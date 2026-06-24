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As notícias com Miguel Gato.

Portugal goleou ontem o Uzbequistão, mas continua no segundo lugar do grupo K do Mundial de Futebol. Isto porque a Colômbia venceu na última hora a República Democrática do Congo por 1 x 0, na segunda jornada da fase de grupos do Campeonato do Mundo. Um gol solitário do lateral Daniel Muñoz deu o triunfo aos colombianos, que somam agora seis pontos e garantiram, dessa forma, o apuramento para os 16 avos de final do Campeonato do Mundo. Portugal terá de ganhar à Colômbia na madrugada de sábado para domingo, para terminar a fase de grupos no primeiro lugar. A seleção nacional, que venceu ontem o Uzbequistão por cinco bolas a zero, com um bis do capitão Cristiano Ronaldo e ainda gols de Nuno Mendes, Rafael Leão e um autogol do guarda-redes adversário. CR7 admite uma semana difícil depois do empate frente ao Congo na primeira jornada, mas diz também que sempre acreditou nele, na equipa e na vitória frente ao Uzbequistão.

Eu sabia, quem trabalha Deus ajuda. Sabia que os meus companheiros iam me ajudar também. Foi uma semana difícil, uma semana escura. Parecia que eu já estava retirado do futebol, mas aguentei-me, como aguento sempre, porque acredito mais no trabalho do que noutra coisa. Foi difícil, tenho que confessar, mas estamos de volta.

A reação de Cristiano Ronaldo depois de ter marcado dois gols ontem e se ter tornado no melhor marcador de Portugal em fases finais do Mundial. Soma agora 10 gols, ultrapassa assim Eusébio. CR7 que é também o único jogador da história do futebol a faturar em seis campeonatos do mundo de seleções. O selecionador nacional, Roberto Martínez, diz que as críticas, na última semana, feitas à equipa portuguesa deixaram os jogadores mais responsáveis.

Foram dias muito importantes ao nível psicológico. Acho que o grupo ficou muito responsável, fechou do barulho de fora e acho que isso fez com que o balneário tornasse-se mais forte, mais unido, para poder controlar as emoções. Porque o aspecto tático, esta equipa, falei ontem, que é uma equipa que tem uma flexibilidade tática, que todos falamos disso, a qualidade individual, todos os aspectos positivos para poder ter um desempenho como hoje. Mas hoje também marcar o segundo gol ajuda.

Reação de Roberto Martínez em conferência de imprensa. O primeiro-ministro que assistiu ao jogo em Houston, diz estar muito orgulhoso da atitude e da mentalidade da equipa. Luís Montenegro elogia, em particular, o capitão da seleção nacional, Cristiano Ronaldo, pela forma como geriu as críticas apontadas à equipa e também pela atitude que demonstrou em campo.

O Cristiano Ronaldo vive nesta pressão há mais de duas décadas. Portanto, ninguém como ele sabe gerir, do ponto de vista emocional, do ponto de vista motivacional também, aquilo que é a sua responsabilidade como um dos membros da equipa que entra em campo e que está na preparação desta jornada. E eu sinto que ele soube analisar tudo aquilo que foi o desempenho da nossa equipa no primeiro jogo.

Também o presidente da República saúda a seleção portuguesa pela vitória frente ao Uzbequistão. António José Seguro fez uma pausa na participação nos festejos do São João, no Porto, para assistir ao jogo na Casa do Roseiral, na companhia do presidente da Câmara, Pedro Duarte, e depois da partida aos jornalistas, aproveitou para dar esses parabéns à equipa das Quinas.

Tinha dito que nós precisávamos, o país todo precisava e merecia uma grande vitória, e tivemos. Parabéns à seleção.

Um desempenho bem diferente daquele que vimos no primeiro jogo.

Parabéns à seleção.

