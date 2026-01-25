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As notícias com Rui Casanova.

Bom dia. Começamos com a segunda volta das eleições presidenciais. Abre hoje o período de inscrição para o voto antecipado em mobilidade. O ato eleitoral está marcado para o dia 8 de fevereiro. Quem não conseguir votar no local de residência nesse dia, pode votar antecipadamente no próximo domingo, dia 1 de fevereiro. Nesse dia, os eleitores que preferirem o voto antecipado podem ir às urnas no município do país que preferirem. A inscrição pode ser feita entre hoje e a próxima quinta-feira, por via postal ou eletrónica, no site votoantecipado.pt. António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados na primeira volta. Um deles vai ser eleito presidente da República no dia 8 de fevereiro. André Ventura critica aquilo que descreve como partners do sistema e repete que quer acabar com o taxismo em Portugal. É a reação do candidato apoiado pelo Chega à carta aberta assinada por mais de 250 pessoas da área não socialista em apoio a António José Seguro na segunda volta. André Ventura repete que isto é prova de que ele é o único candidato que está contra o sistema.

Isto não é uma luta da democracia contra o autoritarismo. Isto é uma luta dos taxistas contra os não taxistas. Nós temos é um país a levantar-se contra alguém que quer pôr em causa o sistema de interesses nacional. E isso, meus caros, deixem-me dizer-vos, independentemente do resultado que venha a acontecer no dia oito, já é uma vitória nossa, porque nós já conseguimos uma coisa. Tudo o que é os partners do sistema, já vieram a público e agora sabemos quem são, da Iniciativa Liberal ao CDS. Seremos nós contra eles até os derrubarmos e até vencermos o sistema de interesses.

André Ventura, numa ação de pré-campanha em Santarém, quis também falar sobre agricultura para criticar o acordo do Mercosul e questiona o que pensa António José Seguro sobre esta matéria. O candidato presidencial vai passar a tarde hoje nas Caldas da Rainha, onde vai visitar o comércio local. Nuno Melo compara o Chega ao socialismo e apela a um voto em consciência no dia 8 de fevereiro. O CDS esteve reunido em convenção autárquica no Porto ontem à noite. No discurso de encerramento, o líder dos democratas cristãos tentou explicar o porquê do CDS não apoiar nenhum candidato na segunda volta. Nuno Melo diz que essa não é uma escolha entre a direita e a esquerda, porque considera que o Chega também defende o socialismo.

Não se é de direita ou de esquerda, porque se diz que é de direita ou de esquerda. E o Chega realmente defende aumentos de impostos e um Estado a dar tudo a todos, o que normalmente só acontece com o dinheiro que é dos contribuintes, logo, a tal mão metida no bolso de quem trabalha. E consta-me que mais socialismo do que isto não há.

Nuno Melo compara ainda André Ventura a Donald Trump. Declarações do presidente do CDS e ministro da Defesa na convenção autárquica do CDS ontem à noite no Porto. Já o secretário-geral do PCP rejeita a ideia de que a próxima ida às urnas signifique uma luta entre a direita e a esquerda. Num comício dos comunistas em Lisboa, Paulo Raimundo voltou a não mostrar entusiasmo com a candidatura de António José Seguro, mas diz que é a única alternativa. Os alertas de Paulo Raimundo, declarações num comício do PCP em Lisboa. O secretário-geral dos comunistas pede também para que não se desvalorize a segunda volta das eleições. Acredita Paulo Raimundo que o desfecho não está assegurado. Mudamos de tema. A depressão Ingrid causou até agora em Portugal continental um morto, um ferido e 21 deslocados em mais de 1500 ocorrências. São os dados da Proteção Civil até agora, desde quinta-feira à tarde até ontem à tarde. Uma pessoa morreu em Permoniz, no Conselho do Cadaval, na sequência do arrastamento de uma viatura ao tentar atravessar um curso de água. Uma outra pessoa ficou ferida na queda a um ribeiro em Ponte de Lima e 21 pessoas foram forçadas a sair de casa em Alcobaça, Cartaxo, Cascais e Peniche. Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou sob aviso amarelo de neve os distritos da Guarda e Castelo Branco. Já os distritos de Coimbra, Leiria e Santarém estão sob aviso amarelo, mas para precipitação. Ainda é esperada chuva e aguaceiros em todo o território continental, efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal. O IPMA já avisou que o mau tempo vai continuar, pelo menos até ao final deste mês de janeiro. Nos Estados Unidos continuam as manifestações em várias cidades por causa da morte de um homem em Minneapolis, depois de ter sido atingido a tiro pelo ICE, a Polícia Anti-Imigração. Alex Praty tinha 37 anos, era enfermeiro. As autoridades disseram que estava armado. É o terceiro caso de uma pessoa baleada por agentes do ICE neste mês de janeiro. As duas primeiras vítimas foram mulheres. Esta morte, uma terceira morte às mãos do ICE, está a motivar manifestações em várias cidades norte-americanas, como Nova Iorque, Boston, Chicago e Minneapolis. Na reação, Donald Trump desvaloriza o acidente e elogia os agentes do ICE, a Polícia Anti-Imigração do país, numa publicação na rede social Truth Social. O presidente dos Estados Unidos pede que os norte-americanos deixem os patriotas do ICE trabalhar. É a expressão utilizada por Donald Trump nesta publicação feita na rede social Truth Social nas últimas horas. Entretanto, a família de Alex Praty divulgou um comunicado no qual apelam para que a verdade sobre a morte do filho, neste caso, o comunicado foi divulgado pelos pais, pedem que a verdade sobre a morte do filho seja divulgada pelas autoridades. É um assunto que está a marcar a política internacional, é um assunto ao qual vamos dar novamente destaque nos próximos espaços informativos aqui na Rádio Observador Vamos ao desporto. O Benfica entra hoje em campo. Os encarnados recebem no Estádio da Luz o Estrela da Amadora. Na ressaca europeia, as águias têm pela frente o 12º classificado da Liga. José Mourinho voltou a não fazer conferência de imprensa de antevisão do jogo, falou apenas à BTV para salientar que a equipa está a jogar bem, mas faltam os resultados, e alerta para a qualidade do Estrela da Amadora.

