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Jornal das nove, com Carla Jorge Carvalho. Começamos com o caso Novo Banco. Está a ser investigada uma alegada subavaliação dos ativos imobiliários alienados pela instituição financeira. Estão em causa, Carla, várias dezenas de milhões de euros.

O DCIAP e a Polícia Judiciária ainda não têm o número concreto, mas o Observador sabe que é esse o valor mínimo que terá sido suportado pelo fundo de resolução. Recebemos agora em direto neste jornal o Luís Rosa, o redator principal do Observador. Luís, estiveste a recolher informação até há praticamente pouco tempo. Quais são as novidades que tens em relação àquilo que já tinhas avançado ontem ao final da tarde? Ontem, recorda-se, dizias que o principal suspeito era Volker Schmidt. Há mais suspeitos neste momento e já há arguidos constituídos?

Já, neste momento, há mais suspeitos e confirma-se que o principal suspeito é Volker Schmidt, ex-diretor geral do Novo Banco e ex-líder dos fundos que detinham os ativos imobiliários do Novo Banco, que geriam os ativos imobiliários do Novo Banco. Essa informação está devidamente confirmada. Existem mais suspeitos, nomeadamente o empresário Vasco Pereira Coutinho, o filho do famoso promotor imobiliário com o mesmo nome. Vasco Pereira Coutinho é um dos investidores que está sob suspeita neste processo, mas existem também, e essa é uma das várias novidades que nós avançamos com o artigo que acabamos de publicar no site do Observador, e que vai estar em manchete do jornal, são as suspeitas de ligações de Volker Schmidt a dois gestores de topo do Novo Banco. O Observador sabe que o Ministério Público e a Polícia Judiciária estão a investigar as ligações privilegiadas de Volker Schmidt a Benjamin Dieckhairs, acho que é assim que se diz o nome, o CFO do Novo Banco, o administrador financeiro do Novo Banco, é o número dois da atual administração do Novo Banco e também um membro do Conselho Geral de Supervisão do Novo Banco chamado Cabise Norcabaixo, acho que é assim que se diz o nome. Portanto, esses dois são dois gestores de topo do Novo Banco. Não temos ainda claro se são considerados suspeitos neste momento, nos autos deste inquérito do Novo Banco, mas sabemos que as ligações de Volker Schmidt a estes dois gestores de topo do Novo Banco estão a ser investigadas. São relações que nós sabemos que são consideradas relações privilegiadas. E, portanto, neste momento, o que está em causa são não só os negócios concretos de Volker Schmidt, houve três situações de favorecimento e de alegados benefícios econômicos que Volker Schmidt beneficiou. Estamos a falar de cerca de mais de €500 mil de incremento patrimonial que o Volker Schmidt terá tido através dos negócios em que participou, como também existe uma investigação a várias carteiras de crédito de ativos do Novo Banco. E essa é a questão central de investigação. São cinco carteiras de crédito, que geraram perdas de €611 milhões, e os negócios que estão subjacentes à venda dessas carteiras de crédito, que geraram perdas de €611 milhões, estão a ser passados a pente fino pela Polícia Judiciária e pelo DCIAP, e levaram, inclusive, que as buscas no Novo Banco decorressem noite adentro. Portanto, é uma investigação que é complexa e que certamente vai continuar.

E que está em curso, Luís, mas tens indicação se já há mais arguidos constituídos? Estes dois nomes que aqui apontaste estão visados na investigação. Neste momento, são suspeitos ou já foram constituídos arguidos?

Neste momento, a informação que eu tenho é que são suspeitos. A informação que eu tenho é que ainda não há arguidos constituídos nestes autos, pelo menos até esta hora, a hora que nós estamos a falar, a informação que eu tenho é que ainda não houve constituição de arguidos. São considerados suspeitos, nomeadamente Volker Schmidt, que é considerado o principal suspeito, Vasco Pereira Coutinho também, assim como dois sócios estrangeiros de Vasco Pereira Coutinho que participaram nos negócios, nomeadamente na Herdade da Ferraria, que é o negócio principal que está aqui sob investigação. Em relação ao CFO do Novo Banco e em relação ao membro do Conselho Geral do Novo Banco, neste momento, não tenho a informação de que eles sejam suspeitos, mas as relações que eles têm com Volker Schmidt estão a ser investigadas.

E pelo que percebeste, pode haver mais negócios do Novo Banco sob suspeita?

