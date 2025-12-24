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Está no ar o "Português Suave" na Rádio Observador, um episódio especial. Eu sou o João Costa e Silva, o Marco Neves também está por aqui.

Temos companhia hoje.

Achamos que éramos poucos e decidimos trazer reforços. Temos o Pai Natal e a Mãe Natal.

Pensei.

Pensei que me ias chamar rena.

Ricardo Conceição.

Sim, temos os cabelos brancos.

Ricardo Conceição conosco e também Maria João Simões, que faz parte das manhãs 360, ouça. O Ricardo Conceição, ouça da tarde política e no fundo fundimos aqui três painéis da Rádio Observador junto com as manhãs 360 de fim de semana. E tu, Marco?

Eu posso ficar aqui a ouvir. Hoje não faço nada, estou só a ouvir.

Não, tu fazes tudo.

Exato.

Hoje não é dia de Natal. Isso é uma boa questão. Ainda ontem estava a discutir com os meus filhos, para eles o dia 24 era o mais importante.

Porque é o dia que se abre os presentes.

Para mim também. Porque será?

Mas é claro que é o dia 25. Mas há muitas festividades em que é a noite anterior que conta. Temos o Natal, temos-

Santo António

...Santo António. A Páscoa não será bem assim. A Páscoa é diferente. Mas mesmo a Noite das Bruxas, que os miúdos gostam muito, agora com o nome mais inglês, mas isso já discutimos aqui, também é na noite anterior. E começo por vos perguntar uma coisa: como é que chamam ao jantar de noite?

A ceia?

Eu não quero estar a dizer já-

O de 24.

A ceia.

Eu digo consuada.

A consuada.

Ah, a consuada.

Sim, mas todos chamam consuada também. Cada família e cada casal é a junção de duas famílias, com as suas tradições. Por exemplo, a minha mulher, a Zélia, nunca chamava consuada e achava estranhíssimo.

Então chamava o quê? Ceia?

Noite de Natal, jantar de Natal, ceia de Natal.

Eu digo sempre ceia e não consuada.

Não consuada. No meu caso, a minha família dizia bastante consuada.

Eu digo: "Onde é que estão os bolos?"

Exato. Onde é que está a comida? Onde é que nós nos sentamos?

Onde é que está o comer? Olha, já falámos muito sobre isso.

Mas hoje é Natal.

Da irritação para algumas pessoas que é dizer:

O que é o comer.

O que é o comer, onde é que está o comer.

Mas isso depende da zona do país, depende da família.

No Norte é muito pacífico.

E ver fome.

Vocês passam onde o Natal, já agora? Ricardo e Maria João e Marco também. Não, mas na zona centro do país.

O Ricardo divide-se entre muitas casas.

Variedades. Varia. Por todo o país. Acaba ali no Alentejo.

Sabes, João, aquele senhor que anda de barbas brancas, corre entre nós. É uma noite complicada para mim. Afinal, existe.

Está aqui conosco.

Existe. O meu filho de sete anos, o Matias, está a passar agora por aquela fase de: ele não se importou muito por descobrir que o Pai Natal não existe, só que agora está muito irritado quando as pessoas dizem que existe.

Porque ele sabe a verdade, ele é dono da verdade.

Anda a dizer a todos os colegas: "Não sejas tonto, claro que isso não existe."

Eu não sei se já contei aqui esta história no Português Suave, já não me lembro, mas eu soube apenas no meu quarto ano, porque os meus pais eram exímios. Eu só soube no quarto ano, pela minha professora primária, que o Pai Natal não existia, porque estávamos a falar sobre o Natal e ela disse: "O Pai Natal, mas vocês todos sabem que não existe, não é?" E eu lembro-me que a reação da sala foi toda consensual. Eu fiquei a olhar para todos os meus colegas e cheguei a casa e discuti com os meus pais, porque eles tinham-me escondido que o Pai Natal não era real, mas eu acreditei até ao quarto ano.

Eu acho que fizeram bem em manter esse sonho.

Sim, hoje em dia sei que fizeram bem, mas lembro-me na altura de ficar muito impressionado.

No arranque deste episódio vamos ter um aviso.

Pois, um spoiler. Inglês, em bom inglês.

Acessível crianças, mais vale.

Não ouvir este episódio com crianças. Se estiver no carro, ponha Taylor Swift.

Exato.

Todas as crianças que estão a ouvir neste momento com menos de oito anos, nove, 10, o que for.

Sim, desculpem.

