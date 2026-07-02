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Porque é que tu mantiveste a tua candidatura à Câmara? E porque é que eu tive de saber isso por amigos que viram nas notícias?

Muito obrigado. É um prazer gigante estar aqui hoje convosco.

Esta é a história de um poderoso empresário que quer ser presidente da Câmara de Lisboa.

Marcámos a conferência de imprensa para daqui a meia hora. É natural que haja aquele aparato todo ali à porta.

Quinze jornalistas. Olha para aquilo, parecem baratas tontas.

E das intrigas nos bastidores da campanha.

Desculpe, está a dizer que acha que tem capacidade para isto tudo, mesmo com zero de experiência política, que é o que tem, zero?

Tudo acontece ao mesmo tempo em que o filho do candidato está desaparecido.

Tens de ter paciência, Vicente. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance.

Onde é que está o Zé? Estou a falar para ti, onde é que está o Zé?

Tenha calma, senhor inspector.

Se a coisa for vista do ponto de vista errado, parece que eu tinha vontade que o meu filho desaparecesse.

Eu vinha só ver se por acaso ele estaria por aqui.

Só assim, sem me dares um nome ou mostrares uma foto. Ajude! Ajude! Abre a porta!

"O Candidato Perfeito" é um podcast de ficção para ouvirem oito episódios.

Eu só queria ir para casa! Abre a porta.

Uma coprodução Coyote Vadio e Observador, da autoria de David Neto e Manuel Pureza.

Estamos aqui há quase um mês à procura do miúdo.

Estreia a 10 de julho.

Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën.