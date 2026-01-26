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Cinco horas.

Bom dia, eu sou o Martim Madeira e é tempo de atualizar toda a informação na Rádio Observador. Começamos pelas presidenciais. André Ventura volta a insistir na ideia de mudar a Constituição. Desta vez, o candidato quer acabar com a duplicação das subvenções vitalícias de antigos detentores de cargos públicos. O candidato apoiado pelo Chega fez alusão a uma notícia publicada no Correio da Manhã sobre políticos que acumulam duas pensões vitalícias, como é o caso de Armando Vara, e deixa um desafio a António José Seguro.

Nós hoje soubemos, através de um dos jornais, que as subvenções vitalícias continuam a ser pagas aos políticos e aos antigos titulares de cargos públicos, mas que há uns que não recebem uma, recebem duas. Ora, eu quis fazer uma revisão constitucional e o presidente é o guardião da Constituição e o meu opositor acusou-me de querer mudar a Constituição. Pois eu queria lançar aqui o apelo e a pergunta ao António José Seguro: ele concorda que se continuem a receber subvenções vitalícias, pessoas que exerceram cargos públicos há não sei quantos anos. Algumas delas estão presas, como é o caso de Armando Vara, e recebe não uma, mas duas subvenções vitalícias. Ou seja, faz sentido que isto aconteça no sistema político hoje ou faz sentido mudarmos a Constituição para isso? É uma pergunta que eu gostava mesmo que o António José Seguro respondesse.

Uma pergunta que André Ventura gostava de ver respondida. O candidato apoiado pelo Chega diz ainda que parece que está sozinho nesta segunda volta e acusa António José Seguro de fugir do confronto político. André Ventura considera que Seguro está com medo porque não tem nada para dizer, por isso deixa um aviso ao adversário na corrida a Belém. Diz que isto é uma campanha e não um desfile.

Parece hoje é que eu estou em confronto só comigo próprio, porque eu falo durante a manhã ou durante a tarde, faço perguntas, deixo questões, o outro candidato não quer saber. Portanto, o outro candidato só diz assim: "Temos que lutar contra o fascismo, temos que lutar contra o racismo, contra aqueles que semeiam divisão". Portanto, eu sinto-me um bocado numa campanha eu comigo próprio, porque tem medo, porque não tem nada para dizer e porque sabe que qualquer confronto agora será mostrar ao país aquilo que é, uma pessoa sem ideias nenhumas, uma pessoa que está na mão do sistema de interesse nacional, sobretudo do sistema de interesse bipartidário, PS, PSD, uma pessoa que não tem nada a acrescentar.

André Ventura, este domingo, numa arruada nas Caldas da Rainha, terra onde vive António José Seguro. O candidato apoiado pelo Chega teve tempo ainda para um trocadilho, diz que com Seguro o país será seguramente a mesma coisa. Paulo Portas anuncia que vai votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais. Uma revelação feita pelo antigo líder do CDS-PP no habitual espaço de comentário semanal na TVI. Portas diz que votaria em qualquer um dos candidatos moderados que não passaram da primeira volta e, por isso, confessa que esta escolha é fácil.

Eu votarei no candidato moderado, como votaria em qualquer moderado que não foi aprovado na primeira volta, se tivesse passado. Ou seja, eu sei muito bem, desde o início, em quem nunca votaria para presidente da República. Qual é a missão essencial do chefe de Estado? É unir o país. Ora, não me parece, de todo, que o outro candidato, aquele senhor que grita muito, fosse para a presidência da República unir o que quer que fosse, porque ele só sabe dividir, pôr uns contra os outros, dividir a nação em tribos, em raças, em etnias, em confissões religiosas, e isso é o contrário da função presidencial.

Uma eleição entre o mais centrista dos nomes à esquerda e um candidato que está à direita da direita, colado ao extremismo, é esta a leitura de Paulo Portas sobre a segunda volta das eleições presidenciais. Na política nacional, o antigo dirigente do Chega, Nuno Pardal Ribeiro, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Cascais por dois crimes de recurso à prostituição de menores. Em 2023, Nuno Pardal Ribeiro terá conhecido um jovem de 15 anos através de uma aplicação de encontros, tendo combinado encontrar-se com o menor, que é agora assistente no processo. Segundo a acusação, pagou €20 ao menor e combinou um segundo encontro, que nunca chegou a acontecer. O Ministério Público pretende que o ex-dirigente do Chega seja também proibido de exercer funções públicas ou privadas que envolvam contactos com menores. Foi elevado para vermelho o aviso para grupos Ocidental e Central dos Açores por causa da agitação marítima. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera já tinha colocado os grupos Ocidental, que contém as ilhas de Flores e Corvo, e Central, que contém as ilhas da Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial, sob aviso laranja, devido às previsões do vento e agitação marítima. Ora, agora, num novo comunicado, o instituto coloca o grupo Ocidental sob aviso vermelho entre as 08:00 da noite locais de segunda-feira e às 18:00 da tarde de terça-feira, devido à agitação marítima, com ondas de até 10 metros de altura a chegar a uma altura máxima de até 19 metros. Já para o grupo Central do arquipélago açoriano, foi também emitido um aviso vermelho de agitação marítima entre as 03:00 e as 20:00 de terça-feira. Para as ilhas de São Miguel e Santa Maria, o IPMA tinha emitido um aviso amarelo devido ao vento e à agitação marítima. Neste novo aviso, o IPMA eleva para laranja os alertas para estas duas ilhas. No internacional, a marcar a atualidade está a libertação da primeira luso-venezuelana. Carla da Silva estava detida na Venezuela há cinco anos e a cumprir uma pena de prisão de 21 anos. A informação foi confirmada ao Observador pelo Ministério Português dos Negócios Estrangeiros. A luso-descendente estava acusada dos crimes de traição, conspiração, rebelião, tráfico de armas de guerra, associação criminosa e financiamento de terrorismo. Foi condenada em maio de 2024 por um tribunal de Caracas, juntamente com outras 28 pessoas, por alegadamente conspirar contra Nicolás Maduro. O ministério liderado por Paulo Rangel confirma estar em contacto com a família de Carla da Silva. Esta é uma libertação que acontece no mesmo dia em que outros 80 presos políticos na Venezuela foram libertados. Nos Estados Unidos, Donald Trump diz que o governo norte-americano está a investigar a morte do cidadão no Minnesota. A mais recente vítima, 37 anos, Alex Petty, morreu em Minneapolis, baleado enquanto protestava contra a Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Segundo o Wall Street Journal, Trump recusou-se a dizer que o agente federal que matou Alex Petty agiu de forma adequada e revela também que os agentes de imigração deixariam a área do Minnesota a qualquer momento. Na entrevista de cinco minutos ao jornal norte-americano, Donald Trump criticou a vítima por ter uma arma durante o protesto e diz que não gosta que estes tiroteios aconteçam. No desporto, o Futebol Clube do Porto joga hoje com o Gil Vicente às 20h15 no Estádio do Dragão, a fechar a 19ª jornada do campeonato. Na antevisão de ontem, Francesco Farioli diz que o jogo com o Gil Vicente para o campeonato vai ser exigente e fala em semelhanças entre o adversário e a equipa azul e branca.