Sim, claramente. Essa é uma informação que tenho também como confirmada. Como eu acabei de dizer, estamos a falar de carteiras de crédito com muitos imóveis. Vou só dar um exemplo. Por exemplo, as cinco carteiras de crédito que estão a ser investigadas, que são a Viriato, a Nata, Sertorius, Albatroz e a Nata 2, só numa delas, por exemplo, a Viriato, estamos a falar de uma carteira de crédito que tinha cerca de 5552 imóveis. Só essa carteira de crédito. E, portanto, as outras carteiras de crédito também tinham muitos imóveis, e não vou dizer que todos os imóveis estão a ser investigados, mas uma parte deles está a ser passado a pente fino para se identificarem, eventualmente, as duas situações centrais neste inquérito. A primeira é perceber se os ativos imobiliários foram vendidos, de fato, abaixo do seu valor real de mercado Em primeiro lugar. E em segundo lugar, perceber se gestores do Novo Banco beneficiaram de alguma forma de benefícios ou de incrementos patrimoniais na venda destes negócios. Ou seja, se tiveram alguma espécie de intervenção em conflito de interesses e se beneficiaram economicamente desses negócios. Os crimes que estão aqui sob suspeita são crimes de corrupção ativa e passiva no setor privado. No caso de Volker Schmidt, é claro que ele ainda não foi considerado arguido, mas é considerado suspeito do crime de corrupção passiva no setor privado, juntamente com sua mulher, porque a sua mulher participou no negócio da Herdade da Ferraria. E depois também há outros crimes sob suspeita e sob investigação, nomeadamente o de burla qualificada e de branqueamento de capitais. O de burla qualificada, só para terminar, Carla, é um crime muito importante neste inquérito por uma razão: é que o Ministério Público e a Polícia Judiciária suspeitam que o Estado foi prejudicado, ou seja, o Novo Banco, como tu dizias há pouco no texto de abertura, o Novo Banco foi prejudicado em várias dezenas de milhões de euros, esse número ainda não está quantificado, e indiretamente o fundo de resolução, ou seja, um fundo de capitais públicos, também terá sido prejudicado. Por quê? Porque o fundo de resolução foi chamado a cobrir uma parte destes prejuízos de dezenas de milhões de euros. Logo, houve aqui também um prejuízo para o Estado. Daí o crime de burla qualificada esteja também a ser investigado.

Luís Rosa, percebemos então aqui quais serão as linhas de investigação que se seguem. Obrigada pela ajuda que nos deste aqui em cima da hora aos novos desenvolvimentos sobre esta investigação, sendo que esta manhã e no dia a seguir a ter sido alvo de buscas por suspeitas de corrupção na venda de ativos, o Novo Banco garante que o processo de venda ao BPCE segue com normalidade. Ainda assim, decidiu não marcar a conferência de imprensa habitual para anunciar os resultados do terceiro trimestre.

Os Estados Unidos anunciam que podem assinar em breve um acordo comercial com a China. Donald Trump diz também que quer trabalhar com Xi Jinping para acabar com a guerra na Ucrânia.

Os anúncios foram feitos depois da reunião entre os dois, na Coreia do Sul, esta madrugada, uma reunião à margem da Cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico. Pequim e Washington prometem o alívio das tensões comerciais. Já depois do encontro e a bordo do avião presidencial, Trump mostrou-se otimista com os resultados da reunião e anunciou também uma redução das taxas alfandegárias a produtos importados da China.

Acho que foi uma reunião incrível. Ele é um líder incrível. Tomámos uma quantidade espantosa de decisões. Vocês sabem que nós aplicámos uma taxa de 20% à China por causa da droga que chega aos Estados Unidos. E por causa das discussões de hoje, vamos reduzir essa taxa para 10% com efeito imediato.

Xi Jinping também promete estabilizar as relações comerciais com os Estados Unidos. Sobre a Ucrânia, Trump diz que teve a garantia da China de que vão trabalhar juntos para resolver o conflito.

O tema da Ucrânia apareceu também em força. Vamos trabalhar juntos para ver se conseguimos fazer algo. Concordamos que os dois lados estão ainda predispostos a lutar e às vezes temos mesmo de os deixar lutar. É uma loucura. A China compra petróleo à Rússia, mas não discutimos bem isto. Discutimos mais a forma como vamos trabalhar juntos para acabar com a guerra.

Declarações do presidente norte-americano já a bordo do Air Force One. Esta foi uma reunião em que a delegação chinesa elogiou o esforço norte-americano para o plano de paz em Gaza. Trump informa ainda que tem a intenção de visitar a China daqui a sensivelmente meio ano e diz que Xi Jinping poderá ir à Casa Branca nos meses que se seguem.

Olhamos agora para as eleições presidenciais que já têm data marcada: 18 de janeiro.

Era a data que já estava em cima da mesa, mas agora é oficial. Numa nota publicada há instantes no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa anuncia que assinou o decreto que fixa as eleições presidenciais para o domingo do dia 18 de janeiro de 2026.

São agora 09h10, Carla, antes do Explicador, que outras notícias a destacar a esta hora?

Os soldados israelitas invadiram o prédio da Câmara na cidade de Blida, no sul do Líbano. Mataram um funcionário, é o que escreve a imprensa libanesa, citada pelo Times of Israel. As tropas israelitas terão entrado na cidade de madrugada com veículos militares. Os soldados retiraram-se por volta das quatro da manhã. O exército libanês entrou na propriedade para recuperar o corpo da vítima. A polícia francesa deteve mais cinco pessoas suspeitas de envolvimento no assalto ao Museu do Louvre, incluindo um dos homens suspeito de ter executado o roubo. O anúncio foi feito pela procuradora de Paris. São, por isso, agora sete os detidos pelas autoridades. Estão sob custódia da polícia. Ainda o incêndio num prédio de luto na Rua das Madres, próxima da Estrela, em Lisboa, entrou em fase de rescaldo. É o que adianta a Agência Lusa, fonte do Regimento dos Bombeiros Sapadores. O fogo começou pelas sete da manhã, já foi, entretanto, resolvido e não há feridos a registar.