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Duas horas. As notícias com Carlos Pedro.

Boa noite, Jornal das Quatro na Rádio Observador. A começar pela política, o governo espera contar com a Iniciativa Liberal para transformar Portugal. São declarações do ministro dos Assuntos Parlamentares, que esteve presente este sábado em Alcobaça, na 10ª convenção do partido. Mariana Leitão foi eleita presidente, é o quinto nome a assumir o cargo e a primeira mulher. Em declarações aos jornalistas, o ministro Carlos Abreu Amorim deixou os parabéns à nova líder partidária e estendeu a mão aos liberais.

Espero, face ao vigor do seu discurso, que ela possa contribuir e estar ao lado do governo nos múltiplos projetos que compõem a nossa vontade de transformar Portugal. Nós contamos também, no governo, com os contributos e com o empenho da Iniciativa Liberal, para que o discurso que agora acabamos de ouvir da recém-eleita presidente da Iniciativa Liberal, possa ter alguma consequência.

Foi mesmo o tema político deste sábado. Mariana Leitão é a nova presidente da Iniciativa Liberal, recolheu 73% dos votos na 10ª convenção nacional do partido. No discurso de encerramento, Mariana Leitão colou AD ao PS, diz que Luís Montenegro tem de decidir se quer ser António Costa. João Gama.

Uma iniciativa liberal com uma verdadeira alternativa política e com um caderno de encargos bem definido. O primeiro recado de Mariana Leitão foi para dentro.

Esta convenção marca o início de uma nova etapa, uma etapa em que deixamos as nossas disputas internas e viramos toda a nossa força para fora, porque os nossos adversários não estão aqui, estão no regime instalado.

Depois de um breve agradecimento a Rui Rocha, a nova líder da Iniciativa Liberal reforça a oposição ao governo e deixa uma pergunta ao primeiro-ministro.

Subsídios, cheques disto e daquilo, promessas vagas de investimento público, tudo menos reformas estruturais, tudo menos coragem política. Isto trata-se de uma cópia do modelo que já era seguido por António Costa e chegou a hora de Luís Montenegro decidir se quer ser António Costa.

A Iniciativa Liberal diz que tem o reformismo que falta ao Executivo, pergunta pela prometida reforma do Estado, promete soluções para a habitação e para a saúde, mas primeiro, a lei laboral.

As leis laborais continuam rígidas, antiquadas e desenhadas para proteger um modelo de emprego que já não corresponde à realidade. Esta rigidez não protege os trabalhadores, pelo contrário, condena-os à estagnação, ao desemprego ou à precariedade disfarçada.

A receita é a mesma: menos Estado, mais liberdade individual. Os liberais querem liderar uma alternativa e avisam que, sem resposta, quem cresce são os extremos.

Este é o nosso tempo. A Iniciativa Liberal está viva, está preparada, está unida e está pronta para liderar. Viva a liberdade, viva a Iniciativa Liberal, viva Portugal. Muito obrigada a todos.

As primeiras palavras de Mariana Leitão enquanto presidente da Iniciativa Liberal, já quanto à corrida a Belém, que pode ter um novo candidato no horizonte, João Cotrim Figueiredo, Mariana Leitão não dedicou uma única palavra.

Liberal!

O jornalista João Gama, que acompanhou o discurso de Mariana Leitão após ser eleita presidente da Iniciativa Liberal, promete agora um partido mais radical e irreverente. Nesta convenção, ficou-se a saber que João Cotrim Figueiredo está a ponderar uma candidatura à Presidência da República. Um anúncio feito em primeira mão, em entrevista à Rádio Observador. O eurodeputado ouviu gritos de avanço para Belém a partir da plateia e respondeu João Costa Campos ao mote lançado pelas centenas de militantes presentes em Alcobaça.

João Cotrim Figueiredo lançou diante da 10ª convenção da Iniciativa Liberal, um desabafo sobre o leque de candidatos a Belém.

