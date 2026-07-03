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Na cidade de Viseu. Muito bom dia. Notícias às 7:00, na Rádio Observador, com Carla Jorge Carvalho. A seleção nacional está nos oitavos de final do Campeonato do Mundo. Portugal teve de sofrer, mas venceu esta madrugada a Croácia por 2 x 1. Gonçalo Ramos foi o herói da partida.

Marcou o gol decisivo que resolveu a eliminatória, já no período de descontos, aos 90 minutos mais quatro. Gonçalo Ramos, que substituiu Cristiano Ronaldo na segunda parte, apontou um gol de cabeça após um cruzamento de Rafael Leão. No final do jogo, na flash interview, Gonçalo Ramos lembra que sempre que a seleção precisar, ele vai lá estar para resolver.

Quem me conhece já sabe que nos últimos minutos, quando é preciso um gol, eu estou lá. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. E sempre que precisarem de um gol nos últimos minutos, podem chamar o Gonçalo Ramos.

Podem chamar o Gonçalo Ramos, que marcou o gol decisivo. A seleção portuguesa até começou a perder. O gol foi marcado aos 53 minutos, mas aos 68 Cristiano Ronaldo empatou a partida depois de um gol de grande penalidade. Ele reconhece que foi um jogo difícil, mas diz também que sofrer faz parte do mundial.

Para ganhar uma competição desta magnitude, há que saber sofrer. Tocou hoje, acho que foi um jogo bastante interessante para os espectadores. Controlamos bastante a primeira parte, na segunda parte foi um pouquinho caótico o jogo, mas é normal. Eles marcaram, a gente entrou ali um pouquinho em estresse, em pânico, mas depois o desbloqueio emocional teve quando marcamos o pênalti. E a partir daí, o jogo foi mais fácil. Depois tivemos ali mais um pouquinho de dificuldade. Mas a competição é isto, temos que estar preparados e continuar.

E continuar. Para já vão mesmo continuar. Cristiano Ronaldo, que no final do jogo vestiu uma camisola da seleção com o número 21 para lembrar Diogo Jota.

E na conferência de imprensa, depois do jogo, Roberto Martínez falou num jogo bem conseguido da seleção nacional.

Bem conseguido, diz o selecionador nacional, sobretudo na segunda parte.

Fico muito satisfeito, porque na segunda parte tivemos muito coração, mas também muita capacidade para utilizar diferentes perfis e ajustar aquilo que precisamos. Claro que agora, no mundial, precisamos melhorar em todos os jogos, há aspectos que precisamos utilizar bem, mas acho que é um dia para estar muito orgulhoso dos nossos jogadores. O jogo foi fantástico para o adepto em geral.

Roberto Martínez, satisfeito com o jogo de ontem à noite. Claro que olha também já para o próximo adversário, que vai ser a Espanha.

Nós respeitamos muito a qualidade da Espanha, mas é uma equipe europeia. Nós conhecemos a Espanha muito bem, eles conhecem também o que nós somos e acho que vai ser um jogo fantástico, mas um jogo europeu dentro do mundial. Duas equipes que querem a bola, que querem procurar a baliza rápido e criar oportunidades. Então acho que vai ser um grande jogo.

É a antevisão de Roberto Martínez, uma antevisão rápida depois de Portugal ter vencido a Croácia por 2 x 1.

Carla, foram milhares os adeptos portugueses e lusodescendentes que acompanharam este jogo da seleção e fizeram a festa na cidade de Toronto, no Canadá.

Depois da vitória, o ambiente foi de festa. Festa não só no estádio, mas também à porta do hotel onde está hospedada a comitiva portuguesa. O que ouvimos é um mar de gente que reagiu e que se juntou no hotel onde estão os jogadores portugueses, que não tiveram mais nada a fazer senão dirigirem-se, todos eles, à varanda do hotel para agradecer o apoio da comunidade portuguesa. É assim que Portugal chega aos oitavos de final do Campeonato Mundial. Vai defrontar a equipe da Espanha na próxima segunda-feira, quando forem 20h, hora de Lisboa. O jogo realiza-se na cidade de Dallas, nos Estados Unidos.

Daqui a pouco, não perca mais uma edição do Diário do Mundial com o enviado do Observador, Miguel Cordeiro. É por volta das 7h20. O fogo começou ontem em Vouzela, no distrito de Viseu. Já alastrou para o distrito de Aveiro. As últimas informações dão conta de duas frentes ativas.

É informação avançada na última hora à Rádio Observador pela Proteção Civil. Nesta altura, estão no local perto de 820 bombeiros e mais de 250 viaturas. A partir das 9h, os meios aéreos devem juntar-se no combate às chamas, sendo que ontem chegaram a estar envolvidos neste incêndio nove meios aéreos. O oficial de operações da Proteção Civil, José Costa, diz à Rádio Observador que este é o incêndio que nesta altura mais preocupa as autoridades, dadas as condições adversas no terreno, também o vento e a umidade baixa, e avança também para o número de casas ameaçadas.

