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Este é o Jornal das 8, tem edição do Vasco Maldonado Correia, numa altura em que já estão a caminho os dois aviões portugueses para ajudar nas operações de busca e salvamento na Venezuela. O governo Vasco admite a possibilidade de enviar uma terceira aeronave.

Confirmação que chega pela voz do ministro da Administração Interna. Luís Neves avisa, no entanto, que essa decisão tem que ser tomada em conjunto com as autoridades venezuelanas.

Provavelmente, sim. Tem que se encontrar esse espaço. As pessoas também querem e têm gente disponível para ir, mas nós temos que articular tudo isto com as autoridades da Venezuela. Às vezes é preferível termos meios organizados e que se possam substituir uns aos outros ou que vão indo de acordo com as necessidades, do que irem para lá e não terem condições de trabalhar.

Luís Neves, ministro da Administração Interna, no final de uma visita conjunta às instalações da sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Lisboa, com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola. Os dois aviões KC-390 da Força Aérea Portuguesa partiram ontem à noite para a Venezuela, saídos da Base Aérea de Beja.

O presidente da República diz que recebeu do governo a garantia de que o apoio à Venezuela está a ser preparado para chegar ao país o mais rápido possível.

António Guterres Seguro está em Miami, onde vai assistir ao jogo de Portugal frente à Colômbia no Campeonato do Mundo, e reuniu-se com a comunidade portuguesa na Flórida, incluindo vários luso-venezuelanos. Aos jornalistas, o presidente da República confirmou a informação já avançada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros de que pelo menos seis portugueses e lusodescendentes morreram nos sismos de quarta-feira na Venezuela. Garantiu que está em contacto permanente com o governo.

A informação que eu recebi do governo, que é o governo que tem essa responsabilidade, é que está tudo a ser preparado e no mais curto espaço de tempo, para que o apoio possa chegar à Venezuela rapidamente.

O presidente da República, no encontro com vários luso-venezuelanos, convidou a que se juntassem no minuto de silêncio pela situação na Venezuela.

Espero que as vossas famílias estejam bem, que já tenham tido oportunidade de falar, de contactar com elas, que encontrem todos vós, e sobretudo aqueles que vivem ainda momentos de angústia e, em particular, aqueles que vivem momentos de perda, força e coragem para enfrentar esta tragédia. Estou certo que compreenderão que vos peça que possamos fazer um minuto de silêncio.

António Guterres Seguro não afasta a possibilidade de que o número de vítimas portuguesas e lusodescendentes possa ainda aumentar. Sublinha que o desejo de todos é que isso não aconteça. São registos captados pela RTP Notícias.

O secretário-geral do PS exige uma resposta mais forte dos mecanismos de proteção civil europeus e portugueses face à catástrofe na Venezuela.

José Luís Carneiro considera os apoios dados insuficientes. Apela ao primeiro-ministro Luís Montenegro para liderar os esforços.

Eu queria, como líder do Partido Socialista Português, interpelar as consciências dos líderes europeus, particularmente de quem tem as responsabilidades de proteção civil no quadro da União Europeia, para que procurem mobilizar uma resposta coordenada do Mecanismo Europeu de Proteção Civil. E queria aqui, em Portugal, apelar ao primeiro-ministro para que ele próprio lidere esta operação, para que ele próprio coordene esta operação.

Apelo feito por José Luís Carneiro, secretário-geral do PS, em entrevista ontem à noite à SIC Notícias.

Isto numa altura em que a Terra voltou a tremer na Venezuela. Vasco, um novo sismo de magnitude 4,9 foi sentido no país.

O epicentro foi a cerca de 80 km de Caracas, na região de Aragua, a uma profundidade de 35 km, mas a agência Reuters avança que o abalo também foi sentido na capital da Venezuela. O novo sismo acontece depois dos dois abalos de magnitudes superiores a 7 na escala Richter, sentidos na quarta-feira à noite. Desde então, têm sido registadas várias réplicas. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela falava ontem em quase 140 réplicas desde os primeiros sismos.

E continua a subir o número de mortes na sequência dos sismos de quarta à noite.

São já 929 as vítimas mortais confirmadas. Há ainda a registar mais de 3300 feridos. Já os desaparecidos são mais de 50 mil. Entre as vítimas mortais há 28 portugueses e lusodescendentes.

Na atualidade internacional, Teerão prometeu e cumpriu. A Guarda Revolucionária Iraniana diz que as forças navais do país atacaram vários pontos onde o exército dos Estados Unidos estava posicionado.

Os iranianos prometem uma resposta mais contundente caso Washington volte a atacar. A ofensiva que chega depois de esta noite os Estados Unidos terem lançado uma nova vaga de ataques contra o Irão em resposta à violação do acordo de cessar-fogo. Num comunicado emitido pelo Comando Central dos Estados Unidos, as forças norte-americanas dizem ter atacado armazéns de mísseis e drones iranianos para responder a uma agressão injustificada por parte dos iranianos. Os novos ataques surgem na sequência de um ataque a um cargueiro no Estreito de Ormuz. São os primeiros ataques registados entre os dois países desde a assinatura do memorando de entendimento celebrado entre Washington e Teerão.

E vamos agora ao futebol, falar do Mundial 2026. Portugal entra esta madrugada em campo frente à Colômbia, mas, Vasco, já se sabe que tem a presença garantida nos 16 avos de final deste mundial.

