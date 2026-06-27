Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

As notícias com Vasco Maldonado Correia.

Bom dia. No dia em que Portugal joga pela primeira vez ou pelo primeiro lugar no grupo K do Campeonato do Mundo, a seleção das Quinas já sabe que está apurada para os 16 avos do torneio. Tudo por culpa da conjugação de resultados desta madrugada no Mundial, que significa que todas as equipes, já com quatro pontos, como é o caso de Portugal, já têm lugar garantido no mata-mata, independentemente do resultado do jogo da próxima madrugada frente à Colômbia. De qualquer forma, o objetivo não muda. Portugal quer acabar a fase de grupos com uma vitória. Na antevisão à partida, Roberto Martínez alertou para o ambiente mais hostil em que o jogo vai decorrer em Miami, cidade com uma grande presença de adeptos colombianos.

No mundial é muito importante e nós controlamos as emoções muito bem. Amanhã precisamos de fazer isso. Provavelmente é o primeiro jogo neste mundial que jogamos fora de casa. Aqui em Miami há um número muito elevado de adeptos a torcer pela Colômbia, então também é um bom desafio para nós.

O técnico espanhol que dirige a seleção portuguesa desvaloriza também os treinos adiados por causa dos alertas para as tempestades.

Os jogadores estão preparados para o aspecto físico e o desafio de jogar na relva, que é uma relva diferente da relva que nós jogamos na Europa. E tudo aquilo que preparamos foi preparado desde o primeiro dia que chegamos aos Estados Unidos. Então é o contrário. Se há um jogo que tivemos tempo para preparar, foi este.

"Preparação feita" é o que diz Roberto Martinez. Portugal realizou ontem o último treino de preparação para o jogo frente à Colômbia, que se realiza à 00h30 e que vai ter relato e emissão especial aqui na Rádio Observador. E na antecâmara deste Portugal-Colômbia, a Rádio Observador foi conhecer um grupo de folclore colombiano aqui em Portugal. Maria Miguel Marques, os fundadores vieram para o nosso país por causa de uma necessidade do Serviço Nacional de Saúde.

Há 15 anos, o Ministério da Saúde português contratou 42 médicos colombianos para preencher as falhas nos centros de saúde de Lisboa e do Algarve. Seis anos depois, surge entre alguns desses médicos e amigos colombianos estabilizados no país, o grupo Folclore Colombia. Até hoje, todas as semanas, o grupo de folclore reúne imigrantes colombianos para divulgar uma Colômbia alegre em Lisboa, mas também para criar uma comunidade. É o que nos conta o diretor do grupo, Carlos Pérez.

O principal objetivo nosso é divulgar a cultura colombiana, mostrar uma Colômbia alegre, mas o segundo objetivo do grupo é criar uma comunidade de colombianos. Também aqui encontram soluções às diversas necessidades que implica a migração, como encontrar um trabalho, onde arranjar um local para viver. Está tudo relacionado com o entorno de amizade.

Paula Garzón, uma jovem imigrante membro da Folclore Colombia, explica que este grupo se destaca por estar bem integrado em Portugal.

Nós tivemos um festival há dois meses e foi em Santarém. Também foi um festival internacional. Nós vamos realmente representar um país e também estão outros países, mas eles vêm mesmo do país de origem. Nós somos quase um dos únicos países que somos estrangeiros, mas moramos mesmo no próprio país. Eu acho que as pessoas gostam imenso disso.

E no jogo contra Portugal, o irmão de Paula, Santiago Garzón, que integra também o grupo Folclore Colombia, está decidido que é Colômbia a equipe que vai apoiar.

100% por Colômbia, muito amor e muita esperança. Eu estou agradecido por estar cá, mas é o meu país de nascença e sempre vou estar agradecido por ele.

O grupo Folclore Colombia vai estar presente no Terreiro do Paço para ver o jogo entre a Colômbia e Portugal.

