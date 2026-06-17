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E Leiria. Jornal das 7, na Rádio Observador, uma edição da jornalista Carla Jorge Carvalho. É hoje a estreia de Portugal no Campeonato do Mundo de Futebol. A Seleção Nacional defronta a República Democrática do Congo. Roberto Martínez pede aos jogadores que sonhem com a conquista do Mundial.

As declarações do selecionador nacional na conferência de imprensa que se realizou ontem à noite, já na cidade de Houston, no Texas, onde Portugal vai fazer o jogo de estreia, jogo marcado para às 18h, hora de Lisboa. Na antevisão à partida, Roberto Martínez diz que o papel do selecionador é transmitir racionalidade ao plantel, mas diz também que tem de haver o sonho.

O sonho comanda a vida. Para todos nós. Vocês, como jornalistas, tudo é um sonho e comanda a vida. Para nós, a seleção portuguesa é um sonho, comanda o nosso mundial. Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo, mas a minha responsabilidade é mostrar que o mundial ganha-se racionalmente e com um caminho muito bem marcado.

É o que diz Roberto Martínez na conferência de imprensa. Antes do selecionador, falou o médio Bruno Fernandes, que concorda com este sonho, que comanda Portugal no Mundial, mas pede também uma mentalidade jogo a jogo.

O nosso sonho está lá, aquilo que nós queremos, estamos bem cientes disso. Acho que sonhar não é proibido, mas o nosso foco principal, agora que começa o Mundial, é o jogo de amanhã e tem que ser assim, ir jogo a jogo, porque se queremos realmente ser intitulados como a melhor seleção de sempre portuguesa, eu acho que temos que pensar primeiro no próximo passo e não muitos passos à frente.

Um passo de cada vez, Bruno Fernandes, ontem à noite. Na conferência de imprensa, Roberto Martínez confirmou também a ausência de Rúben Dias da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo. O defesa central tem treinado à parte do restante plantel por lesão. Sobre o adversário, a República Democrática do Congo, o selecionador deixa vários elogios à formação africana. Diz que não pode haver facilitismos. A estreia de Portugal neste mundial confirma a sexta participação de Cristiano Ronaldo num Campeonato do Mundo, num dia em que vai tornar-se no jogador mais velho a representar a seleção portuguesa. No outro encontro do grupo K, o estreante Uzbequistão defronta a Colômbia na Cidade do México.

Portugal-República do Congo, às 18h, com relato e análise, claro, em direto aqui na Rádio Observador. E Carla, vamos ainda aos resultados dos últimos jogos do Mundial. Destaque para a vitória da Argentina por 3 x 0 frente à Argélia.

3 x 0, um hat-trick para o número 10, Lionel Messi, que igualou assim o recorde de gols em Campeonatos do Mundo, que pertencia ao alemão Miroslav Klose. Os dois jogadores somam agora 16 gols em Mundiais de Futebol. Ontem, França estreou-se também com uma vitória, 3 x 1, frente ao Senegal, também com dois gols de Kylian Mbappé. A Noruega goleou o Iraque por 4 x 1 e neste momento há um outro jogo a decorrer: Áustria-Jordânia. A Áustria está neste momento a vencer por 2 x 1.

Ainda sobre o mundial, a Entidade Reguladora da Comunicação Social ameaça multar o canal de YouTube que transmite os jogos. O regulador entende que o canal em causa ultrapassou o prazo legal para se registrar.

Falamos da LiveModeTV, que tem transmitido os jogos do Campeonato Mundial pelo YouTube, de forma gratuita. O canal tem cerca de 450 mil subscritores e concorre de forma direta com os canais de televisão tradicionais. Num comunicado emitido ontem, a ERC entende que a LiveModeTV é um órgão de comunicação social e que, por isso, deve ser registrado, mas que o prazo legal para o fazer já terá sido ultrapassado. A Entidade Reguladora da Comunicação Social ameaça agora aplicar uma multa à empresa responsável pelo serviço.

O debate quinzenal com o primeiro-ministro também vai começar mais cedo por causa do jogo da Seleção Nacional. Os partidos concordaram em dar início aos trabalhos às 14h.

Às 14h, altura em que Luís Montenegro deve responder aos deputados acerca da proposta do governo para a revisão do Código do Trabalho, que vai ser discutida amanhã no Parlamento e que não tem aprovação garantida. O primeiro-ministro esteve ontem reunido pela segunda vez, em menos de uma semana, com o presidente do CHEGA. No final desse encontro, André Ventura admitiu que ainda não há consenso, mas que a porta para um entendimento não está fechada. Horas depois, o presidente do CHEGA admitiu avançar também com uma proposta de reforma para a Segurança Social. Em entrevista à Sic Notícias, Ventura volta a pedir o fim das subvenções vitalícias para políticos e ex-políticos.

Nem é dar a mão ao governo, eu até admito mais, eu admito que seja o CHEGA a propor uma reforma da Segurança Social. Nós queremos, por um lado, diminuir a idade da reforma, e isso parece-nos importante, mas também somos coerentes. Nós também queremos limitar pensões milionárias. Isto é uma coisa que a direita não tem coragem de dizer. Nós tivemos de dizer, pessoas que recebem pensões de € 5 mil, de € 6 mil, de € 7 mil, devem ter uma limitação e um teto. Isto obriga a uma reforma da Segurança Social, porque num país em que muitos recebem € 500, € 600, € 700, haver pessoas a ganhar 10 mil e terem trabalhado 10 anos ou 15, é uma injustiça e uma imoralidade.

