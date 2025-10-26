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São 7 horas. As notícias com Rui Casanova.

Começamos com as eleições no Benfica. Ainda não há resultados finais. Os votos continuam a ser contados. A esta hora estão apuradas apenas 45 das 108 mesas de voto. Nesta altura, Rui Costa vai à frente com quase 46%. João Noronha Lopes segue atrás, em segundo, com 26%. Luís Filipe Vieira está em terceiro, a esta hora, com 14%. João Diogo Mantegas em quarto, com 10%. Martim Mayer segue com 2% e Cristóvão Carvalho com apenas 0,23%. É o que indicam, a esta hora, os dados oficiais divulgados pelo Benfica no site do clube. As urnas fecharam às 22h. No total, estão a esta hora apurados 17 mil votos, 17 mil pessoas, de um total de 85 mil votantes. Rui Costa vence, a esta hora, em secções como Aveiro, Barcelos, Bragança, Setúbal, Luanda ou Toronto. João Noronha Lopes soma vitórias, sobretudo lá fora, em Berlim, Hamburgo, Barcelona, Madrid, Rio de Janeiro e São Paulo. Prevêem-se assim ainda muitas horas de contagem de votos, sendo que não há previsão até termos os resultados finais nestas eleições presidenciais do Benfica. Vamos, por isso, às declarações dos candidatos. João Noronha Lopes falou aos jornalistas ao final da noite, garante que está confiante e diz que é preciso esperar pelos resultados finais.

Muito otimista. Vamos aguardar serenamente pelos resultados. Vamos deixar que as coisas processem naturalmente e eu depois, na altura certa, terei todo o prazer em falar com os meus amigos.

Ficou ainda mais confiante, porque ontem mostrou-se muito confiante que venceria a primeira volta.

Estou confiante, mas agora vamos aguardar pelos resultados e falamos mais logo, está bem?

Declarações de João Noronha Lopes. A equipa de comunicação do candidato transmitiu aos jornalistas, durante a madrugada, que irá ser marcada para esta manhã uma conferência de imprensa para reação a estes resultados, mas não foi indicada qualquer hora, isto porque ainda está tudo muito imprevisível. Os votos continuam a ser contados. Isso mesmo avisa também Luís Filipe Vieira, afirma que ainda vai demorar muitas horas até haver resultados finais nestas eleições.

Isto não é amanhã às 10h está livre. Ninguém vai saber o resultado antes das 10h, por isto, como está, não vai.

Mas continua tranquilo com a perspetiva de que poderá vir a angariar mais votos, a vencer estas eleições ou a passar à segunda volta?

Não sei quem é que vai ganhar, honestamente, eu não sei. Aliás, eu parti para isto com uma grande disponibilidade para, se as pessoas quisessem que eu continuasse, muitíssimo. Mas, no entanto, estou na mesma.

Luís Filipe Vieira, em declarações aos jornalistas, também ao final da noite. Destaque também para João Diogo Mantegas, mostra-se satisfeito pela campanha que fez e também diz que é preciso esperar pelos números finais.

Se nós tivermos uma grande votação, que pode ser muita coisa, ou pode ser muito pouca coisa também, nós somos realmente os underdogs. Nós somos aquilo que toda a gente está à espera de ver o que nós valemos. E até nós estamos à espera. Não consigo dizer mesmo o que é. E estou feliz, estou supercontente, estou ansioso para saber o resultado.

Declarações de alguns dos candidatos ao final da noite, numa altura em que os votos continuam a ser contados. Ao longo das próximas horas, são esperadas atualizações e também, possivelmente, novas reações dos candidatos. Esta foi a eleição mais concorrida dos 121 anos de história do Benfica, com seis candidatos: Rui Costa, Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, João Diogo Mantegas, Martim Mayer e Cristóvão Carvalho na corrida à presidência. O anterior recorde de participação nas eleições das Águias foi em 2021. Votaram 40 mil pessoas. Ontem votaram mais de 85 mil. Foi um recorde mundial. Caso nenhum dos candidatos receba a maioria dos votos, mais de 50%, vai ser realizada uma segunda volta entre os dois mais votados. Essa segunda volta, a acontecer, está marcada já para o dia 8 de novembro, ou seja, daqui a duas semanas. Em dia de eleições, o Benfica goleou o Arouca no Estádio da Luz por 5 a 0. Com esta vitória, os encarnados sobem provisoriamente ao segundo lugar do campeonato. Pavlídis fez um hat-trick. Também marcaram Otamendi e Ivanović. A nona jornada da Liga continua hoje, com o Sporting a entrar em campo. Os Leões jogam no terreno do Tondela e, se ganharem, podem igualar provisoriamente o líder do Campeonato, o Futebol Clube do Porto. Os Dragões só jogam amanhã na casa do Moreirense. São partidas para acompanhar com relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Mudamos de tema. A Mesa Nacional do Bloco de Esquerda reúne-se hoje, um dia depois de Mariana Mortágua anunciar que não se vai recandidatar à liderança do partido. O órgão máximo, entre convenções, tem na ordem de trabalhos fazer o balanço do resultado nas autárquicas e também perspetivar as presidenciais. Como dissemos, esta reunião surge no rescaldo do anúncio de Mariana Mortágua, que colocou o lugar à disposição. Ainda a coordenadora do Bloco de Esquerda enviou uma carta aos militantes a dar conta desta decisão e ao final da tarde falou aos jornalistas para justificar a saída. Miguel Viterbo Dias.

