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Quatro horas. Boa noite, sou o Martim Madeira e é tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelas notícias de âmbito internacional. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que o governo norte-americano está a investigar a morte de Alex Pretti, a mais recente vítima, 37 anos, morreu em Minneapolis, baleado enquanto protestava contra a ação de polícias de imigração, segundo o Wall Street Journal. Trump recusou-se a dizer se o agente federal que matou Alex Pretti agiu de forma adequada e revela também que os agentes de imigração deixariam a área de Minnesota a qualquer momento. Na entrevista de cinco minutos ao jornal norte-americano, Donald Trump criticou ainda a vítima por ter uma arma durante o protesto e diz que não gosta que estes tiroteios aconteçam no país. Um grupo de republicanos já expressou a sua preocupação com as ações dos agentes de anti-imigração no estado de Minnesota. Depois de ter sido confirmada a morte deste cidadão norte-americano, baleado pelos agentes do ICE, a administração Trump avançou inicialmente que o homem estava na posse de uma arma, mas as imagens não mostram qualquer arma visível, por isso, este grupo de republicanos pede também uma investigação à morte de Alex Pretti. Durante esta tarde, milhares de pessoas voltaram a juntar-se em Minneapolis para protestar contra as ações desta polícia de imigração no estado de Minnesota. Também vários nomes da política norte-americana têm exigido o fim destas ações, como o caso de Bill Clinton e, por exemplo, do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Ainda a marcar a atualidade está a libertação da primeira luso-venezuelana. Carla da Silva estava detida na Venezuela há cinco anos e a cumprir uma pena de prisão de 21 anos. A informação foi confirmada ao Observador pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. A luso-descendente estava acusada dos crimes de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação criminosa e financiamento de terrorismo. Foi condenada em maio de 2024 por um tribunal de Caracas, juntamente com outras 28 pessoas, por alegadamente conspirarem contra Nicolás Maduro. O Ministério de Negócios Estrangeiros, liderado por Paulo Rangel, confirma estar em contacto com a família de Carla da Silva. Esta é uma libertação que acontece no mesmo dia em que 80 presos políticos na Venezuela foram libertados. Nas presidenciais, André Ventura volta a insistir na ideia de mudar a Constituição. Desta vez, o candidato quer acabar com a duplicação de subvenções vitalícias de antigos detentores de cargos públicos. O candidato apoiado pelo Chega fez alusão a uma notícia publicada no Correio da Manhã sobre políticos que acumulam duas pensões vitalícias, como é o caso de Armando Vara, e deixa um desafio a António José Seguro.

Nós hoje soubemos, através dos jornais, que as subvenções vitalícias continuam a ser pagas aos políticos e aos antigos titulares de cargos públicos, mas que há uns que não recebem uma, recebem duas. Ora, eu quis fazer uma revisão constitucional e o presidente é o guardião da Constituição e o meu opositor acusou-me de querer mudar a Constituição. Pois eu queria lançar aqui o apelo e a pergunta ao António José Seguro: ele concorda que se continuem a receber subvenções vitalícias, pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos. Algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, e recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias. Ou seja, faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje ou faz sentido mudarmos a Constituição para isso? É uma pergunta que eu gostava mesmo que o António José Seguro respondesse.

Uma pergunta que André Ventura gostava mesmo que o candidato socialista respondesse. Ainda o candidato do Chega diz que parece estar sozinho nesta segunda volta e acusa António José Seguro de fugir do confronto político. André Ventura considera que Seguro está com medo porque não tem nada para dizer. Por isso, deixa um aviso ao adversário na corrida a Belém, diz que isto é uma campanha e não um desfile.

Parece hoje é que eu estou em confronto só comigo próprio, porque eu falo durante a manhã ou durante a tarde, faço perguntas, deixo questões, o outro candidato não quer saber. O outro candidato só diz assim: "Temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra o racismo, contra aqueles que semeiam divisão". Eu sinto-me um bocado numa campanha comigo próprio, porque tem medo, porque não tem nada para dizer e porque sabe que qualquer confronto agora será mostrar ao país aquilo que é: uma pessoa sem ideias nenhumas, uma pessoa que está na mão do sistema de interesse nacional, sobretudo o sistema de interesse bipartidário, PS, PSD, uma pessoa que não tem nada a acrescentar.

As declarações de André Ventura este domingo numa arruada nas Caldas da Rainha, terra onde vive António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega teve tempo ainda para um trocadilho. Diz que com Seguro, o país será seguramente a mesma coisa. Paulo Portas anuncia que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Revelação feita pelo antigo líder do CDS-PP no habitual espaço de comentário semanal na TVI. Portas diz que votaria em qualquer dos candidatos moderados que não passaram da primeira volta e por isso confessa que esta escolha é fácil.