O presidente da República não pode ser apenas o árbitro do sistema ou o guardião da Constituição. Candidato assim? Ainda não vi. Ainda não vi, mas faz falta.

Na plateia, são vários os membros que incentivam de viva voz o antigo presidente da IL a entrar na corrida à Presidência da República. Já fora do palco, em declarações ao Observador, reforça as críticas aos já conhecidos candidatos a Belém.

Aquilo que eu disse do púlpito é o essencial. Acho que não inspiram as pessoas, não entusiasmam, não estou a ver a juventude aderir a nenhuma daquelas figuras.

Ao primeiro teste, resiste.

Não tenho uma decisão tomada. Mais uma vez, se tivesse, tinha dito aqui.

À segunda vez, confirma João Cotrim Figueiredo, está mesmo a ponderar uma candidatura à Presidência da República.

Estou a ponderar, isso posso dizer agora. Por quê? Coisa que aqui há três ou quatro meses talvez não tivesse. Porque à medida que o tempo passa e os candidatos, os já assumidos e os potenciais, se perfilam, eu fico cada vez mais desconsolado e suspeito que não seja o único.

O eurodeputado confirma que já expressou esta eventual disponibilidade a Mariana Leitão e que está nesta altura a refletir sobre se avança ou não.

É uma decisão pessoalmente arriscada, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista financeiro, até, como vocês sabem. Os candidatos são responsáveis pelas despesas das suas próprias campanhas e é algo que eu pretendo gerir com a maior das cautelas e prudências, evidentemente.

A avançar, João Cotrim Figueiredo garante que não vai abandonar o cargo de eurodeputado e que quer uma candidatura afastada da máquina partidária.

Eu não gostaria que esta fosse, se vier a assumir essa candidatura, uma coisa demasiado partidária.

A confirmação estará para breve. É pelo menos o que diz João Cotrim Figueiredo, que não esconde interesse em concorrer a Belém.

João Costa Campos, um dos jornalistas que acompanhou esta décima convenção da IL em Alcobaça. Para além do governo, alguns dos partidos estiveram também em Alcobaça para esta convenção. Apesar de o convite ter sido estendido a todos com assento parlamentar, apenas PSD, Chega, Livre e CDS estiveram presentes. Pelo Chega, marcou presença o deputado Rui Paulo Sousa, que aproveitou para responder à crítica deixada por Mariana Leitão, que acusou o Chega de ser um Partido Socialista à direita.

Em primeiro lugar, quero dar obviamente os parabéns à nova presidente da Iniciativa Liberal, Mariana Leitão, mas quero deixar bem claro que estou aqui em representação do partido Chega e não do Partido Socialista.

Da parte do CDS, esteve Telmo Correia, vice-presidente do partido, que saúda a nova direção e diz que a IL e o CDS fazem, em certas matérias, um caminho comum.

Felicitar é a primeira palavra que eu queria deixar, até porque quando se vai à casa de alguém, vai-se normalmente para felicitar quem foi eleito e desejar sinceramente à nova liderança da Iniciativa Liberal que encontre a sua estabilidade, que a Iniciativa Liberal possa ter estabilidade daqui para frente, sublinhando que a Iniciativa Liberal tem preocupações também que são as nossas, designadamente preocupações de liberdade, num país que tem muito socialismo.

A delegação do Livre também marcou presença, mas sem declarações aos jornalistas. Ainda na política, Luís Marques Mendes considera que a atual legislatura está a começar melhor do que a anterior. O candidato presidencial sublinha que têm existido pontos de entendimento entre o governo e outras forças partidárias. À margem de um almoço-conferência integrado na primeira edição da Academia Armando Vara, Luís Marques Mendes fala de um começo positivo com decisões relevantes.

É positivo que neste arranque de legislatura já haja decisões de grande importância, de importância social. O apoio para pensionistas e reformados, que eu espero e desejo que não seja apenas em anos de eleições, seja todos os anos no futuro. Segundo, a proposta que vai surgir relativamente à baixa do IRC e que já tem, digamos assim, a sua aprovação, em princípio, garantida. Isto é positivo.

