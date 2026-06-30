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Horas. As notícias com Ricardo Lopes.

Muito boa noite. Começamos com uma notícia da atualidade internacional. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos, está a caminho de Doha, no Qatar. Donald Trump garante que hoje vão acontecer reuniões com o Irã. É uma informação avançada pela CNN, que cita dois altos responsáveis norte-americanos. A CNN diz também que ainda não é certo se Jared Kushner, genro de Trump e habitual negociador norte-americano, também vai viajar para Doha. Donald Trump garantiu ontem que as delegações dos Estados Unidos e do Irã se iriam encontrar para uma nova ronda negocial hoje, na capital qatari. No entanto, o Irã nega que estejam agendadas quaisquer reuniões de negociação com os Estados Unidos, nem hoje, nem nos próximos dias. Teerão diz estar focado na implementação e aplicação do memorando de entendimento em vigor. Recordo que o Irã também não marcou presença nas negociações que estavam agendadas para o passado domingo, na Suíça. Teerão justificou a ausência com os ataques trocados entre os dois países nos últimos dias. Olhamos agora para a atualidade nacional. José Sócrates vai ser indenizado pelo Estado em € 15 mil. Em causa está a condenação ao Estado por violação do segredo de justiça. O Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa concluiu que o ex-primeiro-ministro foi lesado no decorrer da investigação. Segundo o acórdão, o montante pretende agora compensar José Sócrates pelos danos sofridos em virtude da divulgação de informações sujeitas a segredo de justiça por órgãos do Estado. Isto durante o inquérito. Em causa está o conhecimento por órgãos de comunicação social de que José Sócrates seria detido em novembro de 2014, no Aeroporto de Lisboa, bem como dos atos de que era suspeito, noticiados numa altura em que só tinham acesso ao processo o juiz de instrução criminal, a Autoridade Tributária e o Ministério Público. José Sócrates, que intentou esta ação já em 2017, exigia ser indenizado em € 205 mil e acrescentava queixas sobre a duração excessiva do inquérito. Olhamos agora para a situação na Venezuela. Maria Corina Machado diz ter sido proibida de voltar ao país e garante estar pronta a ajudar. Num vídeo publicado na rede social X, a líder da oposição venezuelana, que está exilada desde o final do ano passado, diz estar na Cidade do Panamá, à espera que o espaço aéreo venezuelano volte a abrir para ajudar a coordenar os esforços de emergência e reconstrução. Garante estar disposta a fazer tudo o que for preciso para conseguir servir os venezuelanos. Corina Machado acusa o governo de Delcy Rodríguez de estar a barrar a entrada de apoio humanitário no país, bem como de jornalistas que querem cobrir o estado da catástrofe na Venezuela. Entretanto, são já 60 os portugueses mortos na sequência dos sismos na Venezuela. Destas 60 vítimas mortais, 10 são crianças. Segundo a última atualização, há também 87 portugueses ilos ou descendentes desaparecidos. Um balanço feito esta noite pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Também o número total de vítimas dos sismos foi atualizado. Estão já contabilizadas mais de 1700 mortes, um número revelado ao final da tarde pelo presidente da Assembleia Nacional da Venezuela. Isto numa altura que Paulo Rangel reitera que Portugal vai ajudar financeiramente a reconstrução da Venezuela. Em entrevista à SIC, o ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou que o ministério vai avançar já com € 400 mil e fala na abertura de uma conta para que as pessoas possam também contribuir.

Donativos que as pessoas possam vir a fazer. E por isso eu pedia que não fizessem nenhum enquanto não forem divulgados contas oficiais, que é para não haver aqui enganos nem- Nem burlas. Nem burlas. O ministério já pôs € 400 mil para isto. Já temos também para as associações portuguesas no terreno. Portanto, associações da comunidade portuguesa. Temos já € 257 mil e vamos reforçar isso.

Declarações de Paulo Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros, expressa também especial preocupação com quem sobreviveu, mas perdeu absolutamente tudo.

Sabemos que nos desalojados também há, especialmente em La Guaira, muitos portugueses. Isso mesmo, as nossas missões de salvamento que estiveram no terreno e o embaixador em Caracas também esteve, já se aperceberam. Imensas famílias que perderam absolutamente tudo. Portanto, estamos a falar de famílias, muitas delas, obviamente, que havia nesta fase, na Venezuela, algumas famílias portuguesas que viviam relativamente mal, mas também havia algumas que eram classes médias, médias altas.

Explicações de Paulo Rangel sobre a situação vivida pelos portugueses na Venezuela, em entrevista esta noite à SIC Notícias. Na política nacional, o Livre admite escolher Rui Tavares como candidato a primeiro-ministro, mesmo que esteja fora da liderança do partido. O Livre não exclui que Rui Tavares seja candidato a chefe do governo nas próximas eleições legislativas, apesar do historiador estar prestes a deixar o cargo na direção do partido. Irá acontecer no congresso que se realiza em meados de julho. A concretizar-se, seria uma reedição do que aconteceu em 2022, quando nas eleições desse ano, Rui Tavares foi candidato a primeiro-ministro do Livre, sem que fosse membro da direção, nem porta-voz do partido. Este tema é aprofundado também num artigo assinado pelo jornalista Miguel Pereira Santos. Pode lê-lo no site do Observador. André Ventura acusa o PSD e o PS de irresponsabilidade na imigração. O presidente do Chega falou esta segunda-feira em conferência de imprensa na sede nacional do partido e auxiliou-se de dados do Instituto Nacional de Estatística, que apontam um elevado crescimento da imigração no período entre 2021 e 2025, para dizer que tanto o PS como o PSD são responsáveis por este aumento exponencial e dá um exemplo.

Recordo, a título de exemplo, o Pacto de Migrações e Asilo, aprovado na União Europeia, com os votos contra do Chega e dos partidos associados ao Chega, mas com o voto favorável dos partidos associados ao PS e ao PSD Foi este pacto de migrações e asilo na Europa, sublinho, apoiado pelo PSD e pelo PS, que levou a que pudessem vir de todas as partes do mundo imigrantes para a União Europeia, que não se travasse o asilo, que já passa o número de 1 milhão de pessoas por ano só em pedidos de asilo, e mais, que Estados da União Europeia tenham que pagar €20 mil por cada imigrante que recusam receber.

André Ventura a falar de imigração e o presidente do Chega diz também que a prova dos nove vai acontecer sexta-feira, referindo-se à votação do decreto sobre perda de nacionalidade, um decreto que foi considerado inconstitucional por violar os princípios da igualdade e da proporcionalidade. No Campeonato do Mundo houve surpresa esta noite, a Alemanha volta mais cedo para casa, foi eliminada nas grandes penalidades pelo Paraguai. Os germânicos ficam assim pelos 16 avos da competição. Antes, o Brasil conseguiu também a qualificação para os oitavos-de-final, depois de ter vencido o Japão por 2 x 1. Os brasileiros começaram a perder. O gol da reviravolta só surgiu para lá dos minutos 90 aos 96. A esta hora, 93 minutos no País Basco-Marrocos, um golo tardio a igualar a partida para os marroquinos. Aqui comigo em estúdio e de olhos postos na televisão, está o jornalista João Lourenço. João Lourenço, minutos de grande tensão e emoção nos minutos finais.

O jogo abriu completamente, até porque nós, que estamos a ver esta partida, nesta 16 avos do Campeonato do Mundo, certamente tivemos uma partida muito fechada na primeira etapa, com uma equipa dos Países Baixos e de Marrocos também a tentarem ter um jogo mais físico, mais a meio-campo, com poucas oportunidades. Pois bem, o segundo tempo deu maiores oportunidades, deu mais físico nestas duas equipas. Houve certamente as alterações e, acima de tudo, aquilo que todos nós gostamos mais no futebol, houve gols. O primeiro, novamente recapitulando, de Cody Gakpo, minuto 72, o avançado do Liverpool que conseguiu encostar perante uma baliza deserta, visto que houve uma carambola a envolver não só os centrais, mas também o guarda-redes Yassine Bounou, perante a velocidade de Summerville, ainda no minuto 72, mas já, e como referias, e bem, ao minuto 91, houve esse gol de esperança para a seleção marroquina. É um cruzamento de Talbi, muito bem metido pelo médio do Sunderland, onde aparece o central Isakiop, central de 29 anos dos quadros do Fulham, que consegue, perante a oposição de Van Dijk e também de Koopmeiners, colocar a baliza do guarda-redes dos Países Baixos, Verbruggen, com mais um gol. Minuto 95. Estamos em tempo extra. Estamos novamente com horas a mais nesta partida entre os Países Baixos e Marrocos. Minuto 96. Países Baixos, um, Marrocos, um. Vamos certamente interromper a emissão quando for oportuno, ou seja, no minuto 120 e quem sabe, dar os pontapés de penalty desta partida dos 16 avos do Campeonato do Mundo de Futebol.

Assim o faremos, vamos acompanhar.

Exatamente. Fizeste bem em dar esse compasso de espera, porque é uma oportunidade tremenda para Sofiane Rahimi, o avançado de Marrocos, que entrou já perto do minuto 86. Uma grande finta por Spencer Koopmeiners, mas é uma enorme parada de Verbruggen, que certamente se esticou, não só na primeira parte para defender grandes gols.

Um dos homens do jogo, certamente.

Grandes gols cantados por parte de Hakimi e também Aouani. Pois bem, grande defesa de Verbruggen, perante o grande remate, um remate também à figura por parte de Rahimi. Há o canto para a equipa de Marrocos. Ainda vamos dar este lance de bola parada para a equipa de África, mas há um corte ali de Frenkie de Jong ao primeiro poste. Mantemos esse acompanhamento a esta partida. Minuto 97, Países Baixos, um, Marrocos, também um.

Voltaremos ao minuto 120 para acompanhar o desfecho final deste jogo. Até lá.