Eu votarei no candidato moderado, como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta, se tivesse passado. Ou seja, eu sei muito bem, desde o início, em quem nunca votaria para presidente da República. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país. Ora, não me parece, de todo, que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial.

Paulo Portas recorda ainda os tempos do governo de Passos Coelho para deixar elogios ao antigo secretário-geral do Partido Socialista.

António José Seguro foi uma pessoa decente, um político decente, num momento muito difícil para Portugal. Foi o da intervenção da Troika quando nós fomos à falência Eu acho que sem a ajuda dele, nós não teríamos conseguido fazer o acordo social com o GT na concertação social, nem a reforma laboral que criou imensos empregos e também a baixa do IRC. Ele foi desalojado de líder do Partido Socialista pelo doutor António Costa. Eu não acho isso um título de fraqueza. Acho isso até um título de nobreza.

Uma eleição entre o mais centrista dos nomes à esquerda e um candidato que está à direita da direita, colado ao extremismo, é esta a leitura de Paulo Portas sobre a segunda volta das eleições presidenciais. Vamos ao mau tempo causado pela depressão Ingrid. Foi elevado para vermelho o aviso para grupos ocidental e central dos Açores por causa da agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha colocado os grupos ocidental, que contém as ilhas das Flores e do Corvo, e central, que contém as ilhas da Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial, sob aviso laranja, devido às previsões de vento e agitação marítima. Ora agora, num novo comunicado, o instituto coloca o grupo ocidental sob aviso vermelho entre as 20h de segunda-feira e as 18h de terça-feira, devido à agitação marítima, com ondas de até 10 m de altura e com uma altura máxima a poder atingir até os 19 m. Já para o grupo central do arquipélago açoriano, foi também emitido este mesmo aviso vermelho de agitação marítima entre as 3h e as 20h de terça-feira. Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, o IPMA tinha emitido um aviso amarelo devido ao vento e também à agitação marítima. Neste novo aviso, o IPMA eleva para laranja os alertas para estas duas ilhas. Já no continente, a Agência Portuguesa do Ambiente alerta para o risco de cheias durante a próxima semana a norte do Mondego e na bacia do Tejo, particularmente na segunda e terça-feira, quando as previsões apontam para períodos de muita chuva com fortes picos de precipitação, sobretudo à hora do almoço. No desporto, o Benfica venceu este domingo, na Luz, o Estrela da Amadora por 4x0. O jogo ficou marcado pelas estreias dos jovens de 17 anos, Daniel Banjaki e Anísio Cabral, os dois que construíram o último gol das Águias. Banjaki cruzou para cabeça de Anísio, que assinou o primeiro gol com a camisola principal do Benfica. No final da partida, Daniel Banjaki revelou a conversa que teve com Anísio Cabral antes do início do jogo.

Antes do jogo, ele disse que quando eu entrar, quando eu visse na área, para cruzar logo a bola e foi o que eu fiz. Acabou por marcar.

E foi exatamente isso que aconteceu e ao lado de Banjaki estava Anísio Cabral, que se mostrou radiante com o gol marcado.

É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos acreditava que no primeiro toque ia marcar o gol. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, que ainda tornou o gol mais importante. Acho que temos que continuar a trabalhar, que este é o início de uma coisa muito grande.

O início de uma coisa muito grande é a descrição de Anísio Cabral de um gol que aconteceu aos 84 minutos, num dia em que Eusébio celebraria 84 anos de idade. Também satisfeito estava, naturalmente, José Mourinho, que não conseguiu encontrar muitos adjetivos para descrever os momentos, quer o gol de Anísio Cabral, quer a exibição de Daniel Banjaki.

Estou, de facto, muito contente com o episódio de modo particular, porque é a estreia do Anísio em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico.

As declarações de José Mourinho sobre dois dos momentos que marcaram este encontro, para além do gol de Anísio Cabral, protagonizado por os dois miúdos da formação, também marcou Sidney Cabral, uma recém-contratação do Benfica ao seu antigo clube, Estrela da Amadora, e Vangelis Pavlidis marcou mais dois gols para os encarnados e assim distanciou a sua posição na corrida a melhor marcador. O Benfica segue na terceira posição e joga no domingo contra o Tondela, fora de portas para o campeonato, mas antes disso, luta pela vida na Liga dos Campeões contra o Real Madrid na quarta-feira. É o fim deste jornal das quatro da manhã. A informação regressa à Rádio Observador com a síntese das 16h30. Até já.