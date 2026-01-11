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Boa noite, eu sou o Martim Madeira. Vamos às notícias na Rádio Observador. Começamos na atualidade internacional, no Médio Oriente. O número de mortos nos protestos contra o regime do Irão atinge os 116. É o que avança a organização não governamental criada por exilados iranianos. De acordo com a agência de notícias dos ativistas pelos direitos humanos, com sede nos Estados Unidos, o número de detidos também aumentou para mais de 2600 pessoas. O Irão continua, no entanto, com as ligações cortadas, o que faz com que seja difícil avaliar o impacto dessas manifestações. São já dois dias que o país está sem internet e sem linhas telefônicas. Ainda no Irão, os funcionários de três hospitais dizem que os serviços estão sobrecarregados com mortos e feridos dos protestos, que já duram há duas semanas. Segundo a BBC, um médico num dos hospitais em Teerão avança que viu ferimentos causados por tiros contra as cabeças de jovens e contra os corações também. Outro médico afirma que um hospital oftalmológico na capital recebeu tantos feridos que entrou em modo de crise. Entretanto, os jornais do regime iraniano avançam que já foram detidos 200 líderes dos protestos contra o governo de Aiatola Ali Khamenei. A imprensa estatal relata ainda que foi descoberto um significativo depósito de armas numa das casas ligadas aos detidos. Já no outro lado do Atlântico, Donald Trump pondera seriamente um ataque no Irão, em resposta à repressão mortal dos protestos. É o que avança o New York Times. Segundo o jornal norte-americano, o presidente dos Estados Unidos ainda foi informado de novas possibilidades de ataque, mas ainda não chegou a uma decisão final. Foram apresentadas várias opções, incluindo ataques a alvos não militares em Teerão, na capital iraniana. Também o secretário de Estado norte-americano discutiu a situação no Irão com o primeiro-ministro israelita. Segundo o jornal norte-americano Axios, Marco Rubio e Benjamin Netanyahu falaram ao telefone sobre os protestos no Irão, a situação em Gaza e a situação na Síria. Vamos agora para as campanhas presidenciais. Luís Marques Mendes eleva a fasquia e aponta a vitória na primeira volta. Numa noite de banho de multidão em Aveiro, nas festas de São Gonçalinho, o candidato apoiado pela AD aponta uma vitória nas duas voltas das eleições presidenciais. Depois de uma tarde dedicada à juventude, Luís Marques Mendes recebeu um banho de multidão em Aveiro, onde motivado, acabou por estabelecer novos objetivos. Miguel Viterbo Dias.

Nas festas de São Gonçalinho, em Aveiro, as ruas já estavam cheias, mas foram muitos os que quiseram cumprimentar e tirar uma fotografia com Luís Marques Mendes, que, galvanizado, elevou a fasquia.

A minha convicção segura é de que eu vou passar à segunda volta em primeiro lugar. No dia 18 veremos quem tem razão. É a minha convicção. Posso errar, posso acertar.

A convicção de Marques Mendes, depois de durante a manhã, em Viana do Castelo, ter deixado no ar que tinha números melhores do que as sondagens conhecidas até o momento, e sobre sondagens, avisa que quem lidera durante muito tempo pode cair num erro.

As sondagens em que uma pessoa está em alta influenciam negativamente. Aquelas em que uma pessoa está um pouco mais em baixa, essas mobilizam. Estar sempre em alta não é uma grande ideia, porque aumenta o triunfalismo.

O candidato apoiado pela AD, que devido ao elevado número de pessoas passou à margem da Capela de São Gonçalinho, onde são atiradas as cavacas, ainda assim satisfeito com a forma como foi acolhido, Marques Mendes tinha já dedicado a tarde aos jovens, onde revelou estar de bem com a vida.

O que eu diria ao Marques Mendes jovem? Eu recomendaria que fizesse o mesmo. Não me arrependo de nada do que fiz e fui sempre muito feliz. Uma coisa que eu sempre tive é que estou sempre de bem com a vida. Eu não estou propriamente assim zangado com ninguém.

E sabendo que há adversários que se movem melhor no mundo digital, admitiu que falha no TikTok, mas que a prioridade é outra.

Há alguns que são melhores do que eu a falar dos jovens no TikTok ou fazer números sobre os jovens no TikTok. É verdade. Mas verdadeiramente os problemas dos jovens não se vão resolver no TikTok, vão se resolver com experiência a partir da Presidência da República.

Luís Marques Mendes numa tarde rodeado de jovens e uma noite em que quis mostrar banho de multidão, para na rua contrariar as sondagens.

Miguel Viterbo Dias a acompanhar o dia de campanha de Luís Marques Mendes. A caravana do candidato apoiado pela AD segue este domingo para Ovar e termina em Lamego. Apesar dos apelos dos apoiantes, António José Seguro não sobe o tom nas críticas ao primeiro-ministro e insiste que não vai ser um presidente de facção. Num comício em Paredes, distrito do Porto, perante sala cheia, Seguro falou do que o país espera do próximo presidente da República, e quando uma pessoa gritou para que se substituísse o primeiro-ministro, o candidato do PS respondeu assim.

O presidente da República não é um presidente, ou pelo menos eu não serei, um presidente de facção, nem um presidente partidário. Não serei sequer um primeiro-ministro de sombra. Eu venho para ajudar a resolver os problemas dos portugueses. Depois, nas eleições, cada português decide como quer. Agora, nestas eleições presidenciais, eu quero ser o presidente de todas e de todos os portugueses.