Tudo por culpa da conjugação de resultados desta madrugada no Mundial, o que significa que todas as equipas que já tenham quatro pontos, como é o caso de Portugal, já têm lugar garantido na fase do mata-mata, isto independentemente do resultado do jogo da próxima madrugada frente à Colômbia, que vai apenas decidir em que posição, primeiro, segundo ou terceiro, é que a equipa das Quinas vai ficar no grupo K do Campeonato do Mundo. De qualquer forma, o objetivo não muda. Portugal quer acabar a fase de grupos com uma vitória. Na antevisão à partida, Roberto Martínez alertou para um ambiente mais hostil que a equipa vai sentir em Miami.

Num mundial é muito importante e nós controlamos as emoções muito bem. Amanhã precisamos de fazer isso, provavelmente o primeiro jogo neste mundial que jogamos fora de casa. Aqui em Miami há um número muito elevado de adeptos a torcer pela Colômbia, então também é um bom desafio para nós.

Do outro lado, o selecionador colombiano, Néstor Lorenzo, diz que considera Portugal o adversário mais difícil que a Colômbia vai enfrentar nesta fase de grupos.

Em primeiro lugar, tentamos manter o nosso estilo, a nossa essência de jogo, mas é inquestionável que é preciso prestar atenção a outras características, a outras qualidades que a equipa e os jogadores que fazem parte da elite do futebol mundial possuem. Acho que os 26 são jogadores de elite e isso vê-se no jogo e é isso que os torna candidatos.

Antevisão feita pelo técnico da Colômbia. É essa partida frente a Portugal que se realiza hoje à meia-noite e meia.

E na antecâmara deste Portugal-Colômbia, Vasco, a Rádio Observador foi conhecer um grupo de folclore colombiano.

Sendo que Maria Miguel Marques, os fundadores deste grupo vieram para Portugal por causa de uma necessidade do SNS.

Há 15 anos, o Ministério da Saúde português contratou 42 médicos colombianos para preencher as falhas nos centros de saúde de Lisboa e do Algarve. Seis anos depois, surge entre alguns desses médicos e amigos colombianos estabilizados no país, o grupo Folclore Colômbia. Até hoje, todas as semanas, o grupo de folclore reúne imigrantes colombianos para divulgar uma Colômbia alegre em Lisboa, mas também para criar uma comunidade. É o que nos conta o diretor do grupo, Carlos Pérez.

O principal objetivo nosso é divulgar a cultura colombiana, mostrar uma Colômbia alegre, mas o segundo objetivo do grupo é criar uma comunidade de colombianos. Também aqui encontram soluções às diversas necessidades que implica a migração, como encontrar um trabalho, onde arranjar um local para viver. Está tudo relacionado com o entorno de amizade.

Paula Garçon, uma jovem imigrante membro da Folclore Colômbia, explica que este grupo se destaca por estar bem integrado em Portugal.

Nós tivemos um festival há dois meses e foi em Santarém. Também foi um festival internacional. Nós vamos realmente representar o país e também estão outros países, mas eles vêm mesmo do país de origem. Nós somos quase um dos únicos países que somos estrangeiros, mas moramos mesmo no próprio país. Eu acho que as pessoas gostam imenso disso.

E no jogo contra Portugal, o irmão de Paula, Santiago Garçon, que integra também o grupo Folclore Colômbia, está decidido que é a Colômbia a equipa que vai apoiar.

100% por Colômbia, muito amor e muita esperança. Ainda eu estou agradecido por estar cá, mas é o meu país de nascença e sempre vou estar agradecido por ele.

O grupo Folclore Colômbia vai estar presente no Terreiro do Paço para ver o jogo entre a Colômbia e Portugal.

Reportagem da jornalista Maria Miguel Marques, que foi conhecer o Folclore Colômbia, que já tem presença garantida no Terreiro do Paço para esse Portugal-Colômbia que se joga nesta madrugada.

E na primeira participação histórica de Cabo Verde num Campeonato do Mundo, os Tubarões Azuis estão apurados para a fase a eliminar do torneio, Vasco.

Um resultado histórico para a equipa treinada por Bobista, termina esta fase de grupos sem qualquer derrota. Esta madrugada houve novo empate, desta vez frente à Arábia Saudita, 0 x 0. Resultado suficiente para garantir o segundo lugar num grupo com Espanha e Uruguai, duas seleções campeãs do mundo, não conseguiram vencer os Tubarões Azuis. Cabo Verde tem agora pela frente o campeão do mundo em título, a Argentina de Lionel Messi, encontro que está marcado para o dia 3 de julho.

E há mais grupos fechados neste mundial, Vasco.

A começar pelo grupo H, grupo em que se insere Cabo Verde, Espanha venceu o Uruguai por uma bola a zero, segue em primeiro lugar. Já o Uruguai fica fora do Campeonato do Mundo. Destaque também para a Bélgica, que goleou a Nova Zelândia por cinco bolas a uma e garantiu o primeiro lugar do grupo G. Nesse mesmo grupo, Egito e Irão empataram a uma bola e, em princípio, seguem em frente também para os 16 avos de final. O Irão espera agora pelos resultados desta noite e desta madrugada. E também a França, que jogou ontem à noite frente à Noruega, venceu por quatro bolas a uma, garantiu o primeiro lugar do grupo E. A Noruega fica em segundo lugar. Em terceiro, o Senegal, que goleou o Iraque por cinco bolas a zero.

E fechamos assim este jornal das 8 com o Vasco Maldonado Correia.