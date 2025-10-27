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As notícias com Carlos Pedro. Bom dia, Jornal das Cinco na Rádio Observador. A começar pela política, o Parlamento começa hoje a debater a proposta do governo de Orçamento do Estado para o próximo ano. Um documento que conta com aprovação garantida na generalidade, graças à já assumida abstenção do Partido Socialista. O debate arranca às 15h, com uma intervenção do primeiro-ministro. Acontece também depois de na quinta-feira, o Conselho das Finanças Públicas ter levantado dúvidas sobre a sustentabilidade e concretização do excedente de 0,1%, previsto na proposta do governo, diz o Conselho de Finanças Públicas, que este número é apoiado por medidas pontuais e receitas de caráter extraordinário. O recorde que o governo prevê que o PIB cresça 2% neste ano e 2,3% já no próximo ano. O executivo do Luís Montenegro pretende ainda alcançar excedentes de 0,3% do PIB este ano e de 0,1% em 2026. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB em 2025 e 87,8% já no próximo ano. Hoje há discussão, amanhã é a votação e na quarta-feira arranca já a apreciação na especialidade, com audições de todos os ministros e algumas instituições e organismos até dia 7 de novembro. A votação final global está agendada para o final do próximo mês, no dia 27 de novembro. As críticas somam-se à esquerda, apesar da já anunciada abstenção do PS. O PCP promete um combate firme ao documento. Paulo Raimundo fala no Orçamento ao serviço dos grupos económicos e das ordens de Bruxelas. O líder comunista aponta o dedo aos partidos da direita e ao PS.

PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e também o Partido Socialista, aquilo que revelam em torno da discussão deste Orçamento é estarem-se a barrimbar e nas tintas para o país, estarem-se nas tintas para a vida da maioria, estarem-se nas tintas para tudo, menos para aquilo que é garantir os interesses dos grandes grupos económicos. O país não tem recursos ilimitados, mas se a vida da maioria é cada vez mais limitada pelas dificuldades, é porque os recursos limitados que o país tem estão a ser completamente desviados para aqueles que acham que nunca há limites para a concentração do seu poder e dos seus lucros.

As acusações de Paulo Raimundo, do PCP. Na mesma onda, navega o Bloco de Esquerda. O ainda partido de Mariana Mortágua vai mesmo votar contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. A garantia foi deixada ontem em conferência de imprensa. Mariana Mortágua diz que o documento castiga as pessoas e beneficia a banca. À semelhança de Paulo Raimundo, a líder acusa o PS de permitir a aprovação de um documento muito pouco transparente. Mariana Mortágua explica o sentido de voto.

Porque é uma governação cada vez mais à direita, com cheque passado pelo Partido Socialista, com uma abstenção violenta. Porque é um Orçamento que castiga as pessoas para dar benefícios fiscais à banca. E porque é um Orçamento muito pouco transparente, para não dizer opaco. O Bloco de Esquerda votará, e acho que não vos surpreende esta decisão, contra o Orçamento do Estado na generalidade. Iremos ao debate, apresentaremos propostas, mas esse é o balanço que fazemos.

Acusações do Bloco de Esquerda numa conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa. O Orçamento do Estado começa hoje a ser discutido. A votação, na generalidade, está marcada para amanhã. Falamos agora de presidenciais. Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República. O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. Declarações do antigo líder do PSD à margem de uma visita à Feira de Santiria, em Tomar, no distrito de Santarém. Marques Mendes classificou como lamentáveis as declarações de André Ventura, que disse que Portugal precisava de três Salazares. Disse ainda que o líder do Chega não respeita nada nem ninguém e que só quer criar ruído, confusão e provocação. Marques Mendes foi ainda mais longe, diz que André Ventura é o contrário do que os portugueses esperam de um presidente da República. Ainda sobre este tema, Alexandra Leitão confessa que ainda não sabe se vai apoiar a candidatura de António José Seguro a Belém e diz que o socialista deve posicionar-se um pouco mais à esquerda. A militante e candidata pelo PS a Lisboa nas anteriores eleições autárquicas defende que não há vencedores prováveis para as eleições presidenciais do próximo ano. Diz também que falta um nome para preencher a ala do centro-esquerda. Por isso, deixa um conselho a António José Seguro e avisa para a estratégia de Henrique Govinda.

António José Seguro está a fazer um grande esforço, ou melhor, não sei se está a fazer esforço, está-se a afirmar muito ao centro. Nada contra, pelo contrário, mas eu acho que ele devia almejar ocupar o espaço do centro, do centro-esquerda e até um pouco mais à esquerda. Esse espaço não está ocupado nestes vários candidatos. António José Seguro tem que o ocupar, é ele que, naturalmente, tem que o ocupar. Reparem, o almirante Govinda viu isso, por isso é que nas últimas entrevistas tem feito claramente respostas, claramente a tentar posicionar-se no centro-esquerda, claramente. E eu diria que este lugar do centro-esquerda é o lugar natural de António José Seguro.