Isto é uma espécie de brincadeira entre os adultos. Nós dizemos que o Pai Natal não existe.

Pois.

Por ano.

Ainda deixamos cartas.

É só para não alimentar aquela espera. Já chegou, já vai.

Vou vos fazer uma pergunta: que palavras associam ao Natal?

Fatias douradas.

Rabanadas.

Sim, só doces. E eu vou já arrasar-te um problema, Marco. Acho que já falaste nisto.

Ai, meu Deus!

Filhó, filhós. É uma coisa que eu associo logo. Tronco de Natal, árvore.

Nós não dizemos tronco de Natal lá em cima, dizemos um rolo de chocolate.

É?

Sim, não dizemos tronco de Natal. Aliás, nem dizemos fatias douradas, é rabanadas.

Mas pronto, filhós foi criado um plural, filhoses, que é usado. Como é que vocês dizem o plural de filhós?

O Ricardo diz bem e todos os anos nos corrige.

Eu não digo.

Eu digo filhó, eu dizia filhoses, como mortal, mas entretanto percebi que filhoses era um erro, o que me deixou um pouco triste. Mas digo filhó.

Mas se formos ao dicionário, as duas versões existem.

Filhoses?

Já há muito tempo. Sim, filhós e filhoses, e depois filhó e filhós.

Como é que tu dizes, Marco?

Eu digo filhós.

Mas já podemos dizer filhoses?

Já há muito tempo. Os dicionários são cobertos, são mais do que nós pensamos.

Acho que este Natal vai correr melhor. Podemos dizer filhoses.

Não vais ter de pensar, é só comer.

Mas hoje os nossos ouvintes que não gostam de filhoses no sentido linguístico do termo, ou seja, não é do doce, mas da palavra, não se sintam mal hoje. Porque às vezes as pessoas não gostam quando nós dizemos.

Hoje nem é dia para falar disso, é para comer.

Mas mais palavras.

Mais palavras.

Presépio

Sim.

Associou ao Natal.

Sim, natalidade.

João.

Natalidade?

Natalidade. Há que dizer que o mês que-

Vocês estão combinados? O Ricardo diz tu aproveitas melhor.

Não, eu fiquei a pensar na natalidade.

Não, mas o Natal tem que ver com a natalidade por causa da palavra, mas também com a própria natalidade, porque qual é o mês em que nascem mais crianças? Crianças. Qual é que é? Digam lá.

Então é em outubro?

Não.

Vai fazer as contas, nove meses depois.

Agosto.

É agosto.

É setembro. Ou seja, depois das festas, no final de dezembro, nove meses depois, temos um pico de natalidade.

Porque janeiro é aquele mês longo.

Dezembro, janeiro. Aqui para esta altura do Natal e das folias.

Com tanta preocupação no Natal.

Não, a passagem de ano.

Este episódio não pode ser ouvido por crianças.

Estamos a abrir aqui um precedente.

E janeiro é aquele mês muito longo.

Que nunca mais acaba, que a pessoa tem que se entreter.

Noites longas.

Eu gosto muito de janeiro, mas eu faço anos em janeiro, se calhar é por isso.

A minha palavra, digo eu, é mesmo consoada. É só para irritar a Miriam.

É a palavra que mais associas ao Natal?

Sim. Claro. E depois também temos as outras questões como prendas e presentes. Digam lá, dizem prendas ou dizem presentes?

Eu digo presente.

Vou vos dar um nome muito feio.

Eu digo prenda.

Como é que é?

Eu agora ultimamente digo presentes, mas também já disse prendas.

Mas acho que antes também diria presentes.

Eu sou de Peniche.

É daquelas coisas que me encanitam, por acaso.

Dizer prendas?

As prendas e os presentes, todas estas.

Ah, comprar?

Sim. Não, referes-te a uma pessoa: "Já te comprei uma prenda." Não, é prenda, é presente.

Mas sim, mas estas discussões. Sabem qual é o nome? Não é bem um nome técnico, isto chama-se "chibulete". Ou seja, são formas que grupos sociais têm de dizer: "Tu fazes parte de nós."

É verdade.

Tu dizes enterro ou dizes funeral? O vermelho e o encarnado é a distinção mais comum.

Aí até tem uma conotação política.

Há pessoas que fazem distinção entre o vermelho e o encarnado. Dizem que um é mais escuro do que o outro.

Isso já não sabia.

Aí fica um bocado a pensar na vida. Os nomes das cores sempre foram muito mais imprecisos do que nós pensamos. É claro que tecnicamente, quem trata das cores, os que fazem tintas, os tipógrafos, têm nomes para cada um dos tons.