Esses objetivos não foram cumpridos e assumo as responsabilidades.

Depois da carta aos membros do partido, as declarações curtas à comunicação social, em que a ainda líder do Bloco entende que o partido ganha mais em ter outras caras e outras vozes na liderança.

A beneficiar de ter, neste momento, outras pessoas, outras caras, outras vozes a darem a cara pelo Bloco, tanto na coordenação como na Assembleia da República. Esta é uma decisão pessoal.

Mariana Mortágua aponta o período difícil para o Bloco e para a esquerda portuguesa, depois de uma maioria absoluta do PS e o crescimento da extrema-direita no país. E no dia em que anuncia o adeus, garante que andará por aí, no Bloco e na política nacional, mas agora fora de palcos como o Parlamento.

O afastamento da vida política é uma impossibilidade Quero fazer política, quero mudar a vida do país, quero lutar pelo meu país, pelo meu povo. Não neste momento como coordenadora e também não no futuro como deputada.

Quanto ao futuro, deixa a decisão nas mãos dos militantes e do debate que será feito para a Convenção Nacional, sem adiantar se se revê num perfil mais jovem ou mais experiente ou se ter lugar na Assembleia da República é condição essencial.

A decisão sobre o futuro do Bloco, essa sim, é uma decisão coletiva e que acontecerá na próxima convenção do Bloco de Esquerda e sairá do debate, em primeiro lugar, entre as várias moções.

A sucessora de Catarina Martins deixa o Bloco de Esquerda apenas com um deputado na Assembleia da República, o pior resultado desde que o partido entrou no Parlamento, e garante que a decisão de deixar a liderança não teve influência externa.

A decisão estava tomada e nunca seria condicionada ou influenciada por artigos de nenhum comentador. Seria irresponsável tomar uma decisão irrefletida e deixar o Bloco numa situação de vazio até uma convenção.

Mariana Mortágua a despedir-se da liderança do Bloco, deixará a Assembleia da República depois da discussão do Orçamento do Estado e o partido a 30 de novembro.

Miguel Viterbo Dias com a declaração de Mariana Mortágua aos jornalistas ao final da tarde, na sede do Bloco de Esquerda. O partido vai eleger o sucessor de Mariana Mortágua no final de novembro, na Convenção Nacional do partido, marcada para os dias 29 e 30 de novembro. Entretanto, José Manuel Pureza pode avançar como candidato à liderança do Bloco. O antigo deputado e candidato à Câmara de Coimbra nas últimas autárquicas é uma das figuras mais respeitadas do partido. Foi também líder do grupo parlamentar e chegou ser vice-presidente do Parlamento. O nome é sondado. Numa nota enviada à Agência Lusa, José Manuel Pureza disse estar confiante de que vai ser possível encontrar uma solução que dê força ao Bloco, mas rejeita, para já, qualquer tipo de precipitação em relação ao futuro. Destaque agora para a atualidade internacional, com Donald Trump a anunciar um acordo histórico entre Camboja e Tailândia para acabar com o conflito militar entre os dois países. O presidente dos Estados Unidos fez este anúncio numa cerimónia nas últimas horas com os líderes dos dois países na Malásia. Confrontos entre a Tailândia e Camboja em julho, na fronteira comum, cujo traçado os dois países contestam, causaram mais de 40 mortos e centenas de milhares de deslocados. Donald Trump anuncia agora um acordo de paz entre os dois países para acabar com o conflito militar. À margem desta visita à Malásia, Donald Trump adianta ainda que está aberto a um encontro com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, durante esta digressão asiática. É um assunto em destaque a esta hora também no site do Observador. A fechar este jornal das 19h, não se esqueça: a hora mudou esta madrugada. Às 2h, os ponteiros atrasaram 60 minutos. Dormimos assim mais uma hora e entramos no horário de inverno. Vai começar a ficar de noite mais cedo. É notícia de fecho neste jornal das 19h da Rádio Observador. Eu estou de regresso já a seguir para atualizar toda a informação na síntese das 19h30, com destaque para as eleições no Benfica. Ainda não há resultados finais. Os votos continuam a ser contados a esta hora. Nesta altura, Rui Costa vai na frente com João Noronha Lopes em segundo. Rui Costa, presidente e recandidato com quase 46%, João Noronha Lopes em segundo com 26% e Luís Filipe Vieira em terceiro com 14%. Voltamos a seguir para atualizar esta e outras informações, sendo que este é também um assunto em destaque a esta hora no site do Observador.