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Quatro horas. As notícias com Carlos Pedro. Boa noite. Jornal das quatro na Rádio Observador. O partido de Javier Milei venceu as eleições legislativas na Argentina e reforça assim a presença no Parlamento do país. A contagem dos votos ainda não terminou, está muito perto de acontecer, mas é seguro já dizer que o partido Liberdade Avança vai vencer com alguma folga. A principal dúvida subsiste ainda sobre quem vence na capital, em Buenos Aires. No geral, o partido de Milei obtém quase 41% dos votos, ao passo que o movimento de esquerda peronista, sob o nome Força Pátria, não ultrapassa os 32%. Este é um ato eleitoral muito importante para Javier Milei, que termina o mandato como presidente dentro de dois anos. O chefe de Estado argentino já reagiu, diz que o país deixou para trás 100 anos de decadência. Para os próximos dois anos, o chefe de Estado argentino diz estar focado em levar a cabo as reformas para consolidar o crescimento econômico no país. As eleições legislativas na Argentina decidem 127 lugares na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. Atualmente, os dois órgãos do Congresso são controlados por forças peronistas de esquerda, que têm bloqueado iniciativas de Javier Milei. Para a história, fica também uma das mais baixas participações de sempre. Votaram 66% dos eleitores. Na política, esta segunda-feira marca o debate de discussão da proposta do governo de Orçamento do Estado para o próximo ano e Paulo Raimundo promete um combate firme ao documento. O secretário-geral do PCP diz que o documento é feito ao serviço dos grupos econômicos e das ordens de Bruxelas. Num comício em Capeção, no Conselho de Mora, o líder comunista apontou o dedo aos partidos de direita e ao Partido Socialista.

PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e também o Partido Socialista, aquilo que revelam em torno da discussão deste Orçamento é estarem-se a barrimbar e nas tintas para o país, estarem-se nas tintas para a vida da maioria, estarem-se nas tintas para tudo, menos para aquilo que é garantir os interesses dos grandes grupos econômicos. O país não tem recursos ilimitados, mas se a vida da maioria é cada vez mais limitada pelas dificuldades, é porque os recursos limitados que o país tem estão a ser completamente desviados para aqueles que acham que nunca há limites para a concentração do seu poder e dos seus lucros.

As acusações de Paulo Raimundo, do PCP. Na mesma onda, navega o Bloco de Esquerda, o ainda partido de Mariana Mortágua vai mesmo votar contra o Orçamento do Estado para 2026. A confirmação chegou a partir de uma conferência de imprensa, onde Mariana Mortágua disse que o documento castiga as pessoas e beneficia a banca. À semelhança de Paulo Raimundo, a líder bloquista acusa o PS de permitir a aprovação de um documento muito pouco transparente. Mariana Mortágua explica ainda o sentido do voto.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista, com uma abstenção violenta. Porque é um Orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca. E porque é um Orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco, o Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

Acusações do Bloco de Esquerda numa conferência de imprensa realizada este domingo na sede do partido em Lisboa. O Orçamento do Estado começa a ser discutido esta segunda-feira. A votação na generalidade está marcada para o dia seguinte. Alexandra Leitão confessa que ainda não sabe se vai apoiar a candidatura de António José Seguro a Belém e diz que o socialista deve posicionar-se um pouco mais à esquerda. A militante e candidata pelo PS a Lisboa nas anteriores eleições autárquicas, defende que não há vencedores prováveis para as eleições do início do próximo ano. Diz também que falta um nome para preencher a ala do centro-esquerda. Por isso, Alexandra Leitão deixa um conselho a António José Seguro e avisa para a estratégia de Henrique Oveir Mel.

António José Seguro está a fazer um grande esforço, ou melhor, não sei se está a fazer esforço, está-se a afirmar muito ao centro. Nada contra, pelo contrário, mas eu acho que ele devia almejar ocupar o espaço do centro, do centro-esquerda e até um pouco mais à esquerda. Esse espaço não está ocupado nestes vários candidatos. António José Seguro tem que o ocupar, é ele que, naturalmente, tem que o ocupar. Reparem, o almirante Henrique Oveir Mel viu isso, por isso é que nas últimas entrevistas tem feito respostas claramente a tentar posicionar-se no centro-esquerda. E eu diria que este lugar do centro-esquerda é o lugar natural de António José Seguro.

Alexandra Leitão esta noite na CNN Portugal. A socialista diz ainda que Marques Mendes está demasiado colado ao atual PSD. Já o recém-eleito presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, defende que Henrique Oveir Mel não dá garantias para ser o próximo presidente da República. No mesmo espaço de comentário na CNN de Portugal, Pedro Duarte quis separar os chamados quatro principais candidatos a Belém em dois grupos diferentes: o dos previsíveis, com Marques Mendes e Seguro, e o dos imprevisíveis, com André Ventura e Henrique Oveir Mel. Pedro Duarte acusa o almirante de mover-se ao sabor do vento e explica por quê.