Alexandra Leitão, nesta última noite na CNN Portugal, o socialista diz ainda que Marques Mendes está demasiado colado ao atual PSD. Já o recém-eleito presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, defende que Henrique Gouveia e Melo não dá garantias para ser o próximo presidente da República. No mesmo espaço de comentário na CNN Portugal, Pedro Duarte quis separar os chamados quatro principais candidatos a Belém em dois grupos diferentes: o dos previsíveis, com Marques Mendes e Seguro, e o dos imprevisíveis, com André Ventura e Henrique Gouveia e Melo. Pedro Duarte acusa o almirante de mover-se ao sabor do vento e explica por quê.

Do ponto de vista do ex-almirante, é essencialmente que nós, de facto, não conhecemos o seu pensamento político em matéria nenhuma. Há uns textos escritos já enquanto candidato, mas não sabemos sequer muito bem por que razão eles surgem e são profundamente vagos, eu diria. E depois há esta característica, mais recente: ele surge numa candidatura, eu diria, de uma forma oportunística, a tentar ocupar um espaço que seria o espaço natural do Chega, e portanto, um pouquinho mais populista. Esse espaço foi ocupado com a candidatura de André Ventura e ele rapidamente parece que se tornou uma personalidade de centro-esquerda. Ora, isto não dá garantias. Alguém que se move em função do vento, estar a soprar mais para a esquerda ou para a direita, não é aquilo que se deseja, julgo eu, para um presidente da República.

Pedro Duarte, que considera ainda que Marques Mendes é o candidato natural nesta fase da vida política, ainda assim reconhece que pode não entusiasmar todo o PSD. Na atualidade internacional, o partido de Javier Milei venceu as eleições legislativas na Argentina e reforça assim a presença no Parlamento argentino. A contagem dos votos ainda não terminou, está muito perto de acontecer, mas já é seguro dizer que o partido Liberdade Avança vai vencer com alguma folga. A principal dúvida subsiste ainda sobre quem vence na capital, em Buenos Aires. No geral, o partido de Milei obtém quase 41% dos votos, ao passo que o movimento de esquerda peronista, sob o nome Força Pátria, não ultrapassa os 32%. Este é um ato eleitoral muito importante para Javier Milei, que termina o mandato como presidente dentro de dois anos. O chefe de Estado argentino já reagiu, diz que o país deixou para trás 100 anos de decadência. Para os próximos dois anos, o presidente argentino diz estar focado em levar a cabo as reformas para consolidar o crescimento econômico do país. As eleições legislativas na Argentina decidiram 127 lugares na Câmara dos Deputados e 24 no Senado. Atualmente, ou antes dessas eleições, os dois órgãos do Congresso eram controlados por forças peronistas de esquerda, que bloquearam várias iniciativas de Javier Milei. Para a história fica também uma das mais baixas participações de sempre: votaram 66% dos eleitores. No desporto, o Sporting venceu na última noite o Tondela por 3 x 0 e colou-se ao Futebol Clube do Porto na liderança da Liga Bwin. Os gols de Luís Suárez, Pedro Gonçalves e Giovani Quenda construíram a vitória leonina que coloca a equipa de Rui Borges à condição, com os mesmos pontos dos Dragões, que só entram em campo hoje para defrontar o Moreirense, em Moreira de Cónegos. A grande figura do encontro foi o guarda-redes do Tondela, Bernardo Fontes, que evitou um resultado mais avolumado. No final do encontro, o treinador do Sporting não escondeu a satisfação com o triunfo e o resultado.

Mas eu não friso nós falharmos, eu friso é que para falharmos, nós somos a equipa que mais cria ocasiões de gol. Por isso, logo por aí, já diz também aquilo que tem sido o nosso escalão ofensivo ao longo da época. Por isso, não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos. Outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo do início ao fim, conseguirem na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

Rui Borges, em declarações à Sport TV. Do outro lado, o treinador do Tondela deu os parabéns ao Sporting pela competência da equipa. Ivo Viera destaca também a exibição de Bernardo Fontes.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Agora, encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco. É verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado por aí até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

Ivo Viera também em declarações à Sport TV. No final da derrota por 3 x 0 em casa perante o Sporting, o Tondela segue na última posição da tabela, tem cinco pontos, o Sporting tem 22. Ponto final neste noticiário. A informação regressa já a seguir com a síntese das 17h30. Até já!