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Seis horas. As notícias com Beatriz Félix. Bom dia, seis da manhã, vamos às notícias na Rádio Observador. Se fosse agora, Rui Costa seria reeleito presidente do Benfica. O clube anunciou há poucos minutos, no site oficial, os primeiros resultados parciais, cerca de oito horas após o fecho das urnas, às 22h deste sábado. Um terço dos votos já está contado e Rui Costa é quem está a levar a melhores e reúne nesta hora 45% dos votos, perto já de uma possível maioria. João Noronha Lopes começou a noite vitorioso, mas o cenário mudou e está agora apenas perto dos 27%. Atrás destes ficam ainda Luís Filipe Vieira, com 14,36%, à frente também de João Diogo Mantegas, Cristóvão Carvalho e ainda outros candidatos. O Benfica indica ainda que oito horas após o encerramento das urnas, foram contabilizados 291.244 votos de um total de 15.238 votantes. Esta é uma contagem que é longa, que tem sido longa e dura há várias horas. Já levou também vários candidatos a desmobilizar. Por exemplo, Noronha Lopes, que desmobilizou toda a gente, o quartel general, que estava fixado no Hotel Sana Metropolitan, onde estava a ser acompanhada a noite eleitoral e ficou marcada uma conferência de imprensa para a manhã deste domingo. Ainda no desporto, o Benfica joga hoje com o Tondela a contar para o campeonato. Rui Borges quer manter a série positiva da equipa. O encontro que está marcado para as 18h, no Norte, em Tondela. Os Leões vêm de uma vitória na Liga dos Campeões frente ao Marselha. Rui Borges sublinha que, apesar desse triunfo, o foco tem de estar no campeonato e pretende uma equipa atenta ao que pode fazer o Tondela.

É estarmos em alerta e estarmos ligados para o jogo de Tondela, tal como estamos ligados para o jogo de quarta-feira. É exatamente a mesma coisa. Ainda ontem o Pote dizia isso, tive a oportunidade de ler agora de manhã, a nossa Champions é o campeonato, e é mesmo. Essa que é a nossa Real Champions e temos que entrar com uma atitude competitiva, tal como entramos no jogo do Marselha.

Rui Borges, em conferência de imprensa, o Sporting joga em Tondela. O pontapé de saída é dado às 18h. Há emissão especial de desporto para acompanhares esse jogo da nona jornada do campeonato. Conta com relato e comentário em direto aqui na Rádio Observador. Do desporto, passamos à política. André Ventura pede tolerância zero à corrupção nos municípios conquistados pelo Chega. André Ventura participou na tomada de posse do novo executivo da Câmara de São Vicente, na Madeira, que é agora liderada por José Carlos Gonçalves, o independente apoiado pelo Chega. O líder do partido espera então um governo local com proximidade e sem corrupção por parte dos novos executivos, que tomam agora posse nas três câmaras onde o Chega venceu.

Em cada câmara que o Chega vence, e aqui São Vicente é um exemplo disso, e as nossas estruturas sabem disso, nós temos uma grande missão: governar com proximidade, governar sem corrupção, governar com tolerância zero à corrupção e sermos capazes de governar com proximidade da população. Por isso, hoje estou aqui também para assinalar essa marca, para dar o apoio aos nossos autarcas, ao novo presidente da Câmara e dizer-lhe que também espero dele essa entrega às nossas causas, à luta contra a corrupção e à governação de proximidade.

André Ventura, que falou ainda sobre presidenciais, acredita que vai vencer a corrida a Belém já na primeira volta, tanto no continente como na Região Autônoma da Madeira.

Estou confiante que vou vencer as eleições presidenciais à primeira volta e estou convencido que aqui na Região Autônoma da Madeira, vou vencer também as eleições presidenciais à primeira volta. A Região Autônoma da Madeira tem nos dado grandes resultados. Já me tinha dado grandes resultados em 2021, quando foram as primeiras presidenciais em que participei, e estou empenhado em conseguir que o Chega e eu, nesta candidatura presidencial, tenhamos, não é ficar em segundo, nem terceiro, é vencer.