O antigo líder do PSD reconhece que há matérias polémicas, sobretudo na imigração. Ainda assim, reforça que a lei mais importante é a lei da nacionalidade e que precisa de uma maioria qualificada. O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que é descabido pensar que Portugal recusou incluir o tema da fome em Gaza numa declaração da CPLP. Paulo Rangel esteve este sábado à entrevista na Sic Notícias. O ministro esclarece que esta não se tratava de uma declaração da CPLP, mas sim de um outro conselho que não se refere aos conflitos na Faixa de Gaza. Por isso, deixa críticas ao trabalho jornalístico que revelou este tema, que acabou em polémica.

Esta notícia é totalmente descabida, não tem qualquer sentido. Isto é de quem não conhece e não fez o trabalho jornalístico bem feito para ao menos conhecer os mecanismos da CPLP, porque, em primeiro lugar, não estamos a falar da declaração da CPLP, é de uma declaração de um conselho de segurança alimentar e nutricional que não se refere nem se deve referir aos conflitos. Portanto, é uma coisa marginal, é à margem da cimeira. Os conflitos são tratados na declaração final fundamental, na primeira declaração. Não é nas declarações setoriais de setores, porque se nós queremos condenar algo relativamente ao conflito israelo-palestiniano, é no setor dos conflitos que temos que o fazer.

De acordo com o Jornal Público, a referência a que o governo se opôs tinha sido proposta pela sociedade civil, condenava todas as formas de violência que punham em causa o direito à alimentação, com referência direta à situação na Faixa de Gaza, em particular nas crianças palestinianas. PS, Livre, PCP e Bloco de Esquerda questionaram este sábado o governo sobre o assunto. Os partidos à esquerda consideram a posição do Executivo injustificável. Na saúde, os trabalhadores do INEM criticam o governo por falta de verbas para pagar aos bombeiros. A Comissão de Trabalhadores do Instituto Nacional de Emergência Médica alertou este sábado que o instituto não pode ser uma arma de arremesso por causa deste problema. Em comunicado, os trabalhadores dizem que os bombeiros estão a aguardar o pagamento que lhes é devido, sem que o governo tenha dado qualquer resposta até ao momento. A Liga dos Bombeiros ameaça suspender durante o dia o uso das ambulâncias do INEM se as dívidas não forem pagas até quarta-feira. A deliberação foi este sábado aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses. O presidente do organismo, António Nunes, diz que houve um acordo entre os Ministérios da Saúde e das Finanças para o pagamento deste serviço, mas aponta que isso ainda não aconteceu e está a criar dificuldades.

O Ministério da Saúde, em particular o INEM, está com atrasos na liquidação dos serviços efetuados pelos corpos de bombeiros no âmbito da emergência pré-hospitalar. Isso está a criar muitas dificuldades aos bombeiros, às associações humanitárias e, apesar de haver intenções por parte do INEM de fazer esses pagamentos, isso não tem acontecido, o que leva a que o mês de maio não esteja a ser ainda pago.

António Nunes diz que não há data previsível para os pagamentos, por isso o socorro vai ser prestado com as ambulâncias dos bombeiros e não com as do INEM. Fechamos na atualidade internacional. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, critica as sanções arbitrárias dos Estados Unidos ao Supremo Tribunal. O líder brasileiro reagiu este sábado ao anúncio de Washington, que cancelou os vistos de magistrados brasileiros e continua a pressionar pelo fim do processo judicial de Jair Bolsonaro. Um anúncio que partiu do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e que provocou indignação em Brasília, com Lula da Silva a classificar a ação como uma medida arbitrária. O governo de Trump insiste que o anterior presidente do Brasil está a ser alvo de uma caça às bruxas. Bolsonaro, recordo, está acusado de tentativa de golpe de Estado. Fica por aqui este jornal. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 04h30.