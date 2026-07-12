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Das notícias.

Jornal das 9, com a edição do jornalista Carlos Pedro. Nova vaga de ataques no Médio Oriente. O Irão fechou por tempo indeterminado o Estreito de Ormuz.

É o que anunciou a Marinha iraniana, de acordo com a televisão estatal. Em causa, várias embarcações que ignoraram avisos para corrigirem a rota e navegarem pelo corredor autorizado. Uma delas terá desligado os sistemas de identificação e foi interceptada depois de terem sido disparados tiros de advertência. A Marinha da Guarda Revolucionária Iraniana acrescenta que nenhuma embarcação poderá atravessar o estreito de Ormuz, isto enquanto persistir a presença e interferência dos Estados Unidos na região. O comunicado termina com o aviso de que, caso continuem estes ataques norte-americanos e israelitas, as respostas do Irão serão ainda mais devastadoras.

Entretanto, Estados Unidos e Irão trocaram vários ataques em grande escala depois do Irão declarar que o estreito de Ormuz está fechado.

Washington atingiu 140 alvos militares do Irão. Já o Irão reivindicou ataques a bases aéreas norte-americanas de seis países do Golfo, Bahrein, Qatar, Jordânia, Kuwait, Omã e Emirados Árabes Unidos. Os ataques seguiram-se ao anúncio do encerramento do estreito de Ormuz. Nas reações do lado norte-americano, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, escreve na rede social X que o Irão vai pagar pela má escolha que fez. Já o presidente do Parlamento iraniano, Abazar Akshi, escreve que a era dos acordos unilaterais terminou.

Ainda na atualidade internacional, morreu o senador e apoiante de Donald Trump, Lindsey Graham, tinha 71 anos.

A morte por doença repentina foi anunciada ontem à noite pelo gabinete do senador republicano da Carolina do Sul. Graham era presidente da Comissão de Orçamento do Senado e concorria em novembro a um quinto mandato de seis anos. Era conhecido pelo apoio a Israel e por manter a projeção militar dos Estados Unidos no mundo. Isto acontece numa altura em que estava em negociações bipartidárias sobre a legislação que ia impor novas sanções à Rússia. Lindsey Graham faleceu após regressar a Washington de uma visita a Kiev, onde se tinha reunido com as autoridades ucranianas.

Por cá falamos da crise da água em Almada. O arranque do novo furo para captar água estava agendado para o fim deste mês, mas o processo foi acelerado e vai começar a funcionar já hoje, Carlos.

Espera-se que consiga reforçar em cerca de 20% a distribuição na rede pública de Almada. De acordo com a CNN Portugal, esta captação suplementar assume um papel crucial para mitigar os problemas na região, que atravessou vários dias de interrupções na distribuição de água. Os responsáveis pelo processo dizem que o sistema foi montado e testado num prazo recorde, o que permitiu antecipar bastante os prazos definidos no início. Desde quinta-feira que não há quaisquer interrupções no fornecimento de água em todo o Conselho, além dos cortes noturnos programados com vista à rápida recuperação do abastecimento. Nesta última madrugada, foram 10 as localidades afetadas por estes cortes.

Também a marcar a atualidade, a FENPROF vai avançar com uma denúncia formal junto da Procuradoria-Geral da República para abrir um inquérito às notas dos exames nacionais.

Em comunicado, a estrutura que representa os docentes refere que vai submeter o documento na próxima sexta-feira, dia 17, precisamente o dia da publicação das pautas. A intenção é atribuir responsabilidades sobre o nível de segurança e de confiança do programa informático que está a ser utilizado. No texto emitido, a federação realça que os professores não assumem culpas por falhas sistémicas que não controlam. Ao mesmo tempo, há relatos de que muitos docentes corretores continuam sem receber os exames nacionais físicos que estão em falta.

O Bloco de Esquerda toma posição, quer a saída imediata do Ministro da Educação e propõe até uma comissão parlamentar de inquérito para o caso dos exames nacionais.

Uma hipótese que não foi descartada ontem também pelo líder do PS, José Luís Carneiro. Já o Bloco de Esquerda atribui a Fernando Alexandre a culpa pelo colapso na gestão e na correção das avaliações do país e afirma que o ministro perdeu a legitimidade para continuar no cargo. José Manuel Pureza diz ainda que pagar horas extraordinárias aos professores é apenas o cumprimento da lei.

Havendo trabalho suplementar, ele tem que ser evidentemente remunerado. Sobre isso, não há a menor das dúvidas. Há aqui um princípio básico do direito do trabalho, da decência, que é a remuneração do trabalho pela intensidade desse mesmo trabalho. E portanto, é estranho que um dirigente político venha anunciar a remuneração do trabalho como se isso fosse uma coisa extraordinária. Não há nada de extraordinário, é apenas dizer aquilo que é uma verdade do senhor de La Palisse. Há trabalho, deve ser remunerado.

O dirigente do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, à saída da reunião interna da força política. Entretanto, a FNE classifica como justo e imperativo o pagamento das horas extraordinárias aos professores que corrigem os testes. A Federação Nacional de Educação faz notar ainda que constitui um dever legal e nunca um bônus excepcional.

Termina hoje o Congresso do Livre. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto devem assumir a liderança partilhada do partido.

Rui Tavares deixa o cargo de porta-voz após quatro anos, propondo-se a ficar na direção com o pelouro da estratégia, comunicação e formação. Os trabalhos deverão encerrar com uma intervenção da atual líder Isabel Mendes Lopes e do deputado Jorge Pinto, no OK Clube de Sintra. Isabel Mendes Lopes e Jorge Pinto candidatam-se ao cargo de porta-vozes em dupla. Antes disso, pelas 10h30, está previsto discursar a co-porta-voz do Partido Verde Europeu, Vula Zetsi. O Livre faz parte desta família europeia no Parlamento Europeu.

E já está definido o quadro das meias-finais do Mundial 2026. Vamos ter França contra Espanha, Inglaterra, Argentina. São estes os jogos da próxima fase.

Inglaterra venceu ontem a Noruega no prolongamento por 2x1. A formação dos Três Leões esteve a perder, graças a um gol de Schjelderup. Bellingham empatou e ele próprio deu a volta já no prolongamento. Os ingleses vão agora enfrentar a seleção da Argentina, que venceu nesta madrugada a Suíça por 3x1. O jogo também teve de ir a prolongamento. Mac Allister, Álvarez e Lautaro Martínez marcaram para a Argentina. Dan Ndoye fez o gol da Suíça. O jogo foi arbitrado pelo português João Pinheiro. Aos 72 minutos, o árbitro da Associação de Futebol de Braga expulsou Breel Embolo por simulação. A Argentina segue assim em frente e defronta a Inglaterra num jogo que está marcado para dia 15, quarta-feira, às 20h. Na outra meia-final, a França-Espanha joga-se um dia antes, na terça-feira, dia 14, também às 20h.

E Carlos, a fechar este jornal, morreu o antigo jogador do Benfica, Manu, tinha 43 anos.

Morreu na noite de ontem, vítima de um acidente de aviação em Vermoões, Sobral de Monte Agraço. A notícia foi avançada pelo Flashscore e confirmada pelo Alverca, clube formador de Manu. Manu que jogou em Portugal, Itália, Grécia, Chipre, Polónia e na China, representou clubes como o Benfica, o Marítimo, o Legia de Varsóvia e o AEK de Atenas. Terminou a carreira em 2019 no Vilafranquense. Faleceu ontem, tinha 43 anos.