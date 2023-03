Bolsa de Lisboa abriu hoje a negociação com uma subida muito ligeira, depois do impacto do colapso do Silicon Valley Bank, nos EUA

Das 15 cotadas que compõem o índice português, sete iniciaram o dia com ganhos, seis com perdas, duas inalteradas. Ainda, está reparada a avaria no navio da marinha que causou mal-estar nos militares.