É um incêndio que preocupa mais. Está ativo, tem um perímetro bastante extenso entre Vouzela e Águeda. Tem condições meteorológicas muito difíceis, com vento forte e umidade relativa baixa e também temperaturas elevadas, mesmo durante a noite. Existem várias habitações ameaçadas no perímetro do incêndio. Houve também alguns anexos agrícolas que arderam, onde se está a fazer o levantamento agora com o dia Registaram-se também três operacionais feridos leves, bombeiros, e ainda um civil com ferimentos, nomeadamente queimaduras. A linha ferroviária do Vouga também está interdita entre Mourisca do Vouga e Águeda.

José Costa, o oficial de operações da Proteção Civil, em declarações nos últimos minutos à Rádio Observador, a dar conta de quatro feridos até ao momento. Acrescenta ainda, este oficial de operações, que uma viatura dos bombeiros ficou queimada, sem operacionais feridos na sequência deste incidente. Além do incêndio no distrito de Viseu, há mais três fogos ativos em Portugal continental, em Barcelos, Paredes e Castelo de Paiva. Nestes três incêndios estão envolvidos cerca de 200 operacionais.

O país está em situação de alerta desde a meia-noite e assim vai ficar até segunda-feira. Em causa está um quadro meteorológico muito complexo.

Pelas altas temperaturas, incluindo de noite, e também pelas previsões de vento muito forte. O governo declarou a situação de alerta, que implica a proibição de acesso, circulação e permanência no interior de espaços e caminhos florestais. Está também proibida a realização de queimadas e de trabalho com maquinaria. O primeiro-ministro garante que o governo está a prevenir ao máximo situações extremas. Em declarações no Canadá, esta madrugada, onde assistiu ao jogo da Seleção Nacional, Luís Montenegro avisa, no entanto, que os próximos dias serão difíceis.

Estamos a prevenir ao máximo para não termos depois de ter situações mais extremas. Mas há coisas que nós não dominamos. Nós não dominamos a natureza, nós não dominamos alguns comportamentos que muitas vezes são também associados a fenômenos criminosos. Essa parte é uma parte que nós temos de combater e é isso que vamos fazer também.

Garantias e avisos deixados pelo primeiro-ministro em Toronto, onde assistiu ao jogo entre Portugal e a Croácia.

Os autarcas do PS em Grândola e Vila Velha de Ródão contrariam a posição de José Luís Carneiro, que acusa o governo de estar a travar a entrega de habitações vazias.

As casas estarão prontas e vazias, à espera de serem entregues quando houver novas eleições. Foi a acusação feita por José Luís Carneiro nos últimos dias, ainda durante as jornadas parlamentares do PS. O secretário-geral socialista deu como exemplo casas em Grândola e em Vila Velha de Ródão, habitações que são destinadas à Bolsa Nacional de Alojamento Temporário e ao arrendamento acessível. Os socialistas acusam o governo de ter uma atitude desumana, mas os autarcas do próprio partido apontam antes para questões burocráticas. É o que explica o editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes.

O próprio presidente da Junta dessa freguesia do Conselho Grândola, onde estão as casas, explica-nos, depois podemos ir lá mais em detalhe, que o que prendeu teve a ver com questões de financiamento. O Estado tem que ter sempre um parceiro ou entidade do Estado, neste caso a Junta de Freguesia ou promotor, para esta rede nacional de uma IPSS especializada.

Para as casas de emergência, ou seja, de acolhimento de emergência.

E neste caso até havia um acordo com a Casa Padre Américo e depois com a APAV, e até foi bastante testado até o fim com a APAV. Só que o financiamento não havia ainda e não há ainda um acordo relativamente àquilo que o Instituto da Segurança Social pode pagar à associação. Portanto, não avançou por isso.

O editor de política do Observador, Rui Pedro Antunes, na história do dia de hoje.

São sete e oito, Carla, que outras notícias a destacar a esta hora.

O Parlamento vai discutir hoje a chamada Lei das Burcas e também a criação de uma pena acessória para a perda de nacionalidade. Os dois temas foram aprovados por PSD e CHEGA, mas há agora divergências. André Ventura anunciou ontem que vai votar contra as alterações que foram apresentadas pelos sociais-democratas. Os deputados vão também hoje tentar eleger o nome proposto por PS e PSD para o cargo de Provedora de Justiça. O nome indicado é o de Luísa Neto. O número de mortes depois dos dois sismos que atingiram a Venezuela ultrapassa já os 2500, sendo que há registro também de mais de 12.400 feridos. Este é o balanço das autoridades mais atual, feito esta madrugada. Quanto ao número de vítimas da comunidade portuguesa, o último balanço dá conta de 81 mortos e mais de 60 desaparecidos.