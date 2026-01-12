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As notícias com João Lourenço.

Muito boa noite. André Ventura quer que os próximos dias de campanha sirvam para discutir os reais problemas do país. Em campanha por Aveiro, o candidato do Chega voltou a criticar a saúde e evitou deixar críticas aos adversários. Ventura diz que prefere falar dos problemas do país, que atacar quem está na corrida a Belém. O repórter Miguel Cordeiro acompanhou a visita de Ventura às festas de São Gonçalinho, onde o candidato teve que enfrentar as cavacas.

18 de janeiro.

Ah, como é que é?

Tudo bem.

Apesar de alguns apoiantes ainda terem dúvidas, André Ventura segue confiante numa vitória no dia 18. O candidato do Chega até antecipa o plano para os próximos dias de campanha.

Eu vou procurar que os últimos dias de campanha sejam de fazer o país olhar-se a si próprio no espelho, ver o estado degradante em que está e ver o país que não queremos ser.

Ventura entra pela zona histórica de Aveiro para participar na tradição. Nestes dias, celebra-se o São Gonçalinho. Do cimo da capela, atiram-se cavacas para pedir desejos e pagar promessas. O candidato não quis subir e, por isso, ficou à mercê das cavacas.

Estão a aproveitar.

Com os chapéus-de-chuva ao alto, mas virados ao contrário para apanhar as cavacas, o candidato vai respondendo aos jornalistas.

Achou que o pessoal que estava lá em cima atirava-lhe umas cavacas?

Acho que sim, aqueles lá que estavam lá em cima. Mas eu também estou protegido aqui. Se salvaram aí quando veio só com três.

Ia atirar uma cavaca a alguém.

Não, eu sou de paz.

É a descavaca de cavacas.

É a descavaca.

E lá vem mais uma cavaca.

Tudo bem, pessoal? Muita força.

Entre a multidão, há um jovem que pede um brinde, que deixa o candidato a descobrir.

Acho que temos mais guarda-chuvas ou não. Isso é coragem. Peguei eu e levei eu. Tranquilo. Caralho, isso é que é.

Ninguém se aleijou e cumpriu-se a tradição, apesar dos sustos para a equipa de segurança de Ventura.

Temos que sim, está bem?

André Ventura em campanha por Aveiro, nesta segunda-feira, hoje, o dia vai passar por Vila Real e mais tarde por Mirandela. Gouveia Melo sobe o tom do discurso e atira a quase todos os adversários. No comício em Ponte de Lima, o almirante contou com o apoio do autarca de Oeiras, Isaltino Morais, para carregar as baterias do falso socialista, ao tio de Cascais. Quase todos receberam novas alcunhas esta noite. Nadine Soares.

No Teatro Diogo Bernardes, em Ponte de Lima, Isaltino Morais discursa pela primeira vez na campanha e chega com alcunhas para todos. O autarca de Oeiras recupera a referência de mentalidade de Ronaldo de Luís Montenegro para dizer que Gouveia Melo é o CR7 das presidenciais.

O primeiro-ministro dizia que devíamos ter todos a atitude de Ronaldo. Entendi aquelas palavras como procurarmos ser a melhor versão de nós próprios. Ora, é por isso que estamos aqui, estamos com o nosso Ronaldo.

Os adversários do almirante não ficam de fora da crítica e dos apelidos de Isaltino Morais.

Votar na pacotilha liberal é votar nos queques, que apenas durante a campanha descem ao povo e veem os pobres. E dar o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer para além de incutirem o ódio aos outros? Votar num proto ditadorzeco que trai a nossa história?

Gouveia Melo aproveitou o ritmo deixado no palco pelo autarca apoiante e na mesma onda subiu o tom do discurso.

Podem ter a certeza: eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

No arranque da segunda semana de campanha, o almirante afina a mira para tentar ganhar terreno na corrida de Belém.

A jornalista é Nadine Soares, que acompanha a caravana de Henrique Gouveia Melo. Esta segunda-feira, a campanha do almirante ruma até Espinho, terra de Luís Montenegro. E António José Seguro, que estende o apelo ao voto a todos os moderados, deixa farpas aos restantes candidatos e diz que é o moderado que está em melhor posição de chegar à segunda volta. O dia terminou mais cedo na caravana socialista, com um comício ao início da noite em Viana do Castelo, no qual Seguro deixou vários alertas sobre o risco que a democracia vive em Portugal. No final do dia de campanha, que passou por Aveiro, em plena festas de São Gonçalinho, João Gama.

Nem a chuva impediu António José Seguro de distribuir cavacas nas ruas de Aveiro com cautela, mas não em demasia.

Eu serei um presidente da República corajoso. Agora, não sou irresponsável.

E os cavacos assustam-no ou não?

Não, as cavacas, os cavacos, eu sou pela igualdade de género. Olá, viva! Protejam-se dali.

António José Seguro a fitar uma referência a Aníbal Cavaco Silva. Estava de guarda-chuva erguido bem alto para o proteger da água e das cavacas que caíam em plena festa de São Gonçalinho e como manda a tradição, as cavacas foram acompanhadas por alguns copos de licor de Aveiro.

Só um bocadinho. Não, mas tem que ser mesmo um bocadinho. Um quarto, só para provar, está bem? Basta. Não.

Olha, só o que quiser, bebe só o que quiser.

Não, eu tenho que beber.

Depois a caravana voltou a subir em direção a Viana do Castelo para Seguro partilhar receios sobre a democracia.

