Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Às quartas-feiras também pode contar com o "Português Suave". Eu sou o João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes e temos dúvidas para serem esclarecidas com o Marco Neves. Olá.

Olá.

Como estás? Bem-vindo.

Hoje começamos com uma dúvida aqui da casa.

É verdade. Maria Ribeiro Nunes.

Não só da casa, mas do país.

Sim, mas a Maria costuma muitas vezes receber-nos aqui na rádio. Nós já trabalhamos aqui, eu e o Zé, mas recebe o Marco sempre com imensas dúvidas e, portanto, hoje vamos falar sobre ela. Qual é que é?

A dúvida, que já recebemos várias vezes, para dizer a verdade, é se é "despoltar" ou "espoltar", com D ou sem D. Este é um dos grandes campos de batalha da língua, tenho que dizer isto. Porque recebo mesmo muitas vezes, as pessoas ficam muito enervadas, algumas com o "despoltar", as outras usam todos os outros.

E ficam enervadas depois com a explicação, ou não é por isso? Isso já são outros clientes.

É complicado, porque supostamente "despoltar" seria tirar a espoleta e se tirássemos a espoleta, aquilo não explodia e por isso não despoleta nada. Mas, por exemplo, temos uma opinião diferente de Vasco Graça Moura, que defendia que "despoltar" faz todo o sentido, tendo em conta o funcionamento da granada. E a verdade é que eu não percebo como é que uma granada funciona. Portanto, eu não consigo ir à origem militar do termo, mas sei que quando as pessoas dizem "despoltar", o que querem dizer é iniciar alguma coisa. O significado é claro. Muitas pessoas, para corrigir esta suposta incoerência com o material militar, dizem "espoltar", saiu o D, mas se formos procurar a história da língua, os registos escritos, "espoltar" é muito recente. Portanto, foi uma correção feita a uma palavra que aparece logo que "despoltar". Nunca tivemos "espoltar" antes. O que eu costumo dizer é: isto está tão complicado e irrita tantas pessoas.

E é para perceberem que é difícil.

Olha, vamos usar outra palavra, vamos usar "iniciar".

É essa a tua resolução?

É a minha resolução.

Uau, surpreendente. Surpreendente. Desisto, uso outra.

Exato. Já tive discussões tão-

Não andem à bulha, usem outra

...não vale a pena. Aquilo que eu posso dizer também é que "despoltar" tem um sentido muito claro na cabeça das pessoas e na escrita das pessoas. Ou seja, se alguém disser: "Ah, tiraste aí o D, estás a dizer o contrário." Não, é aquele sentido.

Exato. E na dúvida, não usem nenhuma das duas.

Isto é uma opinião pessoal, não é uma opinião técnica, porque todos nós também temos os nossos gostos e desgostos.

Claro.

E eu não gosto, à partida, muito da palavra "despoltar".

Exato, há palavras que gostamos sempre mais de dizer do que outras, portanto acho que é legítimo.

Não tenho força suficiente para defendê-la.

Ok, está resolvido este dilema.

Não está resolvido, mas fica assim.

Não, tu resolveste. Disseste: "As pessoas têm de dizer iniciar." Pronto.

Como aquele árbitro que chega: "Olha, parem com isto."

Cartão amarelo para os dois.

Acabou o jogo. Vamos embora.

Vamos seguir. Temos aqui um áudio do nosso ouvinte, Jorge Chenho, que nos fez chegar uma dúvida através do WhatsApp 91 002 41 85.

Chamo-me Jorge Chenho e aproveito para deixar uma palavra de apreço especial ao professor Marco Neves e à equipa do "Português Suave" pelo excelente trabalho que têm desenvolvido. Gostaria aqui de colocar uma questão relacionada com uma dúvida que muitos falantes de português partilham: o uso do hífen na escrita, especialmente após as alterações introduzidas pelo acordo ortográfico. Quais são, afinal, as regras atualmente em vigor no português europeu? E em que aspetos diferem da norma brasileira? Obrigado.

