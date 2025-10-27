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As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. O Parlamento começa esta segunda-feira a debater a proposta do governo do Orçamento do Estado para o próximo ano. Um documento que conta com a aprovação garantida na generalidade, graças à já assumida abstenção do Partido Socialista. Este debate arranca às 15h, com uma intervenção do primeiro-ministro. Vamos acompanhar aqui na Rádio Observador. Acontece também depois de na quinta-feira, o Conselho das Finanças Públicas ter levantado dúvidas sobre a sustentabilidade e concretização do excedente de 0,1% previsto neste orçamento. Diz que este número é apoiado por medidas pontuais e receitas de caráter extraordinário. Recordo que o governo prevê que o PIB cresça 2% neste ano e 2,3% no próximo. Quanto ao rácio da dívida, estima a redução para 90,2% do PIB ainda este ano e 87,8% no próximo ano. Esta segunda-feira há discussão e terça-feira é a votação. Na quarta, arranca já a apreciação na especialidade, com audições de todos os ministros e algumas instituições e organismos até dia 7 de novembro. A votação final está agendada para o final do próximo mês, dia 27 de novembro. As críticas tomaram-se à esquerda, apesar desta anunciada abstenção do PS. O PCP promete um combate firme ao documento. Já o Bloco de Esquerda vai mesmo contra o Orçamento do Estado para o próximo ano. Luís Marques Mendes diz que André Ventura não pode nem vai ser presidente da República. O candidato a Belém acusa o líder do Chega de dividir os portugueses e de minar a democracia. São declarações do antigo líder do PSD à margem de uma visita à Feira de Santir em Tomar, no distrito de Santarém. Marques Mendes classifica como lamentáveis as declarações de André Ventura, que disse que Portugal precisava de três Salazares. Disse ainda que o líder do Chega não respeita ninguém e que só quer criar ruído, confusão e provocação. Marques Mendes foi ainda mais longe, diz que André Ventura é o contrário do que os portugueses esperam de um presidente da República. Alexandra Leitão confessa que ainda não sabe se vai apoiar a candidatura de António José Seguro. Diz que o socialista deve posicionar-se um pouco mais à esquerda. A militante e candidata pelo PS a Lisboa nas anteriores eleições autárquicas defende que não há vencedores prováveis para as eleições do início do próximo ano. Diz também que falta um nome para preencher a ala do centro-esquerda. Por isso, Alexandra Leitão deixa um conselho a António José Seguro e avisa para a estratégia de Gouveia e Melo.

António José Seguro está a fazer um grande esforço, ou melhor, não sei se está a fazer esforço, está-se a afirmar muito ao centro. Nada contra, pelo contrário, mas eu acho que ele devia almejar ocupar o espaço do centro-esquerda, do centro, do centro-esquerda e até um pouco mais à esquerda. Esse espaço não está ocupado nestes vários candidatos. António José Seguro tem que o ocupar, é ele que naturalmente tem que o ocupar. Reparem, o almirante Gouveia e Melo viu isso, por isso é que nas últimas entrevistas tem feito respostas claramente a tentar posicionar-se no centro-esquerda. E eu diria que este lugar do centro-esquerda é o lugar natural de António José Seguro.

Alexandra Leitão, em declarações à CNN Portugal, a socialista diz ainda que Marques Mendes está demasiado colado ao atual PSD. Já o recém-eleito presidente da Câmara do Porto, Pedro Duarte, defende que Gouveia e Melo não dá garantias para ser o próximo presidente da República. No mesmo espaço de comentário da CNN Portugal, Pedro Duarte quis separar os chamados quatro principais candidatos a Belém em dois grupos diferentes, isto é, o dos previsíveis, com Marques Mendes e Seguro, e dos imprevisíveis, com André Ventura e Gouveia e Melo. Pedro Duarte acusa o almirante de mover-se ao sabor do vento.

