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As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, 05h, tempo de atualizar a informação. O governo apresenta hoje um conjunto de medidas face ao apagão na rede elétrica a 28 de abril, que ocorreu na Península Ibérica. No final de junho, a Ministra do Ambiente avançou que iria apresentar um conjunto de medidas face ao apagão de abril, embora ainda não fosse conhecido o relatório final com as causas do evento. Espera-se, por isso, um plano nacional para aumentar a capacidade de armazenamento e alterações aos sistemas de controle da rede elétrica, com uma maior informatização e utilização dos dados, passando a haver um sistema único de recolha de dados. As medidas vão ser apresentadas numa sessão no Ministério do Ambiente pela ministra Maria da Graça Carvalho, acompanhada pelo secretário de Estado da Energia. Ainda na política, o Presidente da República garante que ainda não leu a Lei da Nacionalidade. O chefe de Estado alerta ainda para as dúvidas sobre a Lei de Estrangeiros, que levaram a pedir a fiscalização preventiva do diploma ao Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa falou ontem aos jornalistas, à margem da cerimónia de encerramento do Festival Internacional de Música de Marvão, no distrito de Portalegre. Questionado sobre as dúvidas que tinha em relação à Lei de Estrangeiros, o Presidente da República deu esta explicação.

Correspondem às dúvidas que foram levantadas por várias entidades e, portanto, é bom que haja certeza de direito. O Tribunal Constitucional, mais vale prevenir do que remediar, olhará e dirá: justifica-se, não justifica, e fica definida a certeza do direito, porque no nosso sistema, de outra maneira, o que acontece é que havendo dúvidas, qualquer tribunal pode a qualquer momento suscitar essa dúvida e depois sobe ao Tribunal Constitucional. E aí é já muito mais tarde e com eventuais divergências que o tribunal se pronuncia.

Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o envio da Lei de Estrangeiros para o Tribunal Constitucional. Já sobre a Lei da Nacionalidade, garante que ainda não leu.

Ainda não li a Lei da Nacionalidade. Em princípio, como sabem, ela vai ser votada em setembro e, portanto, seguirei o mesmo sistema que é depois de votada e chegada à Bolai, eu naturalmente examino se há algum problema de constitucionalidade ou se há algum problema político e se for caso disso, acho, senão promulgarei.

Em relação aos serviços de saúde encerrados este fim de semana, o Presidente da República não quis comentar e sublinhou apenas que tem estado a acompanhar a situação. E durante a noite, o incêndio em Ponte da Barca, em Viana do Castelo, continuou a dar trabalho aos bombeiros. O fogo continua ativo. O presidente da Câmara apelou a que haja um reforço de meios para combater as chamas. Durante a madrugada, em entrevista à RTP3, o autarca Augusto Marinho fez o ponto de situação do incêndio, falou num cenário assustador, devido às chamas que avançavam com intensidade em direção a várias habitações.

Neste momento, não há uma ameaça direta, na medida em que não está muito próximo. Ultrapassou já aqui a serra e está a se dirigir para as aldeias que se encontram do outro lado da serra. Ele está a avançar com muita intensidade e de acordo com a experiência que nós tivemos há três anos, o fogo tem as características idênticas, o solo está muito seco, existe muita matéria orgânica e, portanto, eu estou bastante assustado.

A esta hora estão no terreno a combater as chamas, 199 operacionais, apoiados por 72 veículos e a esta hora ainda sem a ajuda de meios aéreos. No local, o comandante da Proteção Civil, encarregue das operações, falou também aos jornalistas e disse que se trata de um combate difícil, isto porque em causa estão as dificuldades de acessibilidade no terreno.

Não há qualquer tipo de acessibilidade nesta serra para empinhar meios terrestres de combate. O combate é feito com pessoal apeado, com ferramentas manuais, trabalhos extremamente duros, em escarpa, longe de qualquer ponto d'água e com recurso também ao apoio dos meios aéreos.

O que significa que escolheu a prevenção?

Isso significa que temos um incêndio de difícil controle, que está a propagar-se e que vamos fazer tudo para o resolver.

Face a este cenário e também às dificuldades, o presidente da Câmara de Ponte da Barca diz que os meios ainda não são suficientes e, por isso, voltou a fazer mais uma vez o apelo que fez ao longo do fim de semana e desde o início do incêndio.

Este contingente tem que ser mais reforçado. Eu lanço este apelo para que me ouçam. Este contingente tem que ser reforçado, primeiro porque nós temos novas frentes, novas aldeias em risco e porque os homens e as mulheres que estão a combater há já muito tempo, necessitam também de algum descanso.

