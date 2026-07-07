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Amanhã. As notícias com o jornalista Luís Soares e começamos com o futuro da Seleção Nacional. Depois de Roberto Martínez confirmar a saída, Jorge Jesus é o nome mais apontado à sucessão. E Luís, o processo pode ficar fechado nos próximos dias.

Jorge Jesus é o senhor que segue. O treinador português deve chegar a acordo em breve com a Federação Portuguesa de Futebol para assinar um contrato que será válido por dois a quatro anos. São informações apuradas pelo Observador, depois de Roberto Martínez ter confirmado que fez ontem o último jogo por Portugal. O nome de Jorge Jesus tornou-se unânime depois de descartada a hipótese de José Mourinho. Jesus recebeu contactos exploratórios e até propostas para ligas que não as cinco principais europeias, mas o futuro deve mesmo passar pela Seleção Portuguesa de Futebol.

E na análise, o comentador de desporto Pedro Henriques considera que Jesus é o técnico certo para assumir a seleção neste momento.

E sobretudo, aproveitar da melhor forma o talento dos jogadores portugueses.

É uma pessoa que, pelo percurso que tem, percebe-se claramente, desculpem a expressão, que não papa grupos, no bom sentido da palavra, e portanto, tem uma atitude e uma personalidade muito própria. Essa é a minha esperança de agora termos alguém que perceba sob o ponto de vista técnico-tático e que consiga, sobretudo, ter as opções que relevem com que a seleção tenha uma filosofia e ideia de jogo e continuar a aproveitar o talento que ainda existe e, sobretudo, muito que está aí a chegar, porque temos muitos e bons jogadores.

Análise de Pedro Henriques esta manhã no "E o Campeão é". O nome de Jorge Jesus, apontado para suceder a Roberto Martínez, que ontem anunciou a saída logo após o fim do jogo com Espanha, que ditou a eliminação de Portugal do Mundial de Futebol.

É certo, é o meu último jogo com a Seleção de Portugal, mas tenho duas notas. Primeiro, agradecer ao povo português, porque foi um período incrível, um orgulho que não posso descrever, toda aquela força, energia que tivemos de todos os adeptos, de todo o povo português. Foi incrível, agradeço isso e levo comigo uma memória para toda a vida. Memórias de ganhar a Liga das Nações, memórias de ter recordes, mas agradecer muito aos jogadores, agradecer à Federação por dar todas as condições que precisamos, agradecer à equipa técnica.

O agradecimento de Roberto Martínez na hora da despedida. Passou três anos à frente da Seleção Portuguesa de Futebol e conquistou uma Liga das Nações.

Já Cristiano Ronaldo reconhece que a equipa podia ter feito mais sobre o futuro na Seleção, deixa tudo em aberto.

O capitão já tinha confirmado que este foi o último Mundial, mas sobre a continuidade na Seleção, não é taxativo.

Eu não decido as coisas com a cabeça quente. Nem quero mudar a atenção daquilo que foi feito no Mundial por uma decisão pessoal. Isso eu nunca farei. O balanço que eu faço do Mundial, podíamos ter feito melhor, mas fomos eliminados por uma das equipas também que, no meu ver, possivelmente chegará ou na final ou perto. Acho que foi um jogo bem disputado, sinceramente, podia dar para qualquer um. Tivemos um pouco de azar, sofrer ali nos últimos cinco minutos, mas, como disse ontem, saio de consciência tranquila. Eu dei o meu melhor, demos o nosso melhor e quando assim é, não há nada a apontar.

Mas sente-se com vontade de continuar?

Não é importante isso agora.

Cristiano Ronaldo em declarações aos jornalistas depois da derrota com Espanha por 1 x 0, no estádio em Dallas, no Texas. O enviado especial do Observador, Miguel Cordeiro, falou com vários adeptos estrangeiros no fim do jogo, que destacam a importância de Ronaldo na Seleção nos últimos anos.

We will remember as the GOAT. He's always number one, he always work with discipline. He's the best.

O que ouvimos à saída do estádio de Dallas foram agradecimentos a Ronaldo em diferentes sotaques.

Acho que é ótimo para todos. É ótimo ver Ronaldo no último jogo, é algo que fica para a história.

Max, mexicano, mostra-se orgulhoso. José, de El Salvador, fala no momento único.

O último partido de Ronaldo no Mundial foi algo especial, porque ele sempre se dedica à sua equipa e faz o esforço para ganhar sempre.

Isa, do Paquistão, tirou o dia para ver Ronaldo e voltava a fazê-lo.

Estou de coração desfeito, mas tive a honra de o ver no último mundial. Os fãs sabem que ele é o melhor de sempre. Vamos amá-lo para sempre. Que honra! Amo te, Ronaldo!

Entre as palavras bonitas, há também alguma desilusão. Aaron, venezuelano, neto de espanhóis, queria mais.

Acho que não esteve ao seu melhor, está a ficar velho, mas teve 23 anos incríveis pela Seleção. Não posso dizer nada sobre ele, é o meu ídolo.

Tan, chinês, com a camisola do Sporting com que Ronaldo se estreou, mostrou-se confuso.

Today, I think Ronaldo is a little older.

What do you think about this last game of Ronaldo?

Last game? Oh!

Darshal, de Dallas, vestiu uma camisola de Messi para provocar.

Vim incomodar os adeptos portugueses. Ele foi bom para Portugal e para o jogo. É triste.

