Episódio 2: Emergência 7500

Depois de o avião desviar a rota para Madrid, Rui revela finalmente as suas exigências. A bordo do avião da TAP os passageiros estão confusos: não percebem porque é que o avião não está a aterrar em Faro. O comandante desculpa-se com o mau tempo. Até que a chefe de cabine e alguns dos passageiros percebem que quem está dentro do cockpit é um miúdo que estava sentado nas traseiras do avião. Neste episódio percebemos ainda como Rui preparou o plano e viajamos até aos anos 80 e ao fascínio pela ficção científica e pelos OVNIs.