Foram declarações de André Ventura aos jornalistas na Madeira, à margem da tomada de posse de José Carlos Gonçalves como novo autarca. Mariana Mortágua colocou o lugar de deputada à disposição e acredita que o bloco só terá a ganhar em ter outras vozes. O anúncio foi feito ontem. Mortágua não se vai recandidatar à liderança do partido. Enviou uma missiva aos militantes e falou aos jornalistas ontem à tarde, na sede nacional do partido, onde Miguel Vitor Bodias admitiu não ter cumprido os objetivos à frente do Bloco de Esquerda.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

Beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o Deus, garante que andará por aí, no bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade. Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo, não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito para a Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do bloco Essa sim, é uma decisão coletiva que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco. Deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

Miguel Viteiro Dias com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas ontem à tarde, na sede do partido em Lisboa. O Bloco de Esquerda vai eleger o sucessor de Mariana Mortágua no final de novembro, na Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, já marcada para os dias 29 e 30. Com a saída de Mortágua, José Manuel Pureza pode chegar-se à frente e avançar como candidato à liderança do Bloco de Esquerda. O antigo deputado é considerado uma das figuras mais respeitadas do partido. Foi deputado entre 2009 e 2011 e novamente de 2015 a 2022. Durante esse período, liderou o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e chegou também a ser vice-presidente da Assembleia da República. Agora, numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza afirmou estar confiante de que o partido vai encontrar uma solução que dê força ao Bloco. Rejeita, no entanto, qualquer precipitação sobre o futuro e garante que a moção que subscreve inclui várias pessoas capazes de coordenar o partido. Partido que tem uma mesa nacional que vai reunir hoje. A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se para analisar as eleições autárquicas e as presidenciais, um dia depois de Mariana Mortágua ter anunciado a indisponibilidade para ser recandidata à liderança do partido. É o órgão máximo que vai estar reunido para fazer este balanço das autárquicas, nas quais o partido, ainda liderado por Mariana Mortágua, não conseguiu inverter a tendência decrescente das últimas eleições. A Mesa Nacional do Bloco vai ainda analisar o contexto das eleições presidenciais, num cenário de confirmação da maioria de direita em todo o país. Os bloquistas já tinham aprovado numa reunião anterior o apoio a Catarina Martins, antiga coordenadora do Bloco de Esquerda, sucessora de Mariana Mortágua, que avançou com uma candidatura a Belém. Nesta reunião, há ainda espaço para debater a proposta do Orçamento do Estado para 2026, que vai ser discutida e votada na generalidade na segunda e terça-feira. As conclusões da mesa vão ser divulgadas ao final do dia, numa conferência de imprensa feita por Mariana Mortágua. Ainda há tempo para falar de atualidade internacional. Donald Trump diz que só vai encontrar-se com Vladimir Putin quando o presidente russo estiver disposto a fazer um acordo. Foram declarações do presidente norte-americano a bordo do Air Force One, onde admitiu sentir-se desapontado com a Rússia, apesar de sempre ter mantido uma boa relação com Putin. Trump acrescentou ainda que esperava que a guerra estivesse resolvida antes do Médio Oriente. E é para lá que vamos e onde fechamos este jornal. Isto porque 48 horas foi o prazo dado por Donald Trump ao Hamas para entregar os corpos dos reféns israelitas. Numa mensagem publicada na plataforma Truth Social, Donald Trump apelou ao grupo palestiniano para agir rapidamente e avisou que vários países poderão vir a agir se o pedido não for cumprido. O presidente norte-americano reconheceu que alguns corpos são difíceis de localizar, mas ainda assim sublinha que outros podem já ser entregues. Trump afirma, por isso, que as próximas 48 horas vão ser decisivas. É o ponto final neste noticiário. A informação fica por aqui, mas está de regresso às 18h30 com a síntese.