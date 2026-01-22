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Cidade de Faro. Muito bom dia. As notícias das 7 com Carla Jorge Carvalho. O CDS não vai apoiar nenhum dos candidatos à segunda volta das presidenciais. Os centristas seguem a estratégia do parceiro de governo e vão manter a neutralidade nas próximas eleições.

Nem António José Seguro, nem André Ventura. A direção do CDS esteve reunida ontem à noite e decidiu-se pela neutralidade com o argumento de que combate o socialismo e rejeita o populismo. O vice-presidente Álvaro Castelo Branco sublinha que o partido está longe de qualquer um dos candidatos da segunda volta.

O CDS não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português legitimamente quis colocar em confronto na segunda volta. Ponto três: o CDS combate o socialismo e o CDS rejeita o populismo. Ponto quatro: por isso, e em coerência, o CDS não terá nenhum empenhamento orgânico, nem institucional nesta segunda volta, nem dará apoio a qualquer um dos candidatos.

Declarações de Álvaro Castelo Branco, vice-presidente do CDS, em declarações captadas pela Agência Lusa.

Esta posição já era previsível, tendo em conta a intervenção de Paulo Núncio ontem à tarde no Parlamento.

Sim, o líder parlamentar centrista criticou as duas opções que vão a votos, mas sobretudo o candidato socialista, o que provocou alguns aplausos. Apesar desta posição oficial do partido, há nomes do CDS como Cecília Meireles, Diogo Feio ou Francisco Rodrigues dos Santos, que já anunciaram que vão votar em António José Seguro.

Ainda assim, apesar desta não tomada de posição, André Ventura acredita que vai receber os votos dos sociais-democratas na segunda volta.

Numa altura em que vários nomes do PSD já anunciaram o apoio a António José Seguro, casos como Miguel Poiares Maduro, Pedro Duarte e Rui Moreira, que foi mandatário da candidatura de Luís Marques Mendes, mas são apoios desvalorizados por André Ventura. Ontem à noite, em entrevista na RTP, o candidato presidencial diz que no dia 8 de fevereiro sabe bem onde a direita moderada vai colocar a cruz.

Eu sei que o povo social-democrata vai votar em mim. Isso eu sei. O país tinha várias escolhas à direita para poderem disputar com o espaço socialista esta eleição. Escolheram-me a mim, não escolheram outro. O trabalho que temos que fazer agora é evitar que um socialista chegue à Presidência da República. É evitar que o socialismo, com todos os males que trouxe, de corrupção, de desorganização do Estado, de despesismo, de bancarrota.

André Ventura, que nesta entrevista afirmou também não recusar o voto de membros do grupo 1143. O candidato presidencial desvaloriza as ligações da organização neonazi ao Chega e fala mesmo em deslealdade jornalística.

Carla, o grupo 1143 entrou na ordem do dia depois da detenção de 37 membros desta organização ultranacionalista, com antecedentes criminais e ligações a grupos de ódio internacionais.

Entre os detidos estão três militantes do Chega, que já foram candidatos pelo partido em eleições. André Ventura nega qualquer ligação ao grupo, mas não rejeita os votos.

O relevante é esse grupo dizer que me vai apoiar. Bom, então nesse caso, temos que ver quem são os apoios dos outros candidatos todos. Uma coisa qualquer. Vitor, francamente, se fizerem isso com todos os candidatos, não há candidatos que resistam. Mas não está a desvalorizar? Não estou a desvalorizar nada. Eu estou a dizer que não faz sentido, é deslealdade jornalística, francamente. Mas é deslealdade jornalística ver assim: grupo neonazi apela ao voto em André Ventura. É verdade, mas também há muitos pensionistas com pensões- Mas o senhor pode chegar aqui, André Ventura, e dizer: "Eu recuso o voto dessas pessoas". Vitor, eu não tenho que recusar. As pessoas se quiserem votar em mim, vão votar. Quem ganha eleições, quem vai a eleições. Eu quero o voto dos portugueses comuns.

André Ventura, ontem à noite na RTP, a dizer que quer o voto dos portugueses comuns e que não rejeita possíveis eleitores que pertençam ao grupo 1143.

A pré-campanha presidencial já está na estrada. André Ventura tem marcado a agenda com várias entrevistas e eventos. Hoje vai estar na Suíça para um jantar comício com imigrantes portugueses.

