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"Esplendor e Infâmia", o regresso de Pedro Jorge Castro e do seu Esplendor e Infâmia, na tarde política da Rádio Observador. Bem-vindo, Pedro.

Há tanto tempo, tanto esplendor desperdiçado por aí.

Infâmia, sobretudo infâmia. Este tema tem muitas facetas e, Ricardo, que privilégio fazer isto contigo.

É verdade, o privilégio é meu. Peço desculpa.

Está bem, é que não retribuo.

Não, claro que sim. Vamos começar com Francisco Pinto Balsemão. Imagino que seja o teu esplendor, Pedro.

É mais do que isso, é um baú esplendoroso.

E que baú esplendoroso é esse?

Esticamos, se calhar, com esse qualificativo. Agora subi as expectativas e não sei se justifica. Vamos lá ver se fica à altura. Então vamos dizer que tenho dois baús sobre uma figura esplendorosa e, Ricardo, como é a primeira vez que estou a fazer o Esplendor e a Infâmia contigo, fui à procura de duas primeiras vezes de Francisco Pinto Balsemão. Começamos com a primeira reportagem dele.

Balsemão repórter, não é? Conta-nos tudo.

Então, bem estranhados, dito-se, ele de facto identificou-se durante muito tempo como jornalista, mas esteve sempre mais ligado à organização do trabalho e à inovação dos jornais. Ele inovou muito, sobretudo logo ali no Diário Popular, nos anos 60, em que estava como secretário de redação. Mas antes disso, no início da década, ele foi chefe de redação da revista Mais Alto da Força Aérea. Ele veio aqui parar por ser ajudante de campo do subsecretário de Estado da Aeronáutica, Aquiluz Aderriago, um nome muito conhecido da direita portuguesa. E, portanto, a revista Mais Alto seria mais propaganda do que propriamente jornalismo. E não é de estranhar, portanto, que a primeira reportagem de Francisco Pinto Balsemão tenha sido uma encomenda, uma espécie de vingança contra a poderosa BBC.

Como assim uma vingança contra a BBC?

Então, a BBC tinha estado em Lisboa e tinha emitido uma reportagem sobre pessoas que viviam em barracas na altura e em condições muito degradadas. E então Pinto Balsemão foi incumbido de ir a Londres mostrar que lá também havia pobres a viver em más condições. Arranjou um guia, que era o Jimmy, a quem pagava essencialmente em cervejas, em troca de o levar aos bairros pobres, e lá descreveu um pub com 40 pessoas em, abre aspas, completo estado de embriaguez à uma da tarde.

Denominam-se a si próprios os desesperados. É gente que não tem casa, nem moral, nem dinheiro. Choram em alguns momentos de lucidez, quando de súbito tomam contato com a fria realidade da sua vida absurda. Choram também noutras ocasiões, sem qualquer razão definida, apenas porque se sentem sós e desamparados, porque não têm o que comer nem onde dormir.

Ouvimos aqui o Luís Soares, a quem eu pedia esta gentileza de ler excertos.

E bem que a leu.

Num tom lúgubre como competia, tendo em conta o tema. Então, nesta reportagem não assinada, passou praticamente despercebida em Portugal e o próprio Balsemão é que diz nas suas memórias que foi um bocadinho ridículo este despique entre a poderosa BBC e a revista da Força Aérea.

Sim, parece. Mas tu trazes ainda outra estreia de Balsemão?

Sim, é a primeira vez que falou na RTP logo a seguir ao 25 de Abril.

Sou, na verdade, mais jornalista do que qualquer outra coisa. E por isso estou mais habituado a escrever do que a falar, pelo menos a falar na RTP, onde até aqui nunca tinha vindo. Parece que estava na lista negra. Perdoar-me-ão, portanto, os lapsos que vier a cometer.

Delicioso isto, não é? Portanto, isto foi um monólogo de oito minutos. Começou como uma entrevista, mas não foi entrevista nenhuma. O jornalista passou-lhe a palavra e ele falou para a câmera a ler. Ele conta neste depoimento, a 30 de abril de 74, o que tinha dito na primeira reunião do Expresso depois da revolução, que seria difícil fazerem logo ali o jornal que tanto ambicionaram, porque ainda estavam todos muito habituados àquelas habilidades para tentar contornar a censura. Mas tem graça ouvir esta intervenção meio atabalhoada e nervosa de Francisco Pinto Balsemão, tendo em conta que ele, pouco depois, portanto seis anos depois, seria primeiro-ministro à força, na sequência da morte de Sá Carneiro em Camarate, e 18 anos depois lançaria a SIC, o primeiro canal de televisão privado em Portugal. Também cometeu erros ao longo da vida, claro, mas eu preciso sublinhar aqui que ele viveu uma vida cheia até ao fim, dando exemplo. Até mesmo ao fim da vida, nos últimos dois anos, lançou dois podcasts de sua autoria, e um deles tem como título uma intenção, que é deixar o mundo melhor. E é algo que podemos dizer que ele fez.

Está mais do que justificado um esplendor com dois baús, Pedro. Vamos agora à infâmia. E queres falar do candidato do Livre às presidenciais? Estava a ver que não íamos ter alta política nesta rubrica. Qual é aqui a infâmia, Pedro?

