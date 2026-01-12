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Santarém. Muito bom dia, Jornal das 7, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. E começamos com a campanha para as eleições presidenciais. Confiante na segunda volta, Henrique Gouveia e Melo ataca os principais adversários. O almirante fala em sicários e volta a sublinhar que é o único candidato independente sem o apoio de partidos. Henrique Gouveia e Melo endurece o tom e aponta a Marques Mendes, Coutinho de Figueiredo e António José Seguro. O almirante critica de forma igual os três principais adversários na corrida a Belém. Gouveia e Melo não refere nomes, mas as críticas foram bem claras.

Eu não sou um tio de Cascais, nem sou um falso socialista, nem sou um social-democrata que prefere a parte de cima dos negócios e ignora verdadeiramente a população e com isso não respeita o legado e o exemplo de Sá Carneiro.

Henrique Gouveia e Melo, num discurso ontem à noite, naquele que foi o primeiro comício da campanha em Ponte de Lima. O almirante contou também com a presença de Isaltino Morais. O presidente da Câmara de Oeiras recuperou a referência de Luís Montenegro a Cristiano Ronaldo e comparou Gouveia e Melo ao jogador. António José Seguro também esteve no norte, em Viana do Castelo. O candidato apoiado pelo PS apela ao voto de todos os moderados e a quem promete ser uma força tranquila em Belém. António José Seguro tenta apelar ao eleitorado descontente com Marques Mendes, numa altura em que as sondagens têm sido negativas para o candidato apoiado pela AD.

Quero dirigir-me a todos os moderados deste país, dizendo-lhes aquilo que todos sabemos: o extremismo e o radicalismo não são solução, são parte do problema. E eu sou o candidato moderado que está em melhores condições de passar à segunda volta.

António José Seguro num comício numa sala cheia em Viana do Castelo, apresenta-se ainda como o presidente dos novos tempos da mudança. Luís Marques Mendes volta à estratégia de se apresentar como um candidato experiente e cujo percurso político é bem conhecido. Garante que se for eleito presidente da República, os portugueses sabem com o que contar. Luís Marques Mendes resume: a candidatura apoiada pela AD traz previsibilidade.

Os portugueses conhecem-me. Os portugueses conhecem-me em tudo. Ou seja, não levo ninguém ao engano. Um voto em mim, em função de tudo isto que aconteceu, não é uma aventura, não é um tiro no escuro, não é um exercício de experimentalismo. Não, as pessoas sabem tudo a meu respeito e isso dá previsibilidade.

Luís Marques Mendes, num discurso ontem à noite em Lamego, distrito de Viseu, onde esteve também o ministro da Defesa e presidente do CDS, Nuno Melo. Marques Mendes recusa ainda entrar naquilo que descreve como guerras dos adversários e elogia a coragem e patriotismo de Pedro Passos Coelho. Já André Ventura modera o tom e afirma que prefere falar dos verdadeiros problemas do país, como a crise no SNS. O candidato apoiado pelo Chega avisa que não vai responder aos ataques dos adversários. André Ventura apresenta-se mesmo como um candidato da paz. O candidato considera que os portugueses preferem um debate de ideias para resolver os problemas do país, em vez de trocas constantes de ataques e de críticas.

Trata-se de as pessoas compreenderem, votem AD, votem PS, votem Iniciativa Liberal e não tenham votado no Chega, que há um candidato que quer responder às suas ansiedades e fala do país real. É por isso que eu sou o único que não passa a tarde a dizer que o António José Seguro é isto ou aquilo, ou que o Gouveia e Melo é isto ou aquilo, ou que o Marques Mendes é isto ou aquilo. Eu quero falar do país. Foi sempre essa a estratégia, vai continuar a ser essa. É isso que vou fazer.

André Ventura, em declarações aos jornalistas em Aveiro, de visita à Feira de São Gonçalinho. Quanto aos outros candidatos, Coutinho de Figueiredo almoçou ontem com o embaixador da Dinamarca a propósito das ameaças de Donald Trump à Gronelândia. Catarina Martins também se focou no contexto internacional e volta a descrever Donald Trump como um perigo. António Filipe vira o discurso para os jovens e para os problemas no acesso à habitação. Jorge Pinto criticou quase todos os adversários, incluindo António José Seguro, num discurso ontem à noite em Coimbra. Entramos hoje na segunda e última semana oficial de campanha. E como sempre, hoje temos mais um direto à campanha. Esta manhã com os repórteres que estão a acompanhar as comitivas de Luís Marques Mendes, Catarina Martins e António Filipe. É para ouvir logo a seguir ao Jornal das Nove. Depois de ter ameaçado avançar com uma ação militar no Irão, o presidente dos Estados Unidos diz que foi contactado pelas autoridades de Teerão para negociar. Declarações de Donald Trump a bordo do avião presidencial esta noite. Diz que os líderes iranianos ligaram e que está a ser planeada uma reunião. A acontecer este encontro surge depois de uma escalada de declarações de ambos os lados. Os Estados Unidos ameaçaram intervir no Irão caso aumente a repressão nas ruas. E ainda ontem o presidente do Parlamento iraniano avisou que os militares norte-americanos e Israel serão alvos legítimos em caso de um ataque de Washington. Os protestos nas ruas do Irão sucedem-se há quase duas semanas. Organizações não governamentais dizem que a reação às manifestações já fez mais de 500 mortos. O número pode, no entanto, ser maior, uma vez que o corte da internet desde quinta-feira está a dificultar a circulação de informação e também a contagem das vítimas. Entretanto, o opositor no exílio, filho do antigo xá, apelou às forças de segurança para que se unam ao povo face ao movimento de protesto e pede também aos manifestantes para saírem às ruas e ocuparem os espaços públicos. É um tema que vai estar em análise daqui a pouco no Gabinete de Guerra das manhãs 360, hoje com comentários do coronel José do Carmo. No desporto, o Futebol Clube do Porto renovou contrato por mais uma temporada com o técnico Francesco Farioli. O italiano é dragão até 2028. Farioli tinha contrato até junho do próximo ano, mas André Villas-Boas não quis esperar mais para prolongar o vínculo entre clube e treinador e vai ser até ao verão de 2028. A imprensa desportiva dá conta ainda que a cláusula de rescisão do técnico vai aumentar para os 20 milhões de euros, bem como o salário do italiano. Para Francesco Farioli, esta decisão é um voto de confiança que deve ser agora validado em campo.