Os tons.

Exatamente, até têm códigos, têm números. E podem, se calhar, para uns tons usam encarnado, outros usam vermelho. A verdade é que historicamente, na língua portuguesa, as duas palavras querem dizer o mesmo. Se uma pessoa associa mais o encarnado a um tom, a outra a outro, isso já é com cada um de nós. Mas querem dizer o mesmo. A palavra mais usada sempre foi vermelho, em português, cá em Portugal.

E em relação a prenda e presente?

Prensa e presente não sei qual é que foi a mais usada, mas as duas querem dizer a mesma coisa. Mas posso dizer só que há também o mito em relação ao encarnado, ainda voltando, houve um mito que foi criado por Salazar. Havia pessoas que achavam que porque o vermelho estava associado ao Partido Comunista, Salazar tinha criado a palavra encarnado. Mas ela já existia, há muitos séculos que está registrada. Eu já tive discussões muito fortes. Das discussões mais fortes que tive sobre a língua, foi sobre vermelho e encarnado. E ao mesmo tempo, às vezes estava a discutir com uma pessoa que me dizia que vermelho é um grande erro, tinha que ser encarnado, e outra pessoa a dizer que tinha de ser vermelho e que encarnado não existe. E depois as pessoas acreditam que não existe. Ou seja, esse é um argumento da língua portuguesa muito comum, que é quando as pessoas dizem: "Essa palavra não existe." Então se não existe, por que estamos a discuti-la? Existir, existe. Agora, se está bem aplicada ou não, isso já é outra questão. Lembrei-me agora de uma coisa também, Marco. O que vocês comem no dia 24? Ceia de Natal ou consoada?

Bacalhau.

Bacalhau também, Ricardo?

É o tradicional bacalhau.

E tu, Marco, também?

Bacalhau.

Pronto. No dia seguinte, e se aquecerem o bacalhau, que nome é que dão a esse almoço?

Roupa velha.

No norte nós chamamos farrapada. É uma variante.

Farrapada?

Farrapada, sim.

Que virá de esfarrapada? Não, de desfiar.

Farrapos?

Sim, farrapos, sim. Do bacalhau, basicamente.

Aí apanharam-me na curva, porque eu não sei.

Não, mas é, no norte nós dizemos sempre mais farrapada e tenho a sensação de que aqui mais para a zona centro e sul se diz mais roupa velha.

Ia só dizer que eu não sou esquisito.

Eu não como farrapada nem roupa velha, eu como leitão. Adoro.

Gosto tanto.

Notas diferenças entre o norte e o sul no Natal? Tradições, palavras.

Tradições. Por exemplo, a minha família tem muita tradição de fazer uma grande consoada. O ano passado até gravei um vídeo na altura. Fazemos sempre aquilo em grande, naquelas panelas enormes. Até podemos ser poucos, mas há aquela tendência sempre de fazer naquela panela enorme.

Dá para vários dias, para o estopo.

O ano passado até fizemos cá fora. A minha tia montou uma espécie de cozinha portátil cá fora e fizemos tudo em grande, mesmo sendo para aquela noite do dia 24, é como diz a Maria João, que depois dá para vários dias. E dá para toda a família, para comer o bacalhau ao longo dos dias.

Mas achas que nesse sentido, há mais essa tendência no norte para fazer assim grande?

Não sei, eu acho que é comum a todos. Eu cresci com essa tradição, mas acho que essa tradição se pode estender a outras famílias também.

Quem tem a sorte de ter uma família grande, com muita gente, acho que sim, queria assim em todo lado. Eu tenho aqui outro desafio. Já falámos das palavras. Mas antes disso, queria só dizer-vos que há duas tradições de Natal muito curiosas fora de Portugal, que eu gostava de referir. Uma delas eu acho que já falámos aqui. É um pouco muito estranha, outra é muito bonita, na minha opinião. A primeira é a tradição catalã do Caganer.

Adoro essa tradição. Explica lá.

Pronto, temos um boneco que está a fertilizar.

Estamos à vontade, já mandámos as crianças embora.

Marco, não te acanhes. O Caganer é uma tradição ibérica, na verdade, porque também em Portugal existe. No São João usa-se no Porto, embora não seja Natal, portanto não é uma tradição natal nesse caso, mas o boneco é aquele. Mas mesmo em zonas da Beira encontramos esse-

Mas como é que funciona, que eu não conheço?

