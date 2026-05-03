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São 4 horas. Boa noite, eu sou o Martim Madeira, são 4 da manhã. Está com a Rádio Observador. Está na hora de atualizar toda a informação. Vamos para o destaque deste sábado e também esta madrugada, a noite do título. O Futebol Clube do Porto sagrou-se campeão nacional esta noite. A noite é de festa na cidade invicta, com a confirmação da conquista do conjunto azul e branco neste que é o título número 31. Bastou o gol de Jan Bednarek para a vitória dos Dragões. O Futebol Clube do Porto venceu o Alverca por 1 x 0 e garante assim o primeiro lugar na tabela, quando faltam duas jornadas para terminar o campeonato. No final do encontro, o treinador azul e branco não esconde a emoção e satisfação pela conquista do número 31.

Muitas emoções. Acho que ainda temos que perceber o que está a acontecer. Focamo-nos no jogo até o último minuto e foi como o jogo foi. Acho que o Jorge nos ajudou com algumas defesas. Estou muito feliz por toda a gente. Disse muitas vezes, por este grupo, por estas pessoas que trabalham neste clube, pelo presidente, pelo Jorge, eles merecem, depois de alguns anos, ter o título. Vamos ter tempo para deixar correr estas emoções. As coisas não podiam ter corrido melhor.

Declarações de Francesco Farioli com referências a Jorge Costa, antigo diretor-geral do clube, que morreu em agosto do ano passado. Do outro lado, o treinador do Alverca deu os parabéns à equipa de Farioli. Para Custódio Castro, o Futebol Clube do Porto é um justo vencedor.

Ainda faltam duas jornadas, são 34. Viemos aqui, como toda a gente viu, tentar lutar pelo jogo, sendo competitivos. Taticamente, tínhamos de ser fortes, tecnicamente, tínhamos que ser fortes e tentámos tudo para que o resultado fosse diferente. Parabéns ao Porto, é um justo vencedor. Hoje fazem a 27ª vitória, se não estou em erro. É uma grande equipa, um grande treinador, merecem. Acho que são justíssimos campeões. Se era preciso, eu dizia que eles eram justíssimos.

Declarações de Custódio Castro aos microfones na Sport TV, depois do Futebol Clube do Porto se ter sagrado campeão na vitória frente ao Alverca, no Estádio do Dragão, onde também houve uma festa rija nas imediações do estádio, onde os jogadores todos estiveram junto dos adeptos a cantar algumas canções e onde também o treinador Francesco Farioli fez um pequeno discurso em português. Apesar desta festa, os Dragões já têm data marcada para a festa do título na Câmara Municipal. Foi o anúncio feito pelo presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, que escreve num comunicado que a autarquia vai abrir as portas aos Dragões no próximo dia 16 de maio. A receção nos Aliados vai acontecer mais tarde para não coincidir com a monumental serenata da Queima das Fitas. No entanto, estas celebrações do título não foram apenas de júbilo e de felicidade. Houve um incidente que acabou por trazer alguma tragédia a estas celebrações do campeonato do Futebol Clube do Porto. Uma viatura ligeira despistou-se em São João da Madeira, tendo acabado por colher um grupo de pessoas. Sete ficaram feridas, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, que adiantou esta informação à Rádio Observador. A mesma fonte não detalha a gravidade dos ferimentos. O Jornal de Notícias escreve que este grupo de pessoas participava nos festejos do campeonato do Futebol Clube do Porto. O jornal avança que entre os feridos estão duas crianças. O acidente aconteceu na Rua João de Deus. Estão no local várias viaturas dos bombeiros e também do INEM. Ainda no desporto, que marcou este sábado, o Benfica entrou mais cedo em campo para defrontar o Famalicão. Facilitou as contas do campeonato para o Porto. As Águias deixaram-se empatar por duas bolas. 2 x 2 foi o resultado final. As Águias ainda estiveram em vantagem com dois gols na primeira parte de Scheldrup e um de Richard Rios, mas num jogo decisivo para as contas do título, o Benfica deixou-se empatar na segunda parte com o Famalicão, logo a começar com a expulsão do capitão Otamendi para atrapalhar a formação encarnada. Mais tarde, valeram os gols de Matias de Amorim e Umar Abubakar pelo conjunto da casa para repor a igualdade no final da partida. O técnico encarnado já enviava uma mensagem ao Futebol Clube do Porto. José Mourinho admitia ainda o objetivo de tentar segurar o segundo posto na tabela.