É uma grande emoção para mim e para o staff, porque é uma prova de confiança incrível que o clube nos dá. Eles decidiram dar um passo em frente na nossa direção e, especialmente, dar um passo juntos nesta jornada. Então não há nada mais que possamos pedir. É uma sensação fantástica, o desejo de continuar a trabalhar juntos com o mesmo ritmo, o mesmo desejo e a mesma ambição.

Francesco Farioli aos canais de comunicação do clube, depois de confirmada a renovação de contrato com os Dragões. O Futebol Clube do Porto segue na liderança da liga com mais sete pontos do que o Sporting e 10 de vantagem sobre o Benfica. Os azuis e brancos defrontam precisamente as Águias nesta quarta-feira, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. É um jogo para acompanhar com relato em direto aqui na Rádio Observador, quando faltarem 15 minutos pras 21h. Vamos ainda à edição deste ano dos Globos de Ouro, que ocorreu esta madrugada em Los Angeles. A série "Adolescência" é uma das principais vencedoras. Venceu praticamente tudo o que havia para vencer nas categorias para que estava indicada: melhor minissérie, melhor ator, melhor atriz secundária e melhor ator secundário para o jovem de 16 anos, Owen Cooper. O drama médico da HBO, "The Pitt", é a melhor série dramática do ano. Arrecada também o Globo de Ouro de melhor ator em série dramática para Noah Wyle. Na comédia, "The Studio" é também distinguido. Já o filme "Batalha Atrás de Batalha", de Paul Thomas Anderson, levou para casa os Globos de melhor filme de comédia, melhor argumento, melhor realizador e melhor atriz secundária. O cinema brasileiro também volta a fazer história ao vencer duas estatuetas com o filme "O Agente Secreto", considerado o melhor em língua não inglesa e Wagner Moura foi distinguido também esta noite com o prêmio de melhor ator. São agora 19h08, Carla, que outras notícias estão em destaque neste início de semana? A nova sede da direção executiva do SNS é hoje inaugurada no Porto. A cerimônia está marcada para às 10h. Vai contar com a presença do primeiro-ministro, da ministra da Saúde, do presidente da Câmara do Porto e de representantes das diversas entidades que integram o Serviço Nacional de Saúde. Hoje começa o julgamento de Pedro Frazão por difamação de José Manuel Pureza. Em causa estão publicações feitas nas redes sociais em 2021 pelo deputado do Chega sobre o agora coordenador do Bloco de Esquerda. O início do julgamento esteve marcado para dezembro do ano passado, mas Pedro Frazão invocou a imunidade parlamentar. A sessão acabou por ser adiada para hoje. Os distritos de Braga e Viana do Castelo estão sob aviso amarelo devido à previsão de chuva e ventos fortes. É o que indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. As condições meteorológicas vão piorar amanhã, com todos os distritos do litoral e sul a ficar sob aviso amarelo, com previsões de chuva em todo o continente. E agora imaginem ter um invasor em casa durante 37 dias. E esse invasor ser um urso. Grande urso.

Não é.

Pensaste logo, não é?

Urso. Por acaso fiquei na dúvida quando disseste 37 dias.

Achaste tempo a mais.

Se calhar não deve ser um urso, mas pronto.

Mas foi um urso. Nos Estados Unidos.

Sim, nos Estados Unidos.

Mas como é que acontece, como é que é um urso 37 dias na casa de alguém? Instalou-se numa cave, ocupou. Pois, é um ocupante. E só um mês depois é que o dono conseguiu expulsar e ele recorreu a amigos que tentaram disparar balas de paintball, até o urso encontrar a saída. Houve alguns estragos, mas o urso lá acabou por achar que a vizinhança era má. E ele a comer e beber sem pagar.

Eu te digo uma coisa, se tivesse um urso dentro de casa, eu deixava lá ficar muito mais de 37 dias.