Com certeza que é um jogo que vai exigir muito de nós, devido ao facto de o Gil Vicente, desde o início da temporada, estar a ir muito bem em termos de resultados, mas especialmente em termos de desempenho. É uma equipa que pode ser perigosa de muitas maneiras diferentes, uma equipa que honestamente joga muito bom futebol, especialmente com a bola, com algumas semelhanças conosco também. Por isso, respeito muito o trabalho que estão a fazer.

O treinador dos Dragões confirma que Frold vai estar pronto para o jogo de hoje, depois de uma lesão no encontro com o Vitória Pleasant para a Liga Europa. Já o treinador Gil Vicente espera um jogo muito difícil. César Peixoto diz que a equipa do Porto é muito competitiva e que vai dificultar a vida à equipa gilista.

Nós não vamos lá para passear ou para nos mostrar individualmente ou para jogar bonito e perder por 3 ou 4. Não sei o que vai acontecer no jogo, mas nós vamos lá para competir enquanto equipa, enquanto ideia de jogo, da forma como temos feito até então. Não vamos facilitar em nada, dentro do que nos é permitido, sabendo o que temos pela frente. Como eu já disse várias vezes, o Porto está em primeira há muitas jornadas, é um Porto que sofre muito poucos gols, ou seja, é uma equipa muito competitiva que nos vai dificultar a vida.

O treinador Gil Vicente, em antevisão ao encontro com o Futebol Clube do Porto, que é já hoje. César Peixoto assume que a equipa azul e branca é superior e favorita a vencer, mas diz que luta sempre neste campeonato pelos três pontos. Já o rival dos Dragões, o Benfica, venceu ontem na Luz o Estrela da Amadora por 4 x 0. O jogo ficou marcado pelas estreias de jovens de 17 anos, Daniel Banjaki e Anísio Cabral, os dois que construíram o último gol das Águias. Banjaki cruzou para a cabeça de Anísio Cabral, que assinou o primeiro gol com a camisola principal do Benfica. No final da partida, Daniel Banjaki revelou a conversa que teve com Anísio Cabral antes do início do jogo.

Antes do jogo, ele disse: "Quando eu entrar, quando me visse na área, para cruzar logo a bola". E foi o que eu fiz. Acabou por marcar.

Ao lado de Banjaki estava Anísio Cabral, que se mostrou radiante com o gol marcado.

É um sentimento inesquecível. Nem nos meus sonhos acreditava que no primeiro toque ia marcar o gol. Estou muito feliz pela assistência do Banjaki, ainda tornou o gol mais importante. Agora temos que continuar a trabalhar, que este é o início de uma coisa muito grande.

Um gol que marca o início de uma coisa muito grande e que aconteceu aos 84 minutos num dia em que, por coincidência, Eusébio celebraria 84 anos de idade. Também satisfeito estava, naturalmente, José Mourinho, que não conseguiu encontrar muitos adjetivos para descrever os momentos, quer o gol de Anísio Cabral, quer a exibição de Daniel Banjaki.

Estou, de facto, muito contente com o episódio de um modo particular, porque a estreia do Anísio é em absoluto. O Banjaki faz um jogo extraordinário. O Anísio, melhor não se podia pedir a um atacante. É fantástico.

O Benfica venceu por 4 x 0. Para além do gol de Anísio Cabral, Pavlídis marcou os dois gols do Benfica. Também Sidney Cabral marcou o quarto gol do Benfica. O Benfica segue na terceira posição e joga no domingo contra o Tondela, fora de portas para o campeonato, mas antes disso, luta pela vida na Liga dos Campeões contra o Real Madrid na quarta-feira. É o fim deste jornal das 05h00. A informação regressa já à Rádio Observador com a síntese das 05h30.