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As notícias com Miguel Gato.

A Proteção Civil registou até à meia-noite 2.050 ocorrências, com as regiões de Coimbra, Leiria e a zona Oeste a serem as mais afetadas. A maioria por queda de árvores, inundações e queda de estruturas. O mais recente balanço da Proteção Civil à Lusa indica ainda que não há registro de vítimas até à meia-noite. A União Europeia manifesta-se solidária com Portugal na sequência da devastação provocada pela depressão Christine. A começar pela presidente da Comissão Europeia. Ursula von der Leyen lamenta as vítimas e os danos causados. Diz que já falou com o primeiro-ministro Luís Montenegro para assegurar que a União Europeia está pronta a apoiar na recuperação do território português. Através de uma mensagem na rede social X, von der Leyen diz ainda que o cenário é devastador e indica que o comissário europeu da Energia e Habitação chegou esta noite a Portugal para colaborar com as autoridades, que continuam a avaliar a dimensão dos estragos. Uma mensagem semelhante foi publicada pela presidente do Parlamento Europeu. Roberta Metsola garante que Portugal não está sozinho. Também na rede social X, Luís Montenegro agradece o apoio a Roberta Metsola e Ursula von der Leyen. O chefe do governo português diz que o foco é assegurar a concretização do apoio rápido e efetivo da União Europeia na recuperação da catástrofe natural que atingiu o país. Já o presidente da República considera que o estado de calamidade, que foi anunciado ontem em Conselho de Ministros, foi decretado no tempo certo. Marcelo Rebelo de Sousa diz que está a acompanhar todos os desenvolvimentos da atuação dos operacionais no terreno. Recusa, aliás, que tenha havido atrasos quanto à decisão de ativar o estado de calamidade.

Houve quem dissesse: "Ah, mas o governo não podia ter declarado o estado de calamidade ontem?" Porque é fato é que ninguém ontem pediu a declaração do estado de calamidade. É muito fácil pedir que tivesse sido há 24 horas, quando os próprios que acham isso não pediram há 24 horas. Por quê? Por uma razão muito simples: para se ter a exata noção do primeiro rescaldo da situação.

O chefe de Estado promete visitar os locais afetados pelo mau tempo dentro de alguns dias. Em Leiria, uma das regiões mais afetadas, os serviços municipalizados de água preveem que o abastecimento seja normalizado hoje de manhã, em algumas freguesias do Conselho. É expectável que às primeiras horas do dia, o serviço de água seja retomado em zonas como Poços, São Romão, Guimarota, Andrinos, Vale da Fonte, também Sampaio, Gandra, Ervedeira, entre outras freguesias. Entretanto, há quarteirões que já têm abastecimento de corrente elétrica, é o que adianta a Proteção Civil Municipal e confirma o Observador no local. Mais de 380 mil pessoas continuam sem eletricidade em todo o território nacional. É informação da E-Redes à Agência Lusa. Leiria continua a concentrar a maioria das ocorrências. A vice-presidente da Associação de Municípios apela a todos os autarcas para preencherem os formulários de levantamento dos danos. Ana Abrunhosa, que é também presidente da Câmara Municipal de Coimbra, lembra que quanto mais rápido chegar essa informação ao governo local, melhor.

Há um formato que está no site da CCDR, uns mapas que devemos preencher, que são fundamentais depois para qualquer candidatura, seja a fundos europeus, seja a outro tipo de fundos, os formulários são sempre os mesmos. As nossas equipas das câmaras municipais, com o apoio da comunidade intermunicipal, já está também a dar apoio aos municípios. Quanto mais rápido for esse levantamento dos danos e enviarmos para o governo, mais rapidamente também o governo sabe quanto é que precisa nas linhas de apoio.

Ana Abrunhosa, que acompanhou o primeiro-ministro na visita aos estragos em Coimbra, revela também que a Câmara Municipal de Lisboa ofereceu ajuda ao município e agradece a solidariedade de todos os corpos de bombeiros que estiveram no terreno. Pelo menos até domingo, mantém-se em vigor a situação de calamidade em Portugal continental. Abrange 60 municípios, uma decisão que foi anunciada ontem em Conselho de Ministros. Nas presidenciais, Henrique Gouveia e Melo revela que vai votar em António José Seguro. O almirante ainda não tinha revelado o sentido de voto para o dia 8 de fevereiro. Fá-lo agora numa nota enviada à Agência Lusa. Gouveia e Melo acusa André Ventura de querer afirmar-se como uma alternativa ao governo e, por isso, anuncia que vai votar no candidato apoiado pelo Partido Socialista. Também ontem, o antigo presidente da República, Ramalho Eanes, anunciou o voto em Seguro, candidato com quem se identifica no pensamento democrático, é o que diz o ex-chefe de Estado. Entretanto, António José Seguro e André Ventura estão um pouco mais próximos nas intenções de voto. É o que demonstra a sondagem diária da Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, JN e TSF. Ao terceiro dia desta sondagem, António José Seguro continua a liderar a corrida, mas agora com 59%, cai pela primeira vez para abaixo dos 60. André Ventura tem uma subida para os 28% das intenções de voto. Este é também o primeiro dia em que o debate entre os dois candidatos, o último debate televisivo, é tido em conta em estudos de opinião. Morreu o cineasta João Canijo. Notícia avançada pela CNN Portugal, confirmada, entretanto, pelo Observador, junto da produtora Midas. João Canijo foi premiado no Festival de Berlim com o filme "Mal Viver", obra que foi candidata de Portugal a uma nomeação para os Oscars. O cineasta português morreu na sequência de complicações cardíacas. Tinha 68 anos. No desporto, o Futebol Clube do Porto e Sporting Clube Braga estão diretamente apurados para os oitavos de final da Liga Europa. Os Dragões venceram esta noite os escoceses do Glasgow Rangers por 3x1, gols de Rodrigo Mora, Francisco Moura e também um autogolo do jogador do Rangers, Emanuel Fernandes. Na reação à partida e também ao apuramento dos Dragões, o técnico do Futebol Clube do Porto, Francesco Farioli, diz que é um dia feliz para o clube, mas também para o futebol português.

Até ao primeiro gol não fomos os melhores, mas depois aceleramos. E claro, tivemos um resultado importante para nós, mas é também uma grande noite para o futebol português. Ontem as equipas provaram o nível que têm e o Braga hoje também fez um grande trabalho. Portanto, como disse, foi uma grande conquista para o Porto e para o futebol português.

Francesco Farioli, aos microfones da Sport TV. O Futebol Clube do Porto ficou no quinto lugar da fase de liga da Liga Europa, com 17 pontos somados, os mesmos do Sporting Clube Braga. A equipe minhota ficou no sexto lugar, após um empate a zero ontem nos Países Baixos, diante dos Go Ahead Eagles. O técnico do Braga, Carlos Vicent, diz que o trabalho está feito.

Objetivo cumprido, no sentido de alcançar a cifra de 17 pontos, com o calendário que temos tido

O técnico do Sporting Clube Braga, Carlos Wissens, aos microfones da DAZN. Todas as equipes portuguesas mantêm-se nas competições europeias nas fases a eliminar. Futebol Clube do Porto e Braga na Liga Europa, Sporting e Benfica na Liga dos Campeões, sendo que o Benfica tem ainda de passar pelo playoff de acesso aos oitavos de final da prova milionária. Há cinco anos que tal feito não acontecia, as quatro equipes portuguesas a manterem-se nas competições europeias. Portugal está agora no sexto lugar do ranking da UEFA. Ultrapassa assim os Países Baixos.