É um boneco que está basicamente a fazer as suas necessidades no presépio.

Estou a perceber o que o Ricardo estava a fazer.

Pensei que ele disse que já perdemos toda a dignidade aqui.

Não, mas o boneco pode ser o Papa, pode ser o Messi.

Isso torna ainda mais engraçado.

É todo natalício. Tão escrito natalício.

Pode ser o primeiro-ministro de Espanha, pode ser o rei.

Há lojas inteiras dedicadas a estes bonecos.

Não, imagina entrar numa loja em Barcelona.

A sério? Mas o que isso tem a ver com o Natal? Qual é a tradição?

É uma tradição ibérica muito antiga.

Dá dores de barriga.

Não, a ideia é que fertiliza a terra. Portanto, tal como a árvore de Natal representa a primavera que vem aí. Ou seja, estamos numa altura negra. E vocês não sabem o pior, porque depois também há outra tradição catalã, que é o Tió de Natal. E eu não queria traduzir Tió aqui.

Essa não conheço.

Já falámos dessa?

Não sei. Digamos, é um tronco, mas que não é um tronco. Ou seja, é um tronco de Natal com prendas lá dentro.

É um madeiro a arder, não?

Mas não é um madeiro, é aquilo que o Caganer faz.

Ah, ok. Mas cheio de presentes?

Cheio de presentes lá dentro

E as crianças gostam muito.

Desembruiceu.

Exato.

Como assim? Estão a passar muitas imagens pela minha cabeça num curto espaço de tempo que eu não quero ver.

Lá está.

É a magia do Natal.

É o que o Marco estava a explicar, é a terra.

A terra tem de ser fertilizada de alguma maneira.

Nós precisamos da terra e precisamos de fertilizar a terra.

Eu contei isto há uns tempos nas redes sociais e vi pessoas: "Os catalães são malucos!" Não é isso, calma, todas as tradições são estranhas. Os catalães carinho muito a tradição, porque tem uma forma muito particular, mas são tradições ibéricas, toda a Península Ibérica nós tínhamos estas. Uma tradição muito diferente é a islandesa. Não sei se conhecem, eu vou tentar dizer o nome.

Espera, havia uma que tu dizias que gostavas e a outra não achavas tanta graça.

Esta eu gosto, a islandesa. A catalã não é uma questão de gostar ou não gostar.

Não te diz nada, não te diz muito.

Não me diz muito. Quer dizer, diz alguma coisa. Diz a todos nós. Mas confesso que não estava à espera desta.

Agora se gostamos ou não já é outra história.

Não estava à espera desta.

Nunca experimentei.

O quê? Essa tradição catalã.

Eu também não. Nunca vivenciei. Islandesa, sim.

Jólabokaflod.

Muito bem. Estás a usar a pronúncia do norte.

Do norte, mesmo ali a norte. Conseguem adivinhar o que é? Jolaboka. Book é "book" em inglês, portanto, livro. Jólabokaflod, flod é flood em inglês. Jóla é Natal, porque muitas línguas germânicas têm Yule, Jóla, é uma palavra natalícia, portanto isto é a inundação de livros de Natal. Na Islândia, eles todos compram muitos livros de Natal e chega a certa altura da consoada, vão todos para cada um lado ler o livro e é a tradição.

Muito giro.

Em vez de discutirem se é vermelho, se é encarnado.

Se é prenda ou se é presente.

Vão todos ler.

Cada um no seu cantinho a ler.

Comem.

Então ninguém discute.

Exato. Tristeza. Se calhar gostam mais do que a catalã. Eu gosto mais.

É porque endurecem.

Já falei desta tradição, já investiguei, e esta parte de ficarem a ler parece-me um pouco uma simplificação da realidade. Na verdade, o que eles dão é muitos livros. Depois alguns vão ler, não quer dizer que a família fique toda a ler.

Não quer dizer que leiam exatamente na noite de Natal.

Embora isto apareça em muitas descrições. É tão importante na Islândia que há mesmo catálogos para que as pessoas comprem livros naquela altura. Ou seja, é o momento do ano em que se compra e vende mais livros e é um país em que se lê muito. Tendo em conta que é um país pequenino, é o momento em que mais se lê. É uma tradição muito bonita.

Tem graça.

Eu lembro-me aqui de uma coisa antes de fecharmos aqui a nossa primeira parte. Se calhar deixamos o desafio para a segunda, Marco. Não sei se vocês tinham esta tradição quando eram mais novos, Maria João, Ricardo, Marco, mas era uma tradição que eu odiava, que é: nós fazíamos o presépio em casa dos meus tios e tínhamos aquela tradição de os mais novos irem buscar musgo à floresta. Odiava.