Do ponto de vista do ex-almirante, nós não conhecemos o seu pensamento político em matéria nenhuma. Há uns textos escritos já enquanto candidato, mas não sabemos sequer muito bem por que razão é que eles surgem e são profundamente vagos, eu diria. E depois há esta característica, que é mais recente: é que ele surge numa candidatura, eu diria, de uma forma oportunística, a tentar ocupar um espaço que seria o espaço natural do Chega e, portanto, um bocadinho mais populista. E esse espaço foi ocupado com a candidatura de André Ventura e ele rapidamente parece que se tornou uma personalidade de centro-esquerda. Ora, isto não dá garantias. Alguém que se move em função do vento, estar a soprar mais pra esquerda ou pra direita, não é aquilo que se deseja, julgo eu, para um presidente da República.

Pedro Duarte, na CNN Portugal, considera que Marques Mendes é o candidato natural nesta fase da vida política. Ainda assim, reconhece que pode não entusiasmar todo o PSD. Olhamos ainda para a atualidade internacional. O partido de Javier Milei venceu as eleições legislativas na Argentina, reforça assim a presença no Parlamento do país. No geral, o partido de Milei, o Liberdade Avança, obtém quase 41% dos votos, ao passo que o movimento de esquerda peronista, sob o nome Força Pátria, não ultrapassa os 32%. Este é um ato eleitoral muito importante para Javier Milei, que termina o mandato como presidente dentro de dois anos. O chefe de Estado argentino já reagiu, diz que o país deixou para trás 100 anos de decadência. Para os próximos dois anos, o chefe de Estado argentino diz estar focado em levar a cabo as reformas para consolidar o crescimento econômico da Argentina. Fechamos no desporto. O Sporting venceu o Tondela por 3x0 e colou-se ao FC Porto na liderança da Liga Portugal. Golos de Luís Soares, Pedro Gonçalves e Giovanni Canda construíram a vitória leonina, que coloca a equipe de Rui Borges à condição, com os mesmos pontos dos dragões, que só entram em campo hoje. A grande figura do encontro foi, ainda assim, o guarda-redes do Tondela, Bernardo Fontes, que evitou um resultado ainda mais avolumado. No final deste jogo, o treinador do Sporting não escondeu a satisfação com o triunfo e resultado. Rui Borges destaca a energia da equipa.

Mas eu não friso nós falharmos, eu friso é que pra falharmos, nós somos a equipa que mais cria ocasiões de gol. Logo por aí, já diz também aquilo que tem sido o nosso escalão ofensivo ao longo da época. Não vou criticar os jogadores por isso. Do outro lado, teve um guarda-redes também inspirado em alguns momentos. Outros momentos poderíamos ter feito nós melhor, mas faz parte do crescimento da equipa, da confiança. O importante é frisar aquilo que era a energia da equipa, a dinâmica da equipa, com bola, sem bola, a equipa sempre ligada ao jogo do início ao fim, conseguirem na segunda parte manter o mesmo rigor, a mesma concentração, a mesma energia.

São declarações de Rui Borges em declarações à Sport TV. Do outro lado, o treinador do Tondela deu os parabéns ao Sporting pela competência da equipa. Ivo Vieira destacou também a exibição do guardião Bernardo Fontes.

A equipa podia fazer mais, podia fazer melhor. Agora, encontramos um adversário bastante competente em todos os momentos no jogo. Já frisei há pouco, é verdade que o Bernardo faz quatro ou cinco defesas de grande valia. Obviamente que o resultado por aí até podia ser mais dilatado naquilo que foi o jogo e as oportunidades conseguidas por um lado e não conseguidas por outro. A equipa trabalhou, tentou, fez o seu máximo, mas sem argumentos, mais uma vez, para conseguir contrariar a qualidade, a mais-valia do Sporting.

Ivo Vieira, também em declarações à Sport TV, no final da derrota por 3x0 em casa perante o Sporting, o Tondela segue na penúltima posição da tabela com cinco pontos. O Sporting tem 22. E a fechar, o que é que mudava no Orçamento do Estado de Luís Montenegro? É já o segundo documento e com o jogo do Observador, pode tirar medidas, acrescentar outras propostas, pode fazer as mudanças pelo Executivo e ver este resultado final. É um jogo que está disponível esta hora no site do Observador. É a notícia de fecho do Jornal das 6 da Manhã.