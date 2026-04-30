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Quase oito meses depois do acidente do Elevador da Glória, o funicular da Graça está novamente operacional. A primeira viagem está marcada para esta hora e vai ser acompanhada pelo presidente da Carris. A empresa garante a total segurança.

A circulação foi suspensa neste funicular e também nos elevadores da Bica e do Lavrador. Uma decisão tomada pela Câmara de Lisboa logo depois do acidente no Elevador da Glória, que matou 16 pessoas em setembro do ano passado. Neste momento, o funicular da Graça faz a primeira viagem. A Carris promete todas as condições de segurança. É uma viagem que vai ser acompanhada pelo repórter da Rádio Observador, Miguel Pina Andrade, que está agora em direto neste jornal. Miguel, o elevador já sobe em direção à Graça?

Bom dia, Carla. Ainda não, está prestes a acontecer. Os jornalistas aguardam aqui esta subida, que quase oito meses depois, vai voltar a acontecer. O funicular tem capacidade para 14 pessoas e faz a primeira viagem desde o encerramento da tragédia. Depois de uma verificação técnica, recebeu a revalidação da licença de exploração. O IMT reconheceu que o funicular cumpre todos os requisitos necessários para poder operar em segurança. A partir de hoje, o elevador pode ser utilizado pelos portadores do passe Navegante. Os passageiros ocasionais podem adquirir um bilhete que custa €4,50 e permite a realização de duas viagens. A Carris vai também testar a instalação de um piloto de gestão de filas para a comunidade de acesso aos passageiros frequentes e os portadores de passe Navegante. Está também prevista uma intervenção paisagística da colina pela qual o funicular sobe, uma ideia original do arquiteto João Favila de Menezes. Nesta viagem, para além dos jornalistas, vai estar também, como disseste, o presidente da Carris, Rui Loco, que presta declarações.

Miguel Pina Andrade, estamos a perder. Há muitas interferências neste direto em que acompanhamos esta primeira viagem, o regresso do funicular da Graça, depois de uma interrupção, uma suspensão para verificação das condições de segurança, logo a seguir ao elevador da Glória. Não vamos conseguir manter, de facto, o Miguel Pina Andrade em direto, mas vamos dar conta nos próximos jornais da forma como este equipamento da cidade de Lisboa regressa à normalidade depois do acidente que em setembro do ano passado, no elevador da Glória, fez 16 mortes e mais de 20 feridos.

O óbito do soldado português morto em combate na Ucrânia pode levar 20 anos a ser oficialmente declarado. A família critica o governo, acusa-o de falta de apoio e respostas. O executivo garante que está a acompanhar o caso, mas revela que ainda não foi possível identificar nem recuperar o corpo.

Jerónimo Guerreiro morreu em combate na zona de Kupyansk, em maio de 2025. Tinha 23 anos, foi combater em defesa da Ucrânia depois de se juntar à Legião Internacional, uma unidade militar de soldados voluntários que foi criada por Volodymyr Zelensky. O governo português confirma à Rádio Observador que o corpo ainda está por identificar e recuperar e garante que continua a acompanhar o caso e a dar apoio à família, mas a mãe desmente esta versão e procura respostas, sendo que o processo jurídico pode prolongar-se por 20 anos. E as razões são complexas. Teresa Freire.

O advogado Miguel Matias explica que enquanto não há um corpo, não há certidão de óbito, pelo que, do ponto de vista legal e jurídico, Jerónimo Guerreiro continua vivo e o processo pode arrastar-se por um longo período.

Estamos a falar de uma situação que pode, passado tempo, que serão 20 anos, poderá requerer-se a declaração da morte presumida. É uma declaração judicial que tem que ser requerida para o efeito. Isto poderá ter implicações a vários níveis, nomeadamente patrimonial. Poderá haver aqui implicações que são graves e que, infelizmente, não há certezas que permitam determinar uma certeza de uma morte com a produção dos efeitos jurídicos todos da morte.

Jerónimo Guerreiro tinha sido militar paraquedista no exército português e era bombeiro voluntário na zona de Lisboa. Foi para a Ucrânia lutar contra a Rússia depois de se juntar à Legião Internacional. Morreu no dia 29 de maio de 2025. Na altura, o governo português admitiu dificuldades em recuperar o corpo, que estava numa zona de combate. À Rádio Observador, o Ministério dos Negócios Estrangeiros garante que, em conjunto com a Embaixada de Portugal na Ucrânia, tem acompanhado o caso e mantido contacto ativo e permanente com as autoridades ucranianas. O governo afirma também que tem garantido todo o apoio possível à família, mas a mãe de Jerónimo Guerreiro, Cristina Jesus, tem outra versão. Fala em mentiras. Queixa-se de falta de apoio e respostas por parte das autoridades portuguesas. Diz que há nove meses que não é contactada. Já tentou via governo e Embaixada de Portugal em Kiev e nada. Diz também que passa a vida a tentar contactar a Legião Internacional sem sucesso. Cristina Jesus adianta à Rádio Observador que já pediu ajuda à Presidência da República, mas que uma vez mais, não obteve resposta.

Teresa Freire, com os desenvolvimentos em torno do caso do soldado português que morreu em combate na Ucrânia há um ano.

Este é o tema do "Onde pára o caso" de hoje, um programa para ouvir logo a seguir ao Jornal das 5. Destaque agora para o conflito no Médio Oriente. O Ministro dos Negócios Estrangeiros mantém que os Estados Unidos cumprem as condições impostas por Portugal para o uso da Base das Lajes.

O Ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que tem essa garantia dos Estados Unidos e fala também numa utilização residual apenas para o reabastecimento de aeronaves norte-americanas.

Aqui temos uma garantia que nos é dada pelos Estados Unidos e temos todas as condições para acreditar que essa garantia tem sido cumprida. Deixe-me, aliás, dizer que eu já expliquei isto no Parlamento, até numa parte pública. A utilização é ínfima. Se pensar na escala da presença de forças norte-americanas e de todos os seus recursos na região, nós estamos a falar de uma presença que não é propriamente muito relevante através quer do espaço aéreo português.

Para os abastecimentos em voo.

Sim, basicamente isso.

Em entrevista à RTP, Paulo Rangel repete também que Portugal não subscreve este conflito, mas admite que o Irão representa uma ameaça. Rangel acredita também que os Estados Unidos não têm motivos para considerar Portugal um aliado pouco fiável na NATO.

São 09h07, já a seguir o explicador sobre a audição de Amadeu Guerra, sobre a morosidade na Justiça e falhas no DCIAP. Temos um debate entre PS, Iniciativa Liberal e CDS, mas antes, Carla, tempo para as outras notícias que estão em destaque.

A circulação na A1 foi retomada numa das vias no sentido norte-sul, na zona de Coimbra. As restantes continuam cortadas ao trânsito. É o que confirma à Rádio Observador fonte oficial da Proteção Civil. Em causa esteve um acidente que envolveu três veículos pesados e fez um ferido ligeiro. O alerta foi dado por volta das 06h. O trânsito chegou a estar totalmente cortado naquela zona. O INE divulga daqui a meia hora a estimativa rápida do PIB do primeiro trimestre. No quarto trimestre do ano passado, 2025, o PIB cresceu 1,9% em relação ao mesmo período de 2024. Também hoje o BCE decide se mantém as taxas diretoras. Christine Lagarde tem alertado que a instabilidade em torno do conflito no Médio Oriente dificulta qualquer antecipação.