Ao bosque?

Ao bosque. Eu ia dizer bosque, mas depois pensei.

Eu gosto mais de bosque.

Mais selvagem, não é?

Se podemos escolher entre bosque e floresta, eu gosto mais de bosque.

Eu odiava essa parte, era a pior parte.

Por quê? Era tão giro, era a parte mais gira, era natural, não era uma coisa falsa, tão barosinha.

Não gostava nada. Depois escorregavas, caías.

Sim.

Sujava as calças. Não é bom.

Não. E vocês, nas vossas famílias, têm quem faça de Pai Natal para as crianças ou isso não...?

Não.

Sim.

Não.

Eu fui há dois anos. Já estou nesta fase.

Já por uma vez ou outra me tentaram convencer.

A ti não era preciso muito. Muito esforço.

Não consigo incarnar bem a personagem.

O problema depois é a voz, que é muito característica. Houve um ano em que eu tive de fazer de Pai Natal, estava com a minha mulher, a minha família, a minha cunhada, a família dela, e eu tive de fazer Pai Natal, só que eu tenho um problema grave para fazer de Pai Natal: tenho de tirar os óculos. O Pai Natal não tem óculos, eu sem óculos não vejo nada. Portanto, aquilo foi muito triste.

Andavas tu à procura da criança.

Não, porque eles: "Ah, foi muito giro!" E eu não vi nada.

E tu não viste nada. Não viste alegria nenhuma. Há uns Pais Natais, fica já aqui a dúvida. Há uns Pais Natais, fica a dúvida, que têm uns oclinhos daqueles.

Daqueles ciclonet. Eu não podia usar os meus, porque senão eles percebiam que era eu. Ainda estavam naquela idade em que acreditavam que podia ser mesmo o Pai Natal.

Bem, vamos chegar por aqui nesta primeira parte. Estamos a celebrar o Natal no "Português Suave", com reforços. Ricardo Conceição, Maria João Simões e eu, João Costa e Silva, e claro, o ninja, hoje Pai Natal, Marco Neves. Até já.

Até já.

Segunda parte do "Português Suave". Estamos a celebrar o Natal nesta edição especial e o melhor era nem ter desligado os microfones, porque o Ricardo Conceição e a Maria João Simões, Marco, são uns indisciplinados.

Não, massa.

Diziam lá o que é que estavam a dizer do Marco.

Não, estávamos a falar sobre tradições natalícias.

E do Tiò de Nadal. Querem ser vocês a traduzir? Eu não vou traduzir.

Não, nós não conhecemos.

Vamos desafiar os nossos ouvintes a procurar o dicionário de catalão.

Tem de ouvir a primeira parte. É verdade. Só chegou agora? Tem que ir ouvir a primeira parte.

Há tradições, e vou só repetir uma tradição muito bonita na Islândia, que é o Jolabokaflod, que é a inundação de livros de Natal, e uma tradição, também ela Não diria bonita. Sei géneros. Sei géneros. Que é o caganer e o teia de Natal. Pronto, e ficamos por aqui por agora. Agora vamos a um desafio. Eu vou vos dizer: o Natal é uma quadra muito multilingue, porque ainda penso que foi num episódio há pouco tempo que nós estávamos aqui a discutir como a descrição do Natal foi escrita em grego, a primeira descrição, mas sobre algo que aconteceu em aramaico, quer dizer, Maria e José estarão a falar em aramaico. Depois foi logo traduzido para não sei quantas línguas, chegou a ser descrito também em árabe, logo poucos séculos depois, foi traduzido pra latim, do latim passou para não sei quantas línguas e hoje se calhar é dos relatos mais traduzidos do mundo. Presume-se que existam aproximadamente 4 mil traduções do Novo Testamento e por isso 4 mil traduções da descrição daquilo que nós hoje chamamos Natal, que obviamente a palavra não aparece na Bíblia. E por isso é algo muito multilingue. Agora, o meu desafio é: eu vou vos dizer aqui alguns termos para Natal e tentam adivinhar que língua é que é. Vamos perder Maria João. Vamos perder. O Ricardo perde a graça. Não. Achas?

Finges que não sabes.

Mas eu não sei. Eu não escolhi previamente, eu tenho aqui uma lista imensa. Vamos começar com uma que não é assim muito difícil. E até vos digo que já deixei pistas ao longo deste programa. Nadal. Nadal.