No entanto, a André Ventura, António José Seguro deixa uma promessa que também pode ser um aviso: chega de extremismos e que irá sempre combatê-los. António José Seguro, no final do dia de campanha, num comício em Paredes, o candidato a Belém insiste que será um presidente de mudança, mas de uma mudança tranquila e dispensa atacar de forma mais direta os adversários. Gouveia e Melo acusa Cotrim de Figueiredo ser um lobo disfarçado de cordeiro e recusa fazer pontes sobre pilares enterrados no lodo. É precisamente essa a expressão usada pelo almirante numa ação de campanha em Penafiel. Deixa críticas aos candidatos do sistema e prefere distanciar-se.

Falam em experiência, mas que experiência? Experiência de andar a negociar favores? Experiência de trocar lugares na administração pública? Os tais lugares que depois dizem quando falham: "Afinal não fui eu que o nomeei. Vamos trocar outra vez?" É essa a experiência? Não, eu não vou construir nunca pontes sobre pilares que estão enterrados em lodo. Eu vou construir pontes sobre valores. E não me venham com o mantra da estabilidade, porque o mantra da estabilidade é ter alguém que tem a cauda presa em N portas giratórias ou N interesses partidários e não vai ter a liberdade para ajudar verdadeiramente o sistema partidário.

O almirante volta a defender que é o mais preparado para o cargo de Presidente da República e deixa um recado ao candidato apoiado pela iniciativa liberal.

Se acham que o mercado resolve tudo, digam-no claramente, afirmem 30 vezes, 50 vezes, mas não andem a disfarçar-se de cordeiros quando são lobos. Nós precisamos de uma economia forte, mas uma economia com coesão social. Eu estou aqui para não deixar que a nossa sociedade se deslace mais, se torne mais desigual.

Declarações de Gouveia e Melo num jantar comício. Em véspera do voto antecipado, o almirante reforça a importância de ir às urnas. André Ventura promete ser interventivo se chegar à presidência e reforça a vontade de ser diferente de Marcelo Rebelo de Sousa. O candidato apoiado pelo Chega diz que é o único que defende uma presidência realmente ativa. Na guarda, durante uma arruada, Ventura diz mesmo que esta eleição gira apenas em torno de que tipo de presidência querem os portugueses.

Se as pessoas quiserem continuar o mesmo perfil de Presidente da República, eu não vou ganhar. Parece-me evidente. Se quiserem o mesmo perfil que tivemos até agora, eu não vou ganhar. Não é esse o meu perfil. Se quiserem um perfil mais interventivo, mais de intervenção na condução do Estado do país, então aí é que eu posso vencer e aí é que essa mudança pode acontecer. Portanto, não temo, até acho o contrário. Acho que as pessoas neste momento, sobretudo depois de 10 anos de Marcelo Rebelo de Sousa, querem um presidente ativo, diferente, com energia, com espírito de mudança. Não é um bloqueio, mas é um presidente com energia, capaz de chamar o primeiro-ministro, chamá-lo à atenção, capaz de intervir.

André Ventura admite também que, apesar de estar confiante na vitória destas eleições, ainda não está a preparar a sucessão à liderança do Chega. Falta de grandeza é a acusação de João Cotrim de Figueiredo a quem o acusou de tentar apropriar-se do nome de Sá Carneiro e de Pedro Passos Coelho. O candidato a Belém recusou mencionar nomes, mas os principais críticos têm sido Cavaco Silva, Luís Montenegro e Luís Marques Mendes. Ora João Cotrim de Figueiredo diz que já tem defeitos suficientes e que não é preciso inventar mais.

Eu nesta campanha já fui acusado de me querer apropriar de Sá Carneiro e Passos Coelho. Acusado por quem, perguntam vocês? Por aqueles que, de facto, se querem apropriar dessas figuras. Deviam ficar felizes de terem referências com que os outros se identificam e que reclamem e que admirem. Mas não. Falta-lhes a grandeza para isso.

E agora fora das presidenciais, no desporto, o Vitória Sport Clube fez história e venceu o Sporting Clube Braga por 2 x 1. Até esteve a perder por 1 x 0, mas acabou por dar a volta ao resultado. O Braga podia ter igualado com o pênalti, mas Zalazar falhou, foi defendido por guarda-redes dos vimaranenses, Charles, e a partida ficou resolvida antes mesmo de um prolongamento. Carlos Vinicius, técnico do Braga, elogia o adversário e diz que se calhar a Taça da Liga não fosse para pender para o lado bracarense. Naturalmente mais satisfeito, o treinador do Vitória Sport Clube, Luís Pinto, faz uma retrospectiva dos últimos anos para concluir que a resiliência compensa. 2 x 1 para o Vitória Sport Clube num jogo que teve lugar no Estádio Doutor Magalhães Pessoa, em Leiria. O Vitória Sport Clube é campeão de inverno pela primeira vez na sua história, uma final da Taça da Liga que também ficou marcada com a infeliz morte de um adepto do Sporting Clube Braga por ataque cardíaco. Ponto final neste noticiário das 04:00. A informação fica por aqui, mas regressa daqui a pouco, às 04h30, com a síntese de notícias.