Reportagem da jornalista Maria Miguel Marques, que foi conhecer o Folclore Colombia, que já tem presença garantida no Terreiro do Paço para este Portugal-Colômbia, que se joga à 00h30 desta madrugada. E na primeira participação na história de Cabo Verde no Campeonato do Mundo, os Tubarões Azuis estão apurados para a fase a eliminar do torneio. Um resultado histórico para a equipe treinada por Bobista, que termina esta fase de grupos sem qualquer derrota. Nesta madrugada houve novo empate, desta vez frente à Arábia Saudita, 0 x 0, suficiente para garantir o segundo lugar num grupo com Espanha e Uruguai, duas seleções campeãs do mundo que não conseguiram vencer os Tubarões Azuis nesta fase de grupos. Cabo Verde tem agora pela frente mais um campeão do mundo, desta vez o campeão mundial em título, a Argentina de Lionel Messi. O encontro está marcado para o dia 3 de julho. E há mais grupos fechados neste mundial. A vitória da Espanha enfrentou o Uruguai por um bola a zero. Significa que a equipe sul-americana está eliminada do mundial. Já a Espanha segue em frente na primeira posição do grupo. Também esta madrugada a Bélgica goleou a Nova Zelândia por cinco bolas a uma, garantiu o primeiro lugar no respectivo grupo, sendo que Egito e Irão empataram a uma bola. O Irão fica na terceira posição desse grupo, à espera de saber se vai ou não continuar na competição. Destaque também para os jogos de ontem à noite. A França goleou a Noruega por 4 x 1, fica também no primeiro lugar do grupo. Já o Senegal venceu o Iraque por 5 x 0 e tem também presença garantida no mata-mata deste mundial Na atualidade internacional, Teerão prometeu e cumpriu. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que as forças navais do país atacaram vários pontos onde o exército dos Estados Unidos estava posicionado. Os iranianos prometem uma resposta mais contundente caso Washington volte a atacar. A ofensiva que chega depois de esta noite os Estados Unidos terem lançado uma nova vaga de ataques contra o Irão, em resposta à violação do acordo do cessar-fogo. Num comunicado emitido pelo Comando Central dos Estados Unidos, as forças norte-americanas dizem ter atacado armazéns de mísseis e drones do Irão para responder a uma agressão injustificada por parte de Teerão. Os novos ataques surgem na sequência de um ataque a um cargueiro no estreito de Ormuz. São os primeiros registrados entre os dois países desde a assinatura do memorando de entendimento celebrado entre Washington e Teerão. O escalar das tensões entre os dois Estados acontece numa altura em que o Líbano e Israel assinaram um acordo trilateral com Washington. O documento prevê a retirada parcial das Forças de Defesa de Israel do sul do Líbano. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, classifica o acordo como o início do início. Já Benjamin Netanyahu encara este entendimento como um golpe para o Irão. Isto porque, de acordo com o primeiro-ministro israelita, Israel permanece na zona de segurança enquanto o Hezbollah não se vai desarmar. Já chegaram à Venezuela as equipes de resgate de El Salvador, México, República Dominicana, Suíça, Equador, Espanha, Chile, Colômbia e Estados Unidos. A informação foi confirmada pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que adiantou que as equipes de resgate da Alemanha, Países Baixos e Itália estão a caminho para se juntarem às operações de busca e salvamento. Já Portugal tem dois aviões a caminho da Venezuela. Partiram hoje de Beja com ajuda humanitária e equipes de resgate para apoiar as operações do país, sendo que o governo admite que Portugal pode enviar ainda um terceiro avião de busca e salvamento para a Venezuela. É o que diz Luís Neves, questionado pelos jornalistas sobre a intenção do arquipélago da Madeira de querer enviar esse avião adicional. O ministro da Administração Interna confirmou essa possibilidade, diz que está dependente das intenções e da disponibilidade dos Açores para enviarem esse terceiro avião. Isto numa altura em que a terra voltou a tremer na Venezuela. Um novo sismo de magnitude 4,9 foi sentido no país. O epicentro foi registrado a cerca de 80 km de Caracas, na região de Aragua, a uma profundidade de 35 km. É o que diz a agência Reuters, que avança que o abalo também foi sentido na capital Caracas. O novo sismo acontece depois dos dois abalos de magnitudes superiores a 7 na escala de Richter, que abalaram o país na quarta-feira à noite. Desde então, foram registradas várias réplicas. Ontem, o presidente da Assembleia Nacional do país falava em quase 140 réplicas desde os primeiros sismos. E continua a subir o número de mortos na sequência dos sismos de quarta-feira à noite. São já 929 as vítimas mortais confirmadas. Há ainda a registrar mais de 3300 feridos. Já os desaparecidos, nesta altura, são mais de 50 mil. Entre as vítimas mortais, há cerca de 30 portugueses e lusodescendentes. O secretário-geral do PS exige uma resposta mais forte dos mecanismos de proteção civil europeus e portugueses face à catástrofe na Venezuela. José Luís Carneiro considera os apoios dados insuficientes. Apela ao primeiro-ministro Luís Montenegro para liderar os esforços.

Eu queria, como líder do Partido Socialista Português, interpelar as consciências dos líderes europeus, particularmente de quem tem as responsabilidades de proteção civil no quadro da União Europeia, para que procurem mobilizar uma resposta coordenada do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E queria aqui, em Portugal, apelar ao primeiro-ministro para que ele próprio lidere esta operação, para que ele próprio coordene esta operação.

O apelo de José Luís Carneiro, aqui em entrevista ontem à noite à SIC Notícias. É com esta notícia que fechamos este Jornal das 7. Estamos de volta com a informação atualizada às 19h30.