Antigamente, como é que as democracias iam abaixo? Com golpes militares. Hoje já não é assim. Hoje as democracias derrubam-se por dentro. É uma espécie de vírus.

De dedo apontado aos extremismos, insiste no apelo ao voto e não apenas aos eleitores de esquerda.

Quero dirigir-me a todos os moderados neste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

Sala cheia em Viana do Castelo, onde António José Seguro admitiu encontrar um país que o revolta, mas assumiu ser, acima de tudo, uma força tranquila.

Reportagem do jornalista João Gama com os apelos ao voto de António José Seguro. O socialista vai continuar esta segunda-feira no norte do país, bem cedo em Barcelos e durante a tarde em Vila Real. E Luís Marques Mendes elogiou Pedro Passos Coelho e procura ficar à margem das trocas de palavras com os oponentes. Em Lamego, o candidato apoiado pela AD quis vincar a forma como é conhecido pelos portugueses, devido aos vários anos de comentário televisivo. Numa tarde em que procurou ficar à margem dos ataques com os adversários, Luís Marques Mendes trouxe novamente Pedro Passos Coelho para cima da mesa. Miguel Viterbo Dias.

Tem estado nas bocas de todos os candidatos à direita, mas continua em silêncio. Hoje foi Marques Mendes a elogiar Passos Coelho.

Lembram-se do que aconteceu entre 2011 e 2005? Que a coragem e o patriotismo de Passos Coelho foram absolutamente decisivos para ajudar a recuperar Portugal.

Em Lamego, Marques Mendes frisou o trabalho do antigo primeiro-ministro, mas também avisou que os bons resultados económicos têm que chegar às famílias.

É que estes resultados são macroeconómicos, mas ainda não chegaram ao bolso das pessoas. E nós temos que dar tempo para que estes resultados possam de fato transformar-se também em melhorias da situação da vida das pessoas.

Num final de tarde em que os ataques ficaram para os convidados, o candidato apoiado pela AD procurou colocar-se à margem das trocas de palavras com os adversários.

Olhando para as notícias quase de campanha eleitoral, parece que está tudo em guerra. Pois eu queria dizer-vos o seguinte: se os meus adversários estão em guerra uns com os outros ou por casos e casinhos, eu quero dizer-vos a minha única guerra é apenas esta, é Portugal.

Mas o presidente do CDS e ministro da Defesa, Nuno Melo, não deixou de referir André Ventura e João Cotrim Figueiredo.

Fazem as mesmas juras de amor que faziam há seis meses atrás noutras eleições, achando que pelo caminho, nós não temos memória, premeditaram aquilo que em política não é bom, porque tem que ver com a tal confiabilidade. Sabiam que pediam votos não tencionando cumprir os seus mandatos.

Sem falar em Gouveia e Melo, foi o presidente da Câmara de Lamego, Francisco Lopes, a classificar o almirante.

Rapidamente se converteu de marinheiro em pirata, de oficial em Capitão Gancho. Lembram-se daquela história do Peter Pan? Tal é a agressividade, a arrogância e a vaidade que se arvora.

A campanha de Luís Marques Mendes em Lamego, com o apoio público do CDS e de Nuno Melo.

Miguel Viterbo Dias, com os destaques do comício de Luís Marques Mendes em Lamego. Esta segunda-feira, o candidato apoiado pela AD arranca para Paredes. Isto num dia em que surge nova atualização do barómetro diário da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e também a TSF. Ao sétimo dia, o estudo mostra pela primeira vez um empate a quatro e não a cinco, com Luís Marques Mendes agora a ficar fora do empate técnico. Vamos aos números. António José Seguro lidera a tabela com 21,4% das intenções de voto, com Cotrim Figueiredo logo atrás, com 21,1%. A fechar o pódio, André Ventura conta com 19,7% das intenções de voto. Já no quarto posto surge Henrique Mouzinho Mel, com 17%. Em quinto lugar, surge Luís Marques Mendes, tem o quinto lugar mais assegurado, mas a descer para 14,5% dos votos. No resto da tabela, aparece Catarina Martins com 2,6%, António Filipe com 2% e Jorge Pinto com 0,9. António Guterres faz um apelo ao Irão para evitar força desproporcionada. É o pedido feito pelo secretário-geral da ONU depois de se terem ultrapassado as 500 mortes em protestos no país, que começaram há duas semanas contra a gestão económica. António Guterres diz estar impactado com os relatos de violência e uso excessivo da força das autoridades iranianas contra os manifestantes. Sublinha que todos deveriam poder expressar queixas pacificamente e sem medo, de acordo com os valores da liberdade de expressão. Por isso, pede máxima ponderação às autoridades iranianas, onde já não há internet nem cobertura de telemóvel há mais de 72 horas. E terminamos este noticiário no desporto. O Porto renovou com o treinador Francesco Farioli até 2028. A informação foi já comunicada pelo clube azul e branco à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários, a CVM. O italiano de 36 anos tinha contrato até a época 2026/2027 e veio substituir no início desta temporada Martín Anselmi, que desde então ainda não perdeu no campeonato, que lidera com sete pontos de avanço sobre o bicampeão Sporting, que neste momento está em segundo. Agora é para ficar até o final da temporada e também até 2028. É um tema que vamos aprofundar às 06h20 em mais uma edição do Vamos à Bola. Ponto final neste noticiário das cinco da manhã. Regresso dentro de meia hora para a seguinte informativa.