Já que estamos quase a chegar ao final do campeonato, faltam duas jornadas, dizer que este jogo diz muita coisa daquilo que foi este campeonato. Eu quero dar os parabéns ao Porto por ser um justo campeão. Quero dar os parabéns aos meus jogadores pela bravura até hojeEm especial hoje e vamos com tudo aquilo que temos fazer o milagre de ficar em segundo lugar à frente do Sporting. Vamos tentar esse milagre e acho que vamos conseguir.

As declarações de José Mourinho à espera de conseguir o milagre de ficar em segundo lugar no campeonato. Também no final deste encontro, Rui Costa não escondeu a indignação com a arbitragem. O presidente do Benfica acusa o árbitro Gustavo Correia de querer impedir o clube de chegar à Liga dos Campeões. Rui Costa fala em lances claros que foram mal assinalados contra o clube encarnado. Vamos ouvir as declarações de Rui Costa sobre o que considera ser lances mal assinalados.

Ninguém tem o direito de decidir quem ganha campeonatos, quem vai à Liga dos Campeões, sem ser os jogadores e os treinadores dentro do campo. E o que aconteceu aqui hoje não foi isso. O Benfica, infelizmente, já não pode ser campeão, já não tinha a capacidade para ser campeão, mas estava aqui e está aqui a lutar pela Liga dos Campeões. E aquilo que o árbitro hoje fez aqui, que este senhor fez aqui hoje, foi tentar impedir que o Benfica chegue à Liga dos Campeões. Poucas palavras bastam para explicar o penalti que não é dado ao Benfica aos 30 minutos, que pode dar o 3 x 0. Há um lance do segundo gol do Famalicão, que vem de um canto que não é canto. E depois temos estes 15 minutos finais que não têm a menor explicação, mesmo com a substituição do fiscal de linha, que explica inequivocamente o que este árbitro veio aqui fazer hoje: tentar com que o Benfica saísse daqui derrotado.

O presidente do Benfica encarnado insiste ainda numa má arbitragem neste encontro, que acabou por facilitar não só as contas para o título do Futebol Clube do Porto, como também o caminho para o segundo lugar do Sporting, que agora pode estar mais perto de alcançar esse objetivo. Rui Costa diz que a equipa se sente injustiçada. Ainda no desporto, mas no andebol, o Sporting venceu o Futebol Clube do Porto e sagra-se assim tricampeão nacional. Uma vitória por 36 a 29 é a maior sequência de títulos dos Leões no campeonato e o segundo título da época, depois da Supertaça. O Sporting tem 45 pontos para 38 do Futebol Clube do Porto, o segundo classificado. O Benfica é o terceiro lugar com 37 pontos. Com este tricampeonato, o Sporting iguala o Futebol Clube do Porto com 24 títulos na modalidade. Passamos para a atualidade nacional. António José Seguro diz compreender as dificuldades dos agricultores com as consequências da guerra no Médio Oriente. O Presidente da República defende até que o Estreito de Ormuz nunca deveria ter fechado. De visita à Feira Agropecuária Ovibeja, o chefe de Estado mostrou-se solidário com as dificuldades dos agricultores, numa altura em que os preços estão cada vez mais altos. O Presidente da República destacou ainda os contributos da agricultura na prevenção dos incêndios. São declarações de António José Seguro, de visita a Beja, neste registo da Agência Lusa. O chefe de Estado esteve numa visita dedicada ao setor de agricultura. Ainda há tempo de irmos à atualidade internacional. Donald Trump diz que vai rever o plano de paz enviado pelo Irão, apesar de estar cético. Na rede social Truth Social, o presidente dos Estados Unidos diz que se está a preparar para rever a proposta mais recente do Irão, mas afirma que não consegue imaginar que seja uma proposta aceitável, porque, segundo Trump, o Irão ainda não pagou o suficiente pelo que fizeram ao mundo e à humanidade nos últimos 47 anos. Relembrar que o Irão enviou uma nova proposta de 14 pontos para acabar com a guerra na região. Ainda, a Reuters noticia que podem voltar a haver ataques norte-americanos no Irão. Isto dito por Donald Trump. De acordo com a Reuters, o presidente norte-americano admite a possibilidade de recomeçar bombardeamentos no Irão enquanto respondia a um jornalista na Flórida. O Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão falou com os homólogos da França e da Itália sobre as negociações de paz. De acordo com a informação divulgada por Teerão, Abbas Aragchi terá conversado sobre as posições e iniciativas do Irão para acabar com a guerra. Nesta comunicação, terá ainda criticado os países europeus por terem uma abordagem não construtiva ao programa nuclear iraniano. Notícia de fecho deste jornal das 04:00. A informação está de regresso às 04:30. Até já.