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Seis horas. As notícias com Maria João Brás.

Bom dia. O diretor executivo do SNS rejeita alarmismos na gestão dos serviços de urgência. Ainda assim, este fim de semana voltou a ficar marcado por sete serviços de obstetrícia e ginecologia encerrados e outros três de pediatria. Álvaro Almeida garante, ainda assim, que a capacidade de resposta está assegurada depois do governo ter feito protocolos com os privados.

Estamos a assegurar que a capacidade de resposta não é esgotada, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo, que como sabemos, é aquela que é mais pressionada. Mas mais do que isso, temos protocolos de emergência definidos. Se houver um excesso de afluência nas maternidades da região de Lisboa, há a possibilidade, de acordo com esses protocolos, de transferir grávidas de baixo risco para hospitais privados, libertando as maternidades mais diferenciadas para os casos mais complexos.

Álvaro Almeida, em entrevista à Rádio Observador. O responsável pelo SNS reagiu ainda aos comentários do antecessor, que fez estes comentários também aqui na Rádio Observador no sábado. Fernando Araújo diz que a direção de Álvaro Almeida não tem um plano de contingência para garantir respostas nos serviços de urgência. Ora, o atual diretor executivo rejeita estas críticas e acusa o antecessor de fazer campanha.

Eu não sei se o professor Fernando Araújo estava a falar como ex-diretor executivo, se estava a falar como candidato do Partido Socialista no círculo do Porto. Mas em qualquer dos casos, o que eu lhe posso dizer é que obviamente que a direção executiva esteve a planear este fim de semana, e não só esteve a planear este fim de semana, está continuamente a trabalhar para garantir a resposta durante todo o fim de semana.

Álvaro Almeida, diretor executivo do SNS, em entrevista à Rádio Observador. O técnico diz ainda que não tem interesse em continuar no cargo se a AD não governar. Ainda na saúde, a nova maternidade do Hospital Santa Maria, em Lisboa, é hoje inaugurada. A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, vai estar presente na cerimônia. A governante presidia àquele hospital quando a obra de requalificação começou em 2023. A maternidade estava prevista abrir no verão de 2024, mas segundo a Agência Lusa, esta data foi adiada por questões de recrutamento e fecho das negociações nas carreiras, tanto dos médicos como dos enfermeiros. As obras tiveram em volta de polêmica, levaram à saída de vários especialistas por causa das preocupações relacionadas com as condições laborais e de assistência. Na política nacional, Rui Moreira acusa o PS de se fazer de vítima, de virgem ofendida, e estou a citar, ao ter feito queixa do governo junto da Comissão Nacional de Eleições. Em causa está o Conselho de Ministros no Porto, há umas semanas, mais concretamente no Mercado do Bolhão. Na altura, os socialistas acusaram o Executivo de usar o aparelho do Estado para fazer campanha. Ora, o autarca do Porto relembra os socialistas que António Costa também teve iniciativas semelhantes. Sobre a candidatura de Pedro Duarte à autarquia, que também foi anunciada neste mesmo Conselho de Ministros, Rui Moreira revela que só soube horas antes.

Em rigor, Pedro Duarte fez o favor de, por volta das quatro ou cinco da manhã, mandar um WhatsApp, que eu li quando acordei, a dizer que iria apresentar a candidatura através do JN. Não sei se as coisas entre eles foram... Ele diz que não foi combinado, que foi um mero acaso, mas eu não ia deixar de cumprimentar o Pedro Duarte enquanto ministro por causa disso e enquanto amigo dele, que sou, conheço há muitos anos. A mim não me causou nenhum incômodo, como não me causou nenhum incômodo quando António Costa foi votar nas últimas eleições em que teve a maioria absoluta, teve um voto antecipado, eu fui ao Palácio Cristal dar-lhe um abraço. E nessa altura, o Partido Socialista não se queixou. O PSD disse que eu estava a fazer campanha para o António Costa. Acho curioso que há sempre uma virgem ofendida que por acaso eu já vi, se calhar, a portar-se mal.

Rui Moreira, em entrevista à CNN Portugal, o autarca do Porto reafirma que não quer exercer mais cargos políticos. Mantemo-nos na política nacional, mais concretamente nas averiguações preventivas feitas pelo Ministério Público a Pedro Nuno Santos. O secretário-geral do PS foi alvo de denúncias anônimas por causa do patrimônio imobiliário. E também Luís Montenegro foi alvo do mesmo tipo de processo, ou seja, averiguação preventiva por parte da Justiça, mas já no âmbito da empresa familiar, a Pinowiva. Ora, tanto num caso como no outro, o ministro dos Assuntos Parlamentares acusa o Ministério Público de alimentar populismos. Pedro Duarte fala na interferência da Justiça na política.