Espanha.

É Espanha, mas não é espanhol. Catalão? Exatamente, catalão. Nadal. Aliás, há um catalão famoso que tem esse-

O Rafael?

O Rafael. Não sabia.

Não sabia.

As tradições Nadal da Catalunha são curiosas, como sabemos. E é muito engraçado como o catalão e o português se tocam. Então nas Baleares ainda mais. Sim, isso é verdade. Não, mas é curioso, precisamente porque o castelhano tem alguns pontos em que se afasta das outras línguas à volta. Exatamente. Nós ficamos ligados, não em tudo, mas em certos pontos. Agora vamos a esta muito fácil: Noel. Noel? Sim, muito fácil. É francês. Sim, exatamente, francês. E agora, esta é mais difícil: Kris Kringle. Posso dar uma pista, Kris Kringle é uma língua inventada. Não é que não sejam todas inventadas, mas esta foi inventada por uma pessoa em particular. Ah, então deve ser o esperanto. Exatamente, o esperanto.

Tenho esperança.

Estamos a contar pontos? Estamos a contar? Está um, um, um. Falta a Lia. Não vamos sair da Península Ibérica: Eguberri. Eguberri?

Eguberri.

Da Península Ibérica? Sim, as crianças que inventam. Ah, isso cheira-me a basco. Exato, Eguberri. Novo dia.

Opa, é que nem a pessoa nem consegue responder.

Mas é muito modesto. "Ai, não sei nada." Sou uma pessoa que viaja, sabes? Já ia à procura das tradições de Natal aí do mundo. Uma língua europeia, muito pouco falada, mas é uma língua oficial da União Europeia, posso vos dizer: Mlíjet. Mlíjet? Mlíjet. É a língua oficial da União Europeia menos falada. Nós já falámos dela aqui. Já falámos dela aqui. Ou já não lembro. Tem origem no árabe, a língua, e é falada num país muito pequenino. Malta ou Chipre. Malta. Malta. É o maltês. Maltês. Mlíjet. Querem mais? Vamos. Bora.

Está a ser muito giro.

Isso é descolar um bocadinho. Uma fácil pra João, por favor.

Se eu acertei na primeira foi uma. Christmas.

Christmas. Não sei mesmo. Christmas. Qual é que é? Acho que é alemão.

Hebraico.

Como é que é em alemão? Em alemão, por acaso não sei. Sim, já vou ver em alemão, tenho aqui outra primeira. Eu queria vos dizer, por acaso devia saber o alemão. Pois é, não deve ser muito longe de Christmas. Vamos ver o alemão. Acho que as pessoas: "Mas ele não sabe alemão?" Às vezes acontece. Não deve ser muito longe de Christmas. Weihnachten. É isso, é tal e qual. Eu não precisava dizer. Weihnachten. Já agora, Christmas, não sei se já pensaram de onde é que vem Christmas. É isso que eu te queria perguntar.

Cristo.

Christ, e depois o mas vem de mass, ou seja, era a missa de Cristo. Christmas. Só que foi numa altura tão anterior da história da língua inglesa que o Christ ainda se pronunciaciava assim, Christ, depois é que ficou... E o nosso Natal, Noel, Nadal, vem de... Vem da palavra latina pra nascimento. Isso é uma etimologia muito aborrecida, de nascimento. Mas agora tenho aqui uma curiosa que é: há uma língua em que Natal se diz Páscoa. Alguém tem alguma ideia? Feliz Páscoa. Sim, exatamente. Feliz Páscoa. Páscoa. Isso deve ser um país nórdico. Não, não é. Não é? É uma língua com base no português, curiosamente. Tem muitas palavras portuguesas. Já falámos dela aqui. Estás a querer humilhar-me, portanto. "Já falámos dela aqui, devias saber." Não, não estou a dizer que tu devias saber, mas é uma língua que se fala em línguas das Caraíbas, ilhas das Caraíbas, uma língua crioula. É um crioulo? É um crioulo, sim. Que é oficial, é dos poucos crioulos, bem, não dos poucos, há outros, mas é em duas ilhas que pertencem aos Países Baixos, nas Caraíbas. Que ilhas? Curaçao. Sim, Curaçao. Já falámos disso, sim. É papiamento. Por que Páscoa? Porque mesmo em castelhano há um uso antigo de Páscoa do nascimento para Natal. Portanto, havia a Páscoa da ressurreição e a Páscoa do nascimento. Por isso, há línguas em que é Páscoa. E não sei se querem mais ou ficamos por aqui. Vamos a mais uma pra Maria João, vá.