Uma das mandatas do partido, defendida por André Ventura, em entrevista na Sic Notícias, confirma que não há acordo com o governo, mas existe uma abertura de princípio para caminhar nesse sentido. Recorde-se que o PS não recebeu qualquer convite de Montenegro para reuniões sobre a reforma laboral ou para a prestação social única. Os socialistas estão a trabalhar numa proposta alternativa com um grupo de economistas. E voltamos ao Mundial, Carla. Está prestes a terminar o Áustria-Jordânia, prestes porque há agora uma situação que pode resultar em pênalti. É, vamos ver. A acompanhar o jogo está o jornalista João Lourenço. Explica-nos o que está a acontecer.

Isto é descontos sobre descontos. Mais uma vez, muito bom dia. Há um lance na área da Jordânia, Mark Arnautović, o capitão da seleção austríaca, queria rematar à baliza, naturalmente, e há uma mão por parte do atleta Salem Al-Dawsari, o dorsal número 17 desta seleção da Jordânia. O árbitro da partida, Dahmane Beida, da Mauritânia, está agora no vídeo-árbitro, vai decretar esta sentença final de um lance que já está a colocar descontos sobre descontos esta partida. Creio que já há decisão. Naturalmente, há pênalti para a seleção da Áustria e isto certamente pode aumentar a vantagem da seleção europeia, não só neste encontro, mas também dar alguma tranquilidade naquilo que são as contas do jogo. Já lá vamos. Por isso, certamente vamos aguardar pelo resultado final desta partida, já com essa promessa de que poderá haver novo gol, neste caso de Mark Arnautović.

Vamos esperar, João, vamos então perceber só porque- Está a ser marcado agora, não é? O jogador já está posicionado para marcar, vamos só confirmar se confirma ou não o gol.

E vamos ao pênalti de Mark Arnautović. Parte para a bola, é gol da Áustria, marca o capitão da equipa da Áustria. Aos 37 anos, Mark Arnautović, que é o jogador com mais internacionalizações da história desta seleção europeia. Três a um, resultado certamente final, até porque o árbitro, por necessidade, irá ter que dar mais alguns minutos devido a essa revisão de um lance na vídeo-arbitragem, mas há esse gol de Mark Arnautović. Guarda-redes para um lado, bola para o outro, bate como manda a lei, sem hipótese para o guarda-redes da Jordânia. Jordânia que faz aqui uma estreia no Campeonato do Mundo, certamente infeliz pelo resultado, mas feliz por um gol, e que grande gol. Já lá vamos essas notas.

Já lá vamos. Então combinamos aqui entre nós, é muito cedo para a crônica, fazemo-la depois?

Creio que até podemos fazer agora, salvo algum resultado.

Qual é a tua pérola?

A pérola para mim é o autor do primeiro gol e gol de estreia da Jordânia, Ali Olwan. Foi não só um gol que deixou o povo da Jordânia cheio de felicidade e alegria, numa altura em que a partida estaria empatada a um gol, neste caso, dar conta do final da partida entre a Áustria e a Jordânia, dar conta desse gol que vai correr mundo, até porque foi um gol de belo efeito, pode ser mesmo atribuído como o melhor da jornada.

Muito bem. E o joker? Algum herói improvável nesta partida, João?

Foi Mark Arnautović. Salta do banco, não só faz este pênalti, eu já tinha aqui escrito Mark Arnautović, por isso ainda bem que não foi preciso mudar. Marca e eu iria atribuir, mesmo pela dinâmica que dá ao jogo. Aos 37 anos, ainda está para as curvas. Teve uma carreira muito boa, está neste momento no Estrela Vermelha. É o capitão da seleção, continua com o maior número de internacionalizações por esta seleção europeia. Faz a diferença, sentencia a partida e certamente vai lhe dar um bom avanço para os próximos jogos deste grupo J.

É uma boa estreia. Portanto, o que fica deste jogo? Qual é a sentença?

Fica, acima de tudo, a percepção e já a confirmação de que este grupo vai ser decidido entre duas equipas: a Argentina e a Áustria. A Argentina, porque é campeã do mundo, quer a renovação deste título e tem Leo Messi. Leo Messi hoje faz um jogo extraordinário. E tem a Áustria que, recordamos, até causou algumas dificuldades no Euro 2016, há 10 anos, quando Portugal terminou esse grupo empatado com a Áustria num jogo, creio que foi em Paris, a um gol, e já na altura causou alguns calafrios à seleção portuguesa, e desta vez conseguiu também esse empate.

E a mentira?

A mentira é certamente dizer que, para além deste jogo-

Que não houve 90 minutos.

Não houve 90 minutos, mas deixar muito rápido. Há jogos de cartaz que não são de cartaz, mas que fazem cartaz. Este foi um desses, um bom jogo de futebol, um bom resultado e acima de tudo, muita emoção até ao último minuto.

João Lourenço, obrigada pela tua crônica. Vai dormir depois desta vitória. Áustria 3, Jordânia 1, jogo do grupo J.

Até amanhã.

São 7h10, antes do Diário do Mundial, Carla, que outras notícias há a destacar? No dia em que se assinalam os nove anos dos incêndios de Pedrógão Grande, a Associação de Vítimas presta homenagem às 66 pessoas que morreram nesses fogos. As portas da sede da associação abrem às 16h. Perto das 18h, há uma homenagem junto ao Memorial das Vítimas dos Incêndios, na Estrada Nacional 236. Segue-se depois uma missa. O Irão diz que vai responder de forma severa aos ataques israelitas de ontem no sul do Líbano, que causaram quatro mortos. De acordo com o exército iraniano, Israel violou o cessar-fogo no Líbano mais de 80 vezes desde que o memorando de entendimento foi anunciado na segunda-feira. O comando das Forças Armadas do Irão promete, por isso, uma resposta dura se a situação não se alterar. Em sentido inverso, Israel indicou que interceptou foguetes do grupo Hezbollah, que terão sido disparados em direção às tropas israelitas no sul do Líbano.