Ainda não começou oficialmente a campanha para a segunda volta, mas o candidato apoiado pelo Chega está em alta intensidade. Hoje vai viajar até à cidade de Zurique para contato com eleitores portugueses. Ontem esteve num evento com jovens no Lumiar, numa tentativa de recuperar o voto dos mais novos, que perdeu para João Cotrim de Figueiredo na primeira volta. André Ventura, que ficou em terceiro lugar nas intenções de voto dos jovens, atrás do liberal e de António José Seguro. Isto de acordo com os estudos de opinião. Sob o mote Socialismo ou Liberdade, o também presidente do Chega introduziu temas como a meritocracia, a redução de impostos e o liberalismo econômico neste discurso de pré-campanha.

Já António José Seguro não tem agenda desde terça-feira, quando visitou duas unidades de saúde familiares em Lisboa.

Está, por isso, a seguir uma estratégia oposta à de André Ventura. António José Seguro tem estado longe das câmaras de televisão, não tem dado entrevistas e apesar de ter começado a pré-campanha da segunda volta a colocar a saúde na agenda, em Odivelas, ainda não voltou à estrada, só retoma a agenda amanhã no Grande Porto.

E quase a terminar o mandato de presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai voltar a ser militante do PSD.

Vai voltar a ser a partir de março, quando deixar de ser chefe de Estado. A revelação foi feita pelo próprio numa reunião com os eurodeputados em Estrasburgo, que serviu também para a despedida das instituições europeias. O presidente da República aproveitou para deixar vários recados em público e em privado. Miguel Viterbo Dias.

E uma dessas revelações privadas é de que vai voltar a ter cartão de militante do PSD, que tinha deixado na São Caetano à Lapa quando se candidatou a Belém. Marcelo Rebelo de Sousa esteve num encontro com eurodeputados e ao que foi relatado ao Observador, o ainda presidente da República diz que já perdeu a mão do documentariado. Também nesse encontro, o chefe de Estado mostrou-se um adepto do centro-moderado ao dizer que começou com o governo mais à esquerda de sempre, o da geringonça, e termina com aquele que tem o apoio parlamentar mais à direita, o de Luís Montenegro. Já em Ione, aos jornalistas, o chefe de Estado elogiou os portugueses por fazerem pontes impossíveis e no plano nacional desvaloriza eventuais conflitos político-partidários.

As pedradas, mesmo quando são entre portugueses, descobre-se depois que é uma pedra mole, é uma pedra de lioz, calcária, que é muito mais flexível e maleável, não fere tanto.

Marcelo Rebelo de Sousa perto do seu deserto, mas antes de deixar o lugar ainda vai procurar visitar os Açores, a Madeira, Espanha e o Vaticano.

Miguel Vítor Dias em Estrasburgo, a acompanhar a celebração dos 40 anos da adesão de Portugal à União Europeia. Ontem decorreu a sessão solene com a presença do presidente da República Portuguesa e do rei de Espanha.

A relação entre Donald Trump e a Europa tem sido tema em destaque. Ontem o secretário-geral da NATO esteve reunido com o presidente dos Estados Unidos, mas a soberania da Gronelândia não foi tema em cima da mesa.

Foi o que disse Mark Rutte numa entrevista à Fox News. O secretário-geral da NATO revelou que nesse encontro foi sim abordada a proteção do Ártico, o que inclui a Gronelândia, mas questões de soberania não estiveram na discussão. Depois deste encontro, Donald Trump anunciou um princípio de futuro sobre a Gronelândia e retirou a ameaça de novas tarifas norte-americanas a países europeus. E este acordo, Nadine Soares, baseia-se em quê?

Sabemos ainda muito pouco e quase tudo o que é conhecido foi revelado por Donald Trump. O presidente norte-americano deu ontem uma entrevista à CNBC para falar de um conceito de acordo sobre a Gronelândia, precisamente depois dessa reunião com Mark Rutte. Este anteprojeto envolve o projeto da Cúpula Dourada, desenhado por Donald Trump para defender o território norte-americano, e envolve também os direitos de minerais. Donald Trump não elaborou sobre nenhum destes pontos. Admitiu apenas que o tema é complexo, mas está confiante de que este acordo vai durar para sempre. O que parece ser mais concreto é o que escreveu o líder da Casa Branca nas redes sociais. Na Truth Social, Donald Trump falou sobre um princípio de um futuro acordo a envolver toda a região do Ártico e com base neste entendimento, acabou por retirar a ameaça das tarifas contra os países europeus.