Não, isso é uma responsabilidade enorme, assim? É para os três.

Estou aqui à procura. Navidad. Navidad. Esse é José Feliciano. "Feliz Navidad. Pam, pam, pam, pam. Feliz Navidad." É fácil. "Feliz Navidad. Próspero año y felicidad." Tu passas muito tempo em mercados de Natal. Não fui a nenhum, nem ao Wonderland Lisboa, que seria. Vocês foram?

Não, nunca fui.

Eu já fui.

Nunca fui.

Eu fui uma vez a uma festa. Eu fui a Óbidos há uns anos, àquela vila natal.

Sim, todos os anos.

Mas eu gostei, não vos estou a dizer que não, mas foi tão intenso, digamos assim.

Entendi, a esta altura.

Ainda por cima quando se tem crianças, não é, Marco? Pois, exatamente. É tipo metro em hora de ponta.

Completamente. Eu fui naquela rua estreita, a principal. É difícil andar.

Quando está um bom pôr do sol ali é incrível, isso é verdade.

Ótimo.

Pôr do sol em Óbidos. Nunca tinha pensado no pôr do sol em Óbidos. Já vi lá um grande pôr do sol.

Ao pé do castelo, não é? Correto.

E agora vamos só a mais uma, que eu estou aqui à procura. Tens de ir à máscara, Ricardo. Esta é muito difícil. É da de "mau lada", eu devo estar a pronunciar isto mal.

De mão dada, sim.

É uma língua que já falámos aqui hoje. É da de "mau ladá". Islandês? Não. Já falámos hoje? Já falámos hoje desta língua. É uma língua semítica relacionada com o hebraico, com o árabe, mas mais antiga. Essa parte das semíticas ajuda-me perfeitamente a dizer que- Era amáico? Era amáico, sim, mas numa versão falada ainda hoje na Síria. Mas tu não estavas a usar uma pronúncia do sul? Estava com alguns erros de pronúncia. O Ricardo corrigiu o Marco. Nunca esperei por este momento.

Já sabes, Marco, quando fores de férias.

Já sabes que não somos fluentes em aramaico. Uma vez aconteceu com uns amigos. Isto foi ali por 2006. Trabalhava numa empresa de tradução com amigos meus da faculdade. Estávamos a ver vários textos em várias línguas para ser publicados e estava um texto em macedónio. E eu disse o seguinte: "Este texto em macedónio tem um erro." E os meus colegas ficaram a olhar para mim, o que se passa aqui? E ainda hoje gozam às vezes comigo, mas o que se passava é que estava com letras não cirílicas, com letras latinas, portanto, era fácil ver o erro. Exato. Não era nada de extraordinário, mas eles gozaram muito comigo por eu estar a corrigir o macedónio. Já temos substituto quando fores de férias, o Ricardo Conceição.

Mas da primeira parte ficou aquela questão: Pais Natais.

Ah, sim, fiquei nisso ainda. E também há a mesma questão com o bolo rei. O plural é bolos reis? Também estava a pensar nisso.

Bolo rei.

Vamos começar pelo Pai Natal. A questão do Pai Natal é: quando nós temos um nome e um adjetivo, em princípio concordam. Isto é o argumento gramatical que está nos livros que vocês vão encontrar. Eu tenho algumas reservas em relação a este argumento. O Natal aqui não é um nome, porque se fosse um nome seria Pai do Natal ou Pai de Natal. Natal aqui está como adjetivo e por isso deveria concordar, e deve concordar, é isso que vão encontrar nas obras gramaticais.

Portanto, deveria ser Pais Natais.

Pais Natais, exatamente. O que algumas pessoas argumentam, e eu não deixo de achar que tem alguma razão, é que Natal aqui, ninguém vai associar isto a um adjetivo, mas sim ao nome da festa. E há um Natal, e por isso eu aqui desconto, não fico muito aborrecido que as pessoas digam Pais Natal, no sentido em que estão aqui a dizer Pais do Natal.

Mas se quiseres referir ao Natal, a vários Natais...