O presidente da República que vai estar nas bancadas do estádio Hard Rock, em Miami, para assistir ao último jogo de Portugal na fase grupos, frente à Colômbia, na madrugada de sábado para domingo. O jogo é à meia-noite e meia. No grupo L, o Gana, treinado pelo português Carlos Queiroz, praticamente garantiu o acesso aos 16 avos de final, depois de um empate frente à Inglaterra ontem à noite. As duas equipas somam quatro pontos. A Croácia também está na luta, soma três, após ter vencido o Panamá, que está agora eliminado do Mundial. Para hoje está marcado o início da terceira jornada da fase grupos. Há seis jogos do grupo A, B e C para acompanhar durante todo o dia. Foi a noite mais longa do ano na cidade do Porto, com os festejos do São João. Milhares saíram à rua na Invicta. Houve martelos, sardinhas assadas e fogo de artifício. Nem a chuva estragou a festa. A reportagem é do Miguel Pinheiro Correia.

Vozes afinadas, martelo na mão e sardinhas na brasa. Está tudo a postos para a noite mais longa do ano na cidade do Porto. Se o São João é motivo suficiente para cantar, hoje houve motivos redobrados para esvaziar os pulmões. Também nas ruas, o metro quadrado passou a ser, mais do que caro, raro. Entre tripeiros e forasteiros, há sempre espaço e comida para todos.

Já tivemos a oportunidade, eu e o senhor presidente da Câmara, de comer uma bela sardinha, muito bem assada, e beber um vinho tinto verde. Proval!

Se o presidente da República, no papel de convidado, não se queixou, o anfitrião olhou com orgulho para a cidade vestida de gala.

Sinto um orgulho diferente, eu diria, para ser muito honesto e genuíno, porque poder sentir que estou a liderar uma cidade como esta é, de facto, um privilégio enorme.

A chuva não estragou os planos e a seleção nacional acrescentou o último ingrediente para a receita de sucesso dos festejos perfeitos.

É a mistura perfeita, cheira a sardinha, Portugal ganhou 5 x 0, Cristiano marcou dois gols E está toda a gente a dançar na rua, está toda a gente bem disposta, toda a martelar na cabeça uns dos outros, está um espetáculo.

Mas o espetáculo só ficou completo nos céus. Primeiro, e para quem sabe, com os balões.

É preciso deixar bem aquecer, encher de ar quente e só depois soltar.

Depois, o fogo de artifício.

Foi curtinho. Eu acho que já houve anos melhores. Acho que é giro dispersarem o fogo pelo rio Douro até à Ponte Arrábida e dispersar um bocadinho mais o fogo.

O brilho do fogo deixou as ruas em êxtase, mas mesmo com o cansaço nas pernas, o São João não terminou. Entre bailaricos e concertos, a noite mais longa do ano tornou-se em manhã e agora, assim que as energias estiverem recuperadas, é tempo de começar a preparar a festa do próximo ano.

O jornalista Miguel Pinheiro Correia, que acompanhou os festejos do São João na cidade do Porto, marcados também por esse jogo da seleção portuguesa de futebol no Mundial. Está dominado o incêndio no Algarve, no concelho de Loulé. O fogo entrou em fase de resolução esta madrugada, foi dominado pelos bombeiros por volta das 4h. Continuam no terreno mais de 300 operacionais, apoiados por 120 viaturas terrestres. O fogo começou ontem de manhã na freguesia do Ameixial, numa zona de mato. As chamas fizeram três feridos ligeiros, bombeiros, dois deles tiveram mesmo de ir para o Hospital de Faro. Neste momento, segundo a página da Proteção Civil na internet, não há nenhum incêndio ativo em Portugal continental. As principais potências militares europeias reúnem-se hoje em Berlim, na Alemanha, para discutir a guerra na Ucrânia. Os preparativos da próxima cimeira da NATO, marcada para julho, e a guerra no Médio Oriente também devem estar em cima da mesa. O secretário-geral da Aliança Atlântica participa hoje também por videoconferência neste encontro. Isto porque Mark Rutte vai estar nos Estados Unidos, em Washington, é recebido por Donald Trump na Casa Branca, a poucas semanas da cimeira da NATO. Em Espanha, o chefe do governo vai hoje ao Parlamento falar sobre a situação política no país. A governação tem sido marcada por vários casos e suspeitas de corrupção, que envolvem dirigentes socialistas e também familiares do líder do Executivo espanhol, Pedro Sánchez. Ele então vai dirigir-se hoje aos deputados, a pedido do próprio, dois dias depois de um dos seus antigos ministros e braço direito ter sido condenado a 24 anos de prisão por corrupção quando estava no governo.