Efetivamente, estamos a jogar muito bem, mas está-nos a faltar o resultado, que é importante. Este jogo com o Estrela não é fácil de tentar perceber o que é que o Estrela pode ser, porque o Estrela foi, se calhar, a equipa que mais mexeu relativamente ao mercado.

José Mourinho confirmou também que Rafa Silva, o mais recente reforço do Benfica, vai a jogo, garantia do técnico das Águias. Do outro lado, o técnico do Estrela, João Nuno, afirma que a equipa deve desfrutar desta partida no Estádio da Luz, mas com a mentalidade que já mostrou noutros jogos do campeonato.

Temos que olhar muito, por exemplo, para aquilo que fizemos no Dragão, onde perdemos, mas houve momentos do jogo, na segunda parte principalmente, onde conseguimos empatar o jogo e conseguir, na casa do primeiro classificado, criar problemas. É isso que temos que pegar. Vamos com esperança, sabemos da dificuldade que vamos fazer. Vamos encontrar uma excelente equipa, vamos enfrentar um treinador que não é preciso falar nada, com muita motivação. Eu gosto de desafios, eu gosto de coisas difíceis e amanhã é um daqueles jogos difíceis, mas bons de jogar. Espero que os jogadores levem essa energia, é isso que eu quero e quero que eles desfrutem do jogo.

As antevisões de João Nuno e José Mourinho a este Benfica Estrela da Amadora. A partida está marcada para às 18h. Pode ouvir com relato e comentários em direto aqui na Rádio Observador. Ontem à noite, o Sporting foi ao terreno do Arouca vencer por 2 x 1. Luiz Suárez foi o autor dos dois gols e o segundo gol da partida, da vitória, aliás, só chegou aos 90 mais seis. O Sporting esteve a vencer, deixou-se empatar e teve de sofrer até à última para não ficar ainda mais longe do líder Futebol Clube do Porto na tabela classificativa do campeonato. Rui Borges lamenta a forma como a equipa entrou em campo na segunda parte, mas considera que a vitória foi justa.

No final do jogo, mas acho que merecida por tudo que fomos fazendo ao longo do tempo. Podia nos ter sido caro os 10 minutos que entramos mal na segunda parte. Foram os únicos 10 minutos, o Arouca podia ter virado o jogo, tem a oportunidade logo a seguir para fazer o 2 x 1, uma grande defesa do Rui. Tirando isso, controlamos o jogo, fomos tentando criar várias aproximações à baliza. Poderíamos aqui ou ali definir melhor, mas poderíamos ter sido prejudicados em 10 minutos que não entramos muito bem.

A leitura de Rui Borges, do lado da equipa da casa, o técnico Vasco Seabra lamenta a forma como o Arouca sofreu o gol que deu a vitória ao Sporting, mesmo no final da partida, mas mostra-se orgulhoso pela prestação dos jogadores em campo.

Muito orgulhoso dos jogadores, com uma vontade muito grande de lhes dar os parabéns. Não vivemos é de vitórias morais e claro que nos fugiu um ponto. Eventualmente, poderia ter fugido três, porque acho que a equipa criou realmente as melhores oportunidades do jogo.

Rui Borges e Vasco Seabra na flash interview da Sport TV. No final deste jogo, o Sporting vence no terreno do Arouca por 2 x 1. O Sporting está agora a quatro pontos do líder da tabela Futebol Clube do Porto. É com o desporto que fechamos este jornal das 19h da Rádio Observador. Eu estou de regresso já a seguir para atualizar toda a informação numa nova síntese às 19h30. Até já.