Marco, o que é que tens a dizer?

Esta pergunta é difícil. As regras do hífen são difíceis. Eram difíceis antes do acordo ortográfico. O acordo ortográfico foi uma oportunidade perdida para simplificar as regras. Elas ficaram difíceis depois do acordo. O meu conselho é que a pessoa tenha um prontuário ou um dicionário e vai vendo cada caso que tenha dúvidas. Eu tenho também outro conselho, se me permitirem. Eu descrevi estas regras num livro que saiu há pouco tempo, "Gramática e Pontuação". Fica feita a publicidade. Espero que não se importem.

Comprem, está à venda. O Marco que está aqui precisamente com um exemplar do livro na mão, aqui a folhear.

E só para dizer que uma das regras é que quando a segunda parte de uma palavra composta começa com H, nós temos que pôr o hífen, para não perdermos o H. Fica essa regra como exemplo das muitas, porque elas são complicadas e é muito difícil decorá-las. E é muito mais fácil ter, de facto, um livro ou um dicionário de apoio para nós podermos tirar estas dúvidas. É um problema da nossa ortografia. E já agora, que estou com este livro na mão, eu lembrei-me de ver o que eu disse sobre "despoltar" e "espoltar" no livro.

Ai é sério? Diz lá.

E digo a mesma coisa que disse há pouco.

Um homem coerente.

Exato. Nós não andamos aqui para irritar o leitor, assim na escrita proponho o uso de "iniciar" ou "desencadear", ou outro verbo parecido. E podemos deixar sem mal o "despoltar" e o "espoltar" de lado.

Relembra-nos só, qual é o livro que tens na mão?

"Gramática e Pontuação".

Que está à venda em todos os locais habituais, nas livrarias. Pode comprar online, sem sair de casa.

E agora as pessoas, como nós dissemos no último episódio, que ouvem o nosso episódio.

Para as férias.

Eles estão a correr na manhã e estão a ouvir o nosso episódio. Portanto, é só agora pôr no GPS a livraria.

Tens de fazer um audiobook.

Um audiobook. Pois, tenho que pensar nisso.

É uma possibilidade, porque assim também te ouvem a correr.

Não sei.

Na praia, debaixo de água.

Já aí joio. Isso também seria voz assim a mais.

É sempre uma possibilidade. Entretanto, já sabe, dúvidas para o e-mail portuguesuave@observador.pt. Mas agora, uma vez que temos este espaço só para dúvidas, é muito mais fácil enviar pelo WhatsApp. 91 002 41 85.

Diz lá outra vez.

91 002 41 85.

Eu vou passar agora a próxima semana-

A treinar em casa

...a treinar em casa.

Estás tu a cozinhar, 91 002 41 85.

Exatamente. Tenho cá o meu irmão, que vive em Inglaterra, e mais as minhas sobrinhas. E estou a dizer isto para lhe cumprimentar, porque acho que é uma experiência muito portuguesa, nós termos sempre pessoas da família que estão fora do país. Nesta altura, é a altura em que regressam e nós estamos com eles. E é também muito engraçado linguisticamente.

Sim, eu estava a pensar nisso.

Na mistura.

E em palavras novas, que eles entretanto, como estão lá fora, depois chegam cá e às vezes inventam palavras novas.

E as minhas sobrinhas, que estão mais ou menos na idade dos meus filhos, depois ainda tenho outros sobrinhos, mas estou a falar delas porque têm umas idades muito parecidas. É muito engraçado vê-las a falar com os meus filhos e a misturar o inglês e o português de propósito, para ensinar e para traduzir. É engraçado.

Marco Neves, nós temos encontro marcado no domingo. Não fujas. Sunday. Não vás de férias mais cedo, está bem? Até lá. Um abraço.

Grande abraço.