Do ponto de vista do ex-almirante, é essencialmente que nós, de facto, não conhecemos o seu pensamento político em matéria nenhuma. Há uns textos escritos já enquanto candidato, mas não sabemos sequer muito bem por que razão é que eles surgem e são profundamente vagos, eu diria. E depois há esta característica, mais recente: é que ele surge numa candidatura Eu diria de uma forma oportunística, a tentar ocupar um espaço que seria o espaço natural do Chega e, portanto, um bocadinho mais populista. E esse espaço foi ocupado com a candidatura de André Ventura e ele rapidamente parece que se tornou uma personalidade de centro-esquerda. Isto não dá garantias. Alguém que se move em função do vento, estar a soprar mais para a esquerda ou para a direita, não é aquilo que se deseja, julgo eu, para um presidente da República.

Pedro Duarte, na CNN Portugal, considera que Marques Mendes é o candidato natural nesta fase da vida política. Ainda assim, reconhece que não pode entusiasmar ou que não entusiasma todo o PSD. André Ventura voltou este domingo a defender a necessidade de três Salazares para reerguer Portugal. Foi durante um comício no Funchal que o candidato presidencial e líder do Chega afastou-se dos valores de Abril. Ventura diz que são precisos três Salazares porque o país vive uma bandalheira completa e está mergulhado em corrupção. A leitura do líder do Chega, que apontou o dedo a três dos adversários na corrida a Belém.

No dia 18 de janeiro não vão estar em causa quatro nomes. Vão estar em causa três projetos de venda do país, de cedência do país, de ajoelhar aos outros e um outro projeto, que é de nunca nos ajoelharmos, de defender a nossa dignidade e de andarmos de cabeça erguida pelo mundo inteiro.

André Ventura, nas críticas a Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e António José Seguro, garantiu ainda ser o candidato de Portugal, e não de Abril, prometendo unir o país e recuperar a dignidade nacional. Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República. O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. Classifica como lamentáveis as declarações do líder do Chega. Disse ainda que André Ventura não respeita nada nem ninguém e que só quer criar ruído, confusão e provocação. Marques Mendes foi mais longe ainda. Diz que André Ventura é o contrário do que os portugueses esperam de um presidente da República. No futebol, o Sporting venceu esta noite o Tondela por 3 x 0 e colou-se ao Futebol Clube do Porto na liderança da Liga Portugal Betclic. Os gols de Luís Soares, Pedro Gonçalves e Giovani Queda construíram a vitória leonina que coloca a equipa de Rui Borges à condição com os mesmos pontos dos Dragões, que só entram em campo esta segunda-feira. A grande figura do encontro foi, ainda assim, o guarda-redes do Tondela, Bernardo Fontes, que evitou um resultado ainda mais avolumado. No final do encontro, o treinador do Sporting não escondeu a satisfação com o triunfo e o resultado. Rui Borges destaca a energia da equipa.

Mas eu não friso nós falharmos, eu friso é que para falharmos, nós somos a equipa que mais cria ocasiões de golo. Logo por aí, já diz também aquilo que tem sido o nosso caudal ofensivo ao longo da época. Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos. Outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo do início ao fim, conseguirem na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

Rui Borges, em declarações à Sport TV. Do outro lado, o treinador do Tondela deu os parabéns ao Sporting pela competência da equipa. Ivo Vieira destaca também a exibição do guardião Bernardo Fontes. Estamos com umas dificuldades para ouvirmos o registro de áudio do treinador do Tondela. Vamos agora ouvir.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Agora, encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco, é verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado por aí até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

Ivo Vieira também em declarações à Sport TV, no final da derrota por 3 x 0 em casa perante o Sporting. O Tondela segue na penúltima posição da tabela, tem cinco pontos. O Sporting tem 22, está no segundo, com os mesmos pontos do líder Futebol Clube do Porto, que só entra em campo esta segunda-feira em Moreira de Cónegos para defrontar o Moreirense. Ainda neste domingo, o Sporting de Braga voltou aos triunfos dois meses depois para o campeonato. A equipa de Carlos Vicent bateu o Casa Pia por 4 x 0. Ricardo Horta, Lagerbielka, Dorgelez e Rodrigo Zalazar marcaram para o conjunto minhoto, que ocupa agora a sétima posição da liga com 13 pontos. O Casa Pia é 14º e tem oito pontos. Nos outros dois jogos deste domingo, o Estoril empatou em casa com o Nacional a uma bola. Marcou Bechraoui para o Estoril, Zé Vítor para o Nacional e ainda o Famalicão, que derrotou o Vitória por 2 x 0, com gols de Amorim e Sorriso. Fica por aqui este noticiário. A informação regressa com a síntese das 16h30. Até já.