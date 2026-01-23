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Seis horas. As notícias com Nadine Soares.

Bom dia. São cada vez mais os apoios vindos da direita para António José Seguro. Mariana Leitão revelou a intenção de voto no candidato apoiado pelo PS. Em entrevista à Sic Notícias, a presidente da Iniciativa Liberal admitiu que, por exclusão de partes, o voto está decidido: António José Seguro.

Perante esta situação, e sem grande entusiasmo, vou votar em António José Seguro. Mas é muito diferente aquilo que é o posicionamento de um partido e o voto pessoal das pessoas.

E por que vota em António José Seguro, Mariana Leitão?

Porque eu rejeito liminarmente aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. Portanto, como rejeito, repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção.

Ainda assim, a presidente da Iniciativa Liberal confirma que o partido não vai declarar apoio a qualquer um dos candidatos. Quem foi surpreendido com este sentido de voto foi André Ventura. Para o candidato presidencial apoiado pelo Chega, a decisão da líder da Iniciativa Liberal trata-se de uma aberração, um apoio que Mariana Leitão diz que não vincula o partido. Ainda assim, para o líder do Chega, que já disse querer representar todo o espaço não socialista nesta segunda volta das eleições presidenciais, a decisão da liberal é difícil de compreender.

Não sabia disso, é mesmo verdade? A líder da Iniciativa Liberal? Quer dizer, os eleitores que querem menos impostos, que querem menos carga fiscal sobre as empresas, que querem pôr fim ao socialismo, votam num socialista, não sou eu que estou errado. É provavelmente a líder da Iniciativa Liberal que está enganada. Eu vou deixar egos à parte. Eu vou continuar o meu caminho na luta contra o socialismo e acho que é isso que temos que fazer em Portugal. Ter uma liberal a anunciar um voto num socialista é só a coisa mais aberrante que alguma vez se viu em democracia.

O candidato presidencial apoiado pelo Chega deixou críticas também a António José Seguro. André Ventura acusa de ter medo de debater.

Fugindo ao escrutínio e ao debate, António José Seguro recusa-se a debater. Eu também gostava que as pessoas soubessem que a verdade é esta, que houve uma recusa de um candidato em ter um debate comigo e que houve, sobretudo, uma recusa de esclarecer as pessoas. Nós vamos ter três semanas, agora mais duas, de campanha eleitoral. Quer dizer, o candidato que andou a dizer que a campanha nem sequer foi muito esclarecedora, agora tem medo de vir esclarecer e tem medo de vir debater.

Declarações de André Ventura na Suíça, onde se reuniu com apoiantes em Zurique. O único frente a frente está marcado para a próxima terça-feira, dia 27 de janeiro, às 20h30. E são cada vez mais os apoios. Também Carlos Moedas e Assunção Cristas declararam apoio a António José Seguro. Em declarações ao Expresso, o presidente da Câmara de Lisboa reconhece em António José Seguro a capacidade de não dividir o país. Também ao mesmo jornal, a antiga líder do CDS, Assunção Cristas, revela que vota no candidato apoiado pelo Partido Socialista. Antes, também Luís Marques Mendes revelou esta intenção de voto ao Expresso. Luís Marques Mendes considera que António José Seguro é o único, nesta segunda volta, a defender os valores essenciais de um chefe de Estado, a democracia, a moderação e a vontade de ser um presidente de todos os portugueses, sem qualquer exceção. Já Luís Montenegro mantém o silêncio sobre as eleições presidenciais. Continua a rejeitar dar qualquer apoio aos candidatos, apesar dos apoios que têm surgido de vários notáveis da direita a António José Seguro, o primeiro-ministro prefere o silêncio.

Nós temos um presidente da República que está no exercício pleno da sua função e naturalmente que toda a cooperação institucional continua a ser feita entre o governo e o senhor presidente da República, entre o primeiro-ministro e o senhor presidente da República. Quanto ao decorrer da campanha presidencial, não tenho mais nada a acrescentar àquilo que já tenho dito e que já afirmei.

Portanto, não mudará de opinião, não endossará.

Não tenho mais nada a acrescentar.

Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, à margem da reunião do Conselho Europeu. Noutros temas, o IPMA prevê uma forte descida das temperaturas entre esta sexta-feira e sábado, com períodos de chuva e ventos fortes. Em causa está a passagem do sistema frontal associado à depressão Ingrid, que traz para Portugal uma massa de ar polar. Com a chuva, vem também granizo e trovoada. É uma situação que se vai prolongar até sábado. Está ainda prevista a queda de neve nas terras altas. A Proteção Civil registou 350 ocorrências até às 11 da noite por causa do mau tempo. São os dados mais recentes. Não há registro de vítimas. A maioria das ocorrências estão relacionadas a limpeza de vias, quedas de árvores e inundações. As autoridades desaconselham deslocações desnecessárias, em especial junto à zona da orla costeira. Para hoje, a maior parte dos distritos a norte do país estão sob aviso vermelho para a queda de neve, à exceção de Bragança, Évora, Santarém e Portalegre. O resto de Portugal continental vai estar sob aviso laranja de mau tempo. Na atualidade internacional, o presidente do Conselho Europeu reforça o apoio à Dinamarca e à Gronelândia e elogia o recuo, por parte dos Estados Unidos, da aplicação de novas tarifas à Europa. O Conselho Europeu teve uma reunião de emergência. Em causa está a mais recente tensão entre os Estados Unidos e a Europa por causa das ameaças de Donald Trump à Gronelândia. No fim desta reunião, António Costa fez um balanço em que reafirma o apoio da União Europeia à Dinamarca e também à Gronelândia.

A Europa e os Estados Unidos têm um interesse partilhado na segurança da região do Ártico. O objetivo é trabalhar através da NATO. Lembro que a Dinamarca e a Gronelândia têm o apoio total da União Europeia. Só eles podem decidir sobre os assuntos que lhes dizem respeito.

Only the Kingdom of Denmark and Greenland can decide on matters concerning Denmark and Greenland.

António Costa, em declarações aos jornalistas em Bruxelas, o presidente do Conselho Europeu adiantou ainda a data da próxima reunião, que fica marcada para dia 12 de fevereiro. E nesta mesma conferência de imprensa, o presidente do Conselho Europeu admitiu ainda ter ficado satisfeito com o passo atrás que os Estados Unidos deram no que toca às tarifas.

O anúncio de ontem de que não vai haver novas tarifas dos Estados Unidos à Europa é positivo. A imposição de novas taxas era incompatível com o acordo comercial entre as duas regiões. O nosso foco agora deve ser continuar a prosseguir a implementação desse acordo.

Como dizia, o presidente do Conselho Europeu adiantou a data da próxima reunião, que fica marcada para dia 12 de fevereiro. António Costa, que diz ainda ter sérias dúvidas sobre o número de elementos na carta do Conselho de Paz. No desporto, o Porto empatou por 1 a 1 na Chéquia com o Viktoria Plzeň, a partida a contar para a Liga Europa, o empate ficou fechado mesmo perto do final da partida. Francesco Farioli, técnico dos azuis e brancos, admite que o resultado ficou aquém das expectativas. Ainda assim, o técnico azul e branco elogia o desempenho dos jogadores.

Acho que tentamos com muita vontade, tentamos tudo. Terminamos com dois avançados, colocamos o Bednarek na frente. Então sim, no final, a reação, acho eu, foi muito positiva e isso também é, no final, um ponto importante que nos faz avançar na tabela. Não são os resultados que merecemos, mas às vezes temos de aceitar também essa parte. Estou muito feliz, como já disse, talvez não com o desempenho técnico, mas com o espírito.

São declarações de Francesco Farioli, treinador do Futebol Clube do Porto, na flash interview da Sport TV. O Futebol Clube do Porto prepara-se agora para jogar com o Gil Vicente. É um jogo que está marcado para a próxima segunda-feira, dia 26 de janeiro, às 20h15 e conta, como sempre, com relato e comentário aqui na Rádio Observador. Fica por aqui este jornal das 06h, mas deixe-se ficar. Já a seguir, conferência de imprensa.