Na despedida, ficam sobretudo palavras de agradecimento. Ronaldo continua a mostrar ao mundo que é possível alcançar o céu com trabalho. Sunal Kumar, da Índia, aplaude e promete espalhar para sempre os mandamentos de Cristiano.

Sabem que mais? Ele pode não ser o mais talentoso, mas está entre os melhores da história. Para mim, não importa que tenha perdido aqui. Estou desiludido, claro, mas se virem o que fez nos últimos anos, quem o pode igualar? Talvez o Messi, por isso é de tirar o chapéu aos dois.

A reportagem de Miguel Cordeiro à saída do estádio de Dallas, no Texas, onde decorreu o jogo ontem à noite. Espanha avança para os quartos de final depois de eliminar Portugal com um golo de Mikay Marino nos descontos. Espanha que vai encontrar a Bélgica, que esta madrugada venceu, goleou os Estados Unidos por 4 x 1.

Este é um assunto também em destaque desta hora no site do Observador. O presidente da Câmara de Vouzela espera ter o apoio do governo para recuperar o território que ardeu depois do incêndio que começou na quinta-feira e que durou mais de três dias.

No total, arderam mais de 13 mil hectares nos concelhos de Vouzela, Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. O autarca de Vouzela, Carlos Oliveira, admite à Rádio Observador que ainda não conhece o valor real dos prejuízos, mas diz que essa avaliação ainda está a ser feita.

Antes do final da semana não temos

Tenho as equipes que andam no terreno a fazer o levantamento mais fino, para ter um levantamento mais rigoroso, para podermos quantificar, para podermos valorizar. Andamos de aldeia a aldeia a fazer o levantamento, família a família.

Para já ainda não há o levantamento final. Carlos Oliveira adianta ainda à Rádio Observador que já falou com o governo e também com o presidente da República, no sentido de receber apoios, mas explica que esta questão só pode ser avaliada depois de conhecidos os prejuízos.

Já falei com vários membros do governo, ministros, secretários de Estado, que me ligaram. Já falei com o senhor presidente da CCDR, que também me ligou, com a CIM, com o gabinete do senhor presidente da República, o senhor presidente da República também me ligou. Todas essas pessoas falaram comigo e disse que iria fazer o apuramento e depois voltaríamos, obviamente, a falar para ver qual o tipo de apoio e compensação poderá haver para recuperar o território e também para compensar as famílias e as empresas. Já pedi o apoio, agora temos que ter valores para podermos, de alguma forma, saber do que se está a tratar. A expectativa é que haja um apoio da administração central, regional.

Expectativa do presidente da Câmara de Vouzela, Carlos Oliveira, em declarações à Rádio Observador. O governo prolongou a situação de alerta até quinta-feira, uma decisão tomada devido à continuidade das altas temperaturas. É o que dá conta, em comunicado, o Ministério da Administração Interna. Hoje, sete distritos estão sob aviso laranja por causa do calor, mas a tendência é para que as temperaturas continuem a baixar durante a semana.

Destaque agora para a Cimeira da NATO, que começa hoje na Turquia. O governo português acredita que o encontro vai servir para reafirmar a unidade da Aliança Atlântica, numa altura de tensão com os Estados Unidos.

A administração de Donald Trump recuou no investimento em defesa e retirou tropas de países aliados, decisões que criaram tensão. Donald Trump vai estar presente na cimeira, assim como o presidente ucraniano, sendo que é esperado um encontro entre os dois à margem desta cimeira. Na Antvisão, o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, fala numa cimeira importante para manter os Estados Unidos na NATO ou discutir alternativas.

Os europeus não podem contar com os Estados Unidos, sabem que Donald Trump vai explorar as dependências que temos dos Estados Unidos e é preciso agir de acordo com isso mesmo. Estas cimeiras da NATO são cada vez mais importantes para manter os Estados Unidos dentro da aliança, mas fazendo planos de contingência para defender a Europa sem os Estados Unidos, especialmente no contexto desta guerra com a Rússia, na Ucrânia, em que realmente é o futuro da Europa que está em causa.

Análise de Francisco Pereira Coutinho no Gabinete de Guerra desta manhã. Em comunicado, o gabinete de Luís Montenegro afirma que esta cimeira representa um momento muito importante para Portugal, considera que simboliza o momento de reafirmação da unidade da aliança e da centralidade do Atlântico, tal como Portugal sempre defendeu. O governo português destaca ainda que o reforço do investimento do PIB em defesa, tal como defendeu a NATO, não comprometeu a estabilidade das contas públicas.

São agora 09h10. Já a seguir o explicador sobre o caso da FIFA, relacionado com a suspensão retirada a um jogador dos Estados Unidos depois da intervenção de Donald Trump. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque?

A classificação digital dos exames nacionais continua a acumular falhas. Tem havido relatos de exames incompletos ou misturados e professores sem acesso às provas. O Ministro da Educação fala em problemas informáticos na plataforma digital. O processo já levou adiamentos nos prazos para a correção e entrega de notas. No meio desta polêmica, o ministro anuncia que os alunos vão ter acesso ao exame de forma gratuita depois de saírem as avaliações. Subiu para 19 o número de mortos na sequência dos ataques da Rússia de ontem a Kiev. Outras 58 pessoas ficaram feridas, incluindo seis crianças e um adolescente de 17 anos. São dados atualizados pelas autoridades ucranianas.