Duas vertentes: uma tem a ver com a potencial interferência que a Justiça tem tido nos últimos anos, e portanto eu não resumiria apenas a este momento, na vida política nacional. E depois uma outra matéria que tem a ver com este caso mais concreto que temos assistido, designadamente a propósito do secretário-geral do Partido Socialista. Eu acho que há algumas matérias, historicamente, nos últimos anos, que nos devem deixar, no mínimo, intrigados. Os tempos de decisão, nomeadamente como por vezes ficamos todos com a sensação que há um conjunto de processos que ficam a marinar, não se percebe muito bem por quê, não é? E não há uma decisão de arquivamento ou de outra natureza, mas parece haver, de facto, uma condução quase política, ou politizada, pelo menos, desses processos. Isso é terrível, julgo eu, para a nossa democracia.

Pedro Duarte, ministro dos Assuntos Parlamentares, em entrevista à CNN Portugal. O governante deixou também críticas ao PS por não se ter pronunciado contra o Ministério Público na averiguação preventiva a Luís Montenegro, mas sobre Pedro Nuno Santos, Alexandra Leitão é clara: o mal está feito. A líder da bancada parlamentar do PS diz que independentemente do que aconteça, esta informação já deixou lastro, especialmente com a aproximação do período eleitoral.

É sempre a mesma coisa. No dia ou no momento, pouco depois em que foi, aparentemente, alegadamente, tanto quanto sabemos, instaurado um processo de averiguações preventivas ao secretário-geral do Partido Socialista, toda gente soube. E a partir daí, sobretudo quando estamos a falar de figuras públicas, de figuras políticas E no caso concreto, em plena pré-campanha eleitoral, a um mês de eleições legislativas, é evidente que toda a lógica de um certo recato que este tipo de averiguação preventiva visa ter, desaparece. E o mal, permitam-me a expressão, está feito.

Alexandra Leitão entrevista à CNN Portugal este domingo. E na atualidade internacional, o impensável voltou a acontecer. O Secretário da Defesa dos Estados Unidos partilhou detalhes de um ataque ao Iémen em março, num chat na aplicação Signal, onde estava a mulher, o irmão e também o advogado. A informação veio este domingo a público. De acordo com o New York Times, Pete Hegseth terá cometido o mesmo erro duas vezes. Lembro que o governante foi apontado como responsável por ter adicionado um jornalista norte-americano a um grupo no Signal com membros do governo norte-americano e onde se discutiu este ataque ao Iémen. Agora sabe-se que Hegseth também terá partilhado esta informação classificada com familiares noutro grupo desta mesma aplicação, que é semelhante ao WhatsApp. Segundo o New York Times, a informação reservada incluía inclusivamente o horário em que as aeronaves norte-americanas iriam sobrevoar os alvos no Iémen. Ao jornal norte-americano Politico, o antigo porta-voz do Secretário de Defesa dos Estados Unidos diz que é improvável que Pete Hegseth se mantenha no cargo. O antigo membro da administração Trump fala mesmo num departamento em colapso. E no leste europeu, Volodymyr Zelensky diz que a Rússia violou o cessar-fogo mais de duas mil vezes. O presidente ucraniano afirma nas redes sociais que nas 30 horas de tréguas, Moscovo continuou os ataques. Relembro que na sexta-feira o presidente russo anunciou um cessar-fogo temporário de 30 horas. Isto para celebrar o período da Páscoa ortodoxa. Ora, este prazo terminou esta noite, por volta das 22h. Entretanto, Zelensky já veio propor um estender do cessar-fogo para 30 dias, mas o porta-voz do Kremlin já indicou que não há qualquer ordem nesse sentido por parte de Vladimir Putin. Mas nos Estados Unidos, Donald Trump continua confiante e diz achar que as duas partes vão chegar a acordo ainda esta semana. E o El Salvador propõe a Venezuela um acordo de troca de presos políticos, incluindo portugueses. O presidente do El Salvador escreveu este domingo nas redes sociais os detalhes deste entendimento. Em cima da mesa está o repatriamento de 252 venezuelanos deportados dos Estados Unidos em troca da libertação e entrega do mesmo número de presos políticos. De acordo com a agência Lusa, estão detidos por motivos políticos na Venezuela quatro cidadãos portugueses. Entretanto, o procurador-geral já veio reagir a esta proposta, que considera cínica. Tareck Saab exige prova de vida e uma lista dos imigrantes detidos em El Salvador. Esta é a notícia de fecho deste noticiário das 18h. Regressamos às 18h30 com a síntese. Até já!