Coitado Jorge Pinto, tens toda a razão. Então todos podem e o Livre não tem direito a ter o seu candidato presidencial. Tem todo o direito, claro. A questão é se isto faz sentido estrategicamente, mesmo do ponto de vista do próprio Livre. Claro que garante presença em debates, nos meios de comunicação. Se lhe correr bem, pode ser que ajude a contribuir para tomar a ideia de que o Livre é só Rui Tavares. Reeditar um bocadinho aquilo que foi o Maiano, a iniciativa liberal, até ao escândalo de que depois vou desfiliar-se. Mas o que o Livre está a dizer ao eleitorado é que lhe é indiferente quem é o próximo presidente da República.

Pois. Portanto, não me digas que não acreditas que o Livre não acredita na passagem de Jorge Pinto à segunda volta.

Não acredito. Quando me ouvires perguntar isso sem te rires.

Mas fizeste bem.

Muito bem feito, sim. Eu sei que todos adoramos surpresas de noite eleitoral, mas neste momento há um pelotão da frente com o almirante André Ventura, Marques Mendes e António José Seguro. Cotrim de Figueiredo já apareceu próximo disto, mas é duvidoso que ele tenha hipóteses reais de passar à segunda volta. E depois Catarina Martins e António Filipe aparecem mais para trás. A questão é que se calhar vamos ter um voto útil já na primeira volta das eleições. Aquela ideia de que na primeira volta se escolhe e na segunda se rejeita, se calhar aqui as pessoas vão ter que Ter um pensamento mais estratégico ou não. As pessoas é que sabem. Pode haver muita gente à esquerda e alguma gente à direita que não queira ficar com nada na segunda volta, uma escolha entre o Almirante e André Ventura. O Almirante por não ter sido testado a sério, é esta coisa que veio de fora do sistema. E Ventura, por ser Ventura. Já sabemos que tem uma base crescente de fiéis, mas continua a ser o político português com a mais alta taxa de rejeição. Ora, no centro-direita, quem parece em melhores condições de contrariar esta segunda volta é Marques Mendes, no centro-esquerda é Seguro, mas as hipóteses ficam mais reduzidas para ambos, com tanta concorrência eleitoral. Na noite eleitoral, as contas vão ser fáceis de fazer, na verdade, vai ficar evidente se os candidatos da segunda metade do pelotão tiveram uma influência decisiva para travar Marques Mendes e António José Seguro ou se, pelo contrário, os eleitores fizeram contas antes dos partidos mais pequenos. Isto é, se os candidatos forem até ao fim.

Achas que vamos ter desistências?

Não há nada que não tenhamos visto o PCP fazer noutros tempos e, no limite, para que arriscar a um resultado embaraçoso e humilhante, se podem sair por cima, invocando aqui uma estratégia e depois de já terem aproveitado os tempos de antena.

Com tantos candidatos, há uma coisa de que podemos ter seguramente a certeza é que vamos ter as presidenciais no esplendor nos próximos três meses.

Ámen.

E antes de fechar, ainda há um outro baú. Pedro, inspiraste-te no assalto ao Louvre para ir à procura dos assaltos a museus portugueses. Encontraste alguma coisa com este nível de eficácia e também, porque não, espetacularidade?

Toda a gente sabe, Ricardo, que em Portugal não somos assim tão incompetentes, portanto isto nunca poderia acontecer em Portugal.

No que toca à ladroagem.

Nada deste género. Mesmo assim, um golpe comparável a este foi o chamado Assalto do Século à Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça, também conhecida como Casa José Relvas.

Que vale uma visita.

Não proclamou a República para isto, seguramente. Ora, segundo uma notícia do jornal "O Mirante", numa noite de 21 de fevereiro de 1988, os gatunos aproveitaram uma noite em que o guarda-noturno não dormiu no museu, isto foi tudo estudado, entraram por uma porta mal fechada e roubaram cerca de 60 peças da coleção, incluindo relógios e vários quadros, isto num valor superior a €4 milhões. Foi tudo estudado, as peças foram escolhidas a dedo. Não havia inventário com imagem das obras, o que também denota algum amadorismo ou falta de profissionalismo na gestão do museu, e tornava ainda mais difícil recuperar tudo. Mas a história tem um final feliz. Lá conseguiram, graças à ajuda de um fotógrafo local, encontrar as fotografias de algumas das peças e obras de arte roubadas e oito anos depois, os quadros foram encontrados pela polícia numa igreja perto de Milão e voltaram à Casa-Museu dos Patudos, em Alpiarça.

Incrível.

É verdade, e fica aqui a sugestão e até podemos fazer rapidamente um roteiro. Pequeno-almoço em Santarém, com visita à capital do gótico. Há muito para ver em Santarém.

É muito enriquecedor.

Eu não estava em Santarém nesta noite de fevereiro de 1988.

Mas o almoço tem sopa da pedra.

Depois atravessa-se o Tejo, podes optar pela Ponte Nova ou pela Ponte Velha. A Ponte Velha é mais bonita, acho eu. E vão a Almeirim almoçar, comem uma sopa da pedra, depois saem, vão à Casa dos Patudos, a Alpiarça, que vale muito a pena visitar.

E peçam para ver as peças roubadas.

Sim. É de uma coleção muito interessante e é um ótimo passeio. Pedro, isto foi giro fazer.

Foi esplendoroso. Obrigado.

Voltas para a semana?

Muito contente. Espero que sim. Se tu me deixares.

Deixo, claro. Está combinado.