Declarações de Augusto Marinho, presidente do município de Ponte da Barca. Segundo a Agência Lusa, que citava a fonte oficial do Comando Nacional da Proteção Civil, há também o registro de um bombeiro com ferimentos ligeiros. Mudamos de tema. Um professor de dança foi despedido da Academia Contemporânea de Espectáculo de Famalicão depois de alegados casos de assédio e é também alvo de mais denúncias noutras três escolas. As alegações foram feitas por dezenas de ex-alunas e incluem situações de quando ainda eram menores de idade. Segundo relatos recolhidos pelo Observador, o docente enviava mensagens persistentes e consideradas desconfortáveis através das redes sociais, com comentários de teor pessoal e emocional. Muitos destes contactos mantinham-se mesmo sem a resposta das jovens, que se viram obrigadas a bloquear o professor por sentirem receio ou mesmo desconforto. Esta é uma notícia assinada pela jornalista Joana Moreira, que a esta hora faz manchete e que pode ler com mais detalhe no site do Observador Vamos ainda à atualidade internacional. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer reúne-se hoje com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a necessidade de pôr fim ao sofrimento indescritível em Gaza. Citado pela Al Jazeera, um porta-voz de Starmer diz que os dois líderes vão discutir o que mais pode ser feito para garantir o cessar-fogo com urgência. Acabar com o sofrimento e a fome em Gaza e ainda garantir a libertação de reféns mantidos em cativeiro são as prioridades na conversa de hoje entre os dois líderes. A sede das Nações Unidas vai receber uma conferência internacional também dedicada ao conflito israelo-palestiniano. A partir de hoje, o encontro é organizado com o objetivo de relançar a solução de dois Estados, Palestina e Israel. Esteve inicialmente previsto para junho, mas teve de ser adiado devido ao início da guerra entre Israel e o Irão e vai ser presidido de forma conjunta por França e pela Arábia Saudita. Dias antes desta reunião, o presidente francês Emmanuel Macron avançou que vai anunciar em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, o reconhecimento do Estado da Palestina. Para já, Portugal vai estar representado nesta reunião pelo ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel. A conferência internacional decorre até terça-feira na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Os Estados Unidos e a União Europeia chegaram a um acordo comercial para as tarifas de 15% sobre os produtos europeus. Uma decisão que foi anunciada ontem depois de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, que aconteceu na Escócia. A nova taxa que vai ser aplicada aos produtos europeus é metade da taxa de 30% que o presidente norte-americano tinha ameaçado impor a partir do dia 1 de agosto. No final do encontro, os dois líderes falaram aos jornalistas. Donald Trump vê este acordo como uma parceria entre Europa e Estados Unidos.

Acho que ambos queríamos fazer um acordo. Disse uma coisa muito importante: vai aproximar-nos. Acho que este acordo nos vai aproximar. É uma parceria, em certo sentido, é um ponto muito importante.

Já Ursula von der Leyen fala em duras negociações que vão reequilibrar as relações comerciais.

Vai trazer previsibilidade, que é muito importante para as nossas empresas dos dois lados do Atlântico. Será uma tarifa de 15% sobre todos os produtos, tudo incluído. Investimentos, como o senhor presidente disse, irão para os Estados Unidos e as compras que faremos. Basicamente, o mercado europeu está aberto, 450 milhões de pessoas. Portanto, é um bom acordo. É um acordo enorme, com negociações duras. Eu já sabia quando vim e foi realmente muito duro, mas chegamos a uma boa conclusão para os dois lados.

Declarações da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. E em reação a estas tarifas, José Luís Carneiro diz que o acordo comercial não é o ideal. Ainda assim, admite que a fixação de tarifas aduaneiras de 15% sobre os produtos europeus que entrem nos Estados Unidos se traduz como o acordo possível.

Não é um acordo ideal, é um acordo possível. Os 15% são menos que os 25% que estão a cobrar e não é pior que aquilo que o Japão obteve. É melhor que aquilo que o Canadá tem. É claro que o Reino Unido tem um acordo que é melhor, mas não tem excedente comercial. O mais importante é estabilizar as expectativas e acabar com a incerteza. Impor tarifas só aumentaria o custo dos produtos no nosso mercado. Contudo, do meu ponto de vista, o governo português tem o dever de o mais rapidamente possível procurar estimar os impactos destas tarifas no conjunto dos setores portugueses que mais exportam para os Estados Unidos.

José Luís Carneiro diz ainda que por cá é preciso que o governo faça uma avaliação extensa dos impactos das tarifas na economia portuguesa.

É importante estabilizar, realizar uma avaliação tão extensa quanto possível sobre os impactos dessas tarifas na nossa economia. E também é muito importante estimar aquilo que podem ser os impactos das tarifas no quadro da economia europeia, porque sendo que nós vendemos mais de 70% dos nossos bens para a União Europeia, é muito importante estimar os impactos que as tarifas têm em toda a economia europeia, porque indiretamente terá também impactos nocivos na nossa economia nacional.

São declarações do secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, que esteve ontem em Freixo de Espada à Cinta, no distrito de Bragança, para a apresentação oficial da candidatura de Nuno Ferreira às eleições autárquicas. O noticiário fica por aqui, mas a informação regressa daqui a pouco, às 17h30, com a síntese.