E Nadine, os poucos detalhes foram sendo conhecidos a conta-gotas durante a noite, graças à imprensa norte-americana.

Sim, o New York Times cita três fontes oficiais da NATO. O jornal adianta que foram discutidas estratégias que podem incluir a concessão da soberania de pequenas partes do território da Gronelândia para a construção de bases militares norte-americanas. De acordo com os dois funcionários da NATO que participaram na reunião, citados por este jornal, a proposta seria parecida com o que já acontece em bases do Reino Unido, no Chipre, em que a área onde estão construídas são consideradas território britânico. Já o comunicado da NATO sobre a reunião é curto, sem pormenores. Fala numa discussão sobre a segurança do Ártico, mas não menciona um acordo sobre a Gronelândia.

Nadine Soares, com as negociações entre Mark Rutte e Donald Trump, este princípio de acordo foi bem recebido pelos líderes europeus, como o ministro dos Negócios Estrangeiros da Dinamarca. Diz que foi descartada a tomada da Gronelândia pela força. Para hoje está marcada uma cimeira extraordinária dos líderes da União Europeia, precisamente para discutir as relações com os Estados Unidos. Portugal vai estar representado pelo primeiro-ministro Luís Montenegro.

Este vai ser um dos temas do Gabinete de Guerra para ouvir daqui a pouco. E ainda esta manhã no Explicador, logo a seguir às 9:00, juntam-se a nós três eurodeputados, Francisco Assis do PS, Paulo Cunha do PSD e Tiago Morais de Sá do Chega. São 7:10, Carla, que outras notícias marcam esta manhã de quinta-feira.

O governo vai comprar 8 mil bodycams para distribuir pela PSP e GNR. As câmaras portáteis de uso individual devem ser entregues ainda este ano às forças de segurança, que há muito pedem estes recursos. A notícia é avançada pelo JN, que fala num investimento de seis milhões de euros. A decisão deve ser hoje aprovada em Conselho de Ministros. O Benfica perdeu ontem à noite em Turim contra a Juventus por 2 a 0 e vê assim o apuramento para a próxima fase da Liga dos Campeões cada vez mais difícil. A uma jornada do fim, os encarnados somam seis pontos, precisam de vencer na recepção ao Real Madrid e ficar muito atentos aos resultados dos outros jogos. Hoje na Liga Europa jogam Futebol Clube do Porto e também o Sporting Braga. Os Dragões jogam na República Checa contra o Viktoria Plzeň. Mais logo, Braga recebe em casa os ingleses do Nottingham Forest. Vladimir Putin admite ceder os ativos russos congelados nos Estados Unidos para reconstruir a Palestina, após um acordo de paz alcançado com a Ucrânia. O presidente russo propõe que os fundos sejam enviados para o Conselho de Paz para Gaza, iniciativa de Donald Trump. E hoje chega o segundo dia mais importante para a indústria do cinema.

O quê?

Então, o quê?

O quê?

Vêm as nomeações para a Oscars.

Claro, as nomeações. O anúncio vai ser feito a partir da 13h30, hora de Lisboa. Há muita expectativa. Não havendo portugueses na lista, as atenções podem ir para o Agente Secreto, o filme brasileiro. Aí, no caso, para a nomeação de melhor ator, mas enfim, há muitas apostas e muitos filmes que estão em questão.

Olha, o Bruno, que é um especialista nestas coisas, não deve saber esta: há uma categoria nova este ano. Melhor casting.

Melhor casting.

O Bruno sabe. Passam a ser 24 categorias no total. Data da cerimônia este ano, estranhamente tarde, 15 de março.

15 de março.

Não, é muito tarde.

Quem que vai apresentar, já se sabe, Carla?

Sim, continua a ser Conan O'Brien, pela segunda vez.

Se calhar um domingo, se quiseres ver.

Não digas que vai cair.

Não digas que é ao domingo.

Não digas. Mas vocês ainda se lembram de quando era uma segunda-feira?

Sim, não sei se era pior a segunda-feira.

A primeira vez que foi transmitida em Portugal em direto, foi em 1992, ainda foi uma segunda-feira. A mudança depois para o domingo foi há uns anos já, se calhar.

Foi uma reforma estrutural.

D aquelas que o país necessita.

Às vezes é preciso fazer cortes desses.