Aí é Natais. Se for um nome, nós não mudamos. É guarda-chuva, guardas-chuva. O que eu quero dizer com isto é que só passa para o plural o Natais, porque aquilo é entendido como adjetivo. Eu é que tenho algumas dúvidas que aquilo seja, de facto, um adjetivo. Mas a resposta tradicional, gramaticalmente correta, é Pais Natais. Tem que dizer Pais Natais. Sim. O bolo rei. O rei aí é o nome, portanto, eu diria que será bolos rei. Bolos rei? Mas eu confesso que não fui verificar o que os livros de gramática dizem sobre isto. É o que eu vos posso dizer. O melhor é comer. E Peru, com ou sem acento? Sem acento. Sem acento? Sim. Ok. Também é uma dúvida bastante recorrente, estava aqui a ver. O Peru é um caso curioso de um nome. Não sei se já perceberam que há qualquer coisa com o Peru. Quando um país tem o nome de um animal, é Peru. Em que língua for, não é o mesmo país. Reparem, em inglês, que país é que tem o nome de um animal?

Turkey.

Que é Peru. Por isso é que a Turquia também quis mudar. Que em inglês, eles querem usar à força o nome em turco, Turquia.

À vez da retradução, não é?

Mas eu acho que estejam quietos, porque a Turquia ainda não tem nenhuma cultura de fixação sobre a língua inglesa ou sobre as outras línguas. Há bocadinho estamos a falar aqui de diferentes línguas. O português do Brasil muda muitas coisas em relação ao Natal, Marco. Tem muitas alterações. Para o Pai Noel. Sim, é a primeira. E depois deve ter nos doces também, não é? Isso eu não sei. Isso íamos ter convidado aqui um... Não estava aqui a pensar porque deve ter bastantes alterações. Primeiro é praia. Exato. Primeiro tudo está no verão. O que para mim é estranho, porque eu acho que o Natal deve vir com frio. Eu acho ótimo. Achas? Acho ótimo. Biquíni de Natal.

Claro, eu também já passei Natais no Brasil. Não, no Brasil, não. Em Santo Tomé e Príncipe. Sabe muito bem. E no Fim de Ano também.

Eu também acho que sim. Mas isso é porque também não tive a experiência.

Sim, em qualquer altura do ano. Mas eu é que estava lá um Natal e um Fim de Ano. O primeiro ano é um bocado estranho. É uma questão de minutos até te habituares.

Até pores o pé na água. Mas reparem, mesmo no norte da Europa, eu penso que eles olham para nós, que há mais para sul da Europa, e pensam: "Que tristeza, um Natal sem neve." Exato. Porque o Natal tem mesmo a estar muito no norte. De neve. Finlândia, Suécia.

Da lareira.

Já alguma vez passaram o Natal lá no norte?

Não.

No norte? Não no Norte. Não. Não sabem o que estão a perder. Não, aqui estou a falar do norte, mesmo norte.

Já passaste, Marco?

Não. Mas gostava. É assim, é uma das razões para o Natal ser tão importante, porque o Natal é importante religiosamente, é claro que é uma festa religiosa. Mas a sua importância tão marcada no calendário, se nós perguntarmos qual é a festa religiosa mais importante do ano, acho que todos nós dizemos Natal. Não sei.

Sim, mas é curioso isso que estás a dizer, porque não é.

Não é. Religiosamente é a Páscoa.

Exatamente. No calendário católico é a Páscoa.

Mas civilmente é o Natal.

Que mais vivemos, é o Natal.

Mas este facto não é assim tão antigo, é muito do século XIX. Nós copiamos muitas das tradições dos Estados Unidos e acabamos por, sem saber, estar a copiar esta tradição, porque nos Estados Unidos criou-se no século XIX esta ideia de: "Vamos criar a festa da família, uma festa muito importante." Também depois comercial, já sabemos.

No último episódio falámos da Coca-Cola, lembras-te? Como se apropriou dessa imagem do Pai Natal.

É uma imagem criada com o norte da Europa. Aquelas florestas onde há umas árvores que se mantêm vivas no sentido de terem folhas. Nós também temos isso, mas o Natal é aquela festa que no momento mais escuro, em que a noite começa às 15:00 ou às 14:00, nós conseguimos ter uma luz no meio da escuridão. Isto foi associado depois à festa religiosa, mas é curioso como é tão recente. Nós tínhamos tradicionalmente em Portugal o Natal, claro, que era uma festa importante, mas nem sequer era a festa mais importante da época. Tínhamos muitas festas. Em Guimarães ainda hoje se comemora as festas Nicolinas, que são as festas do início de dezembro. Tínhamos os Reis, que também sempre foi uma festa muito importante, o fim de ano. O Natal era uma destas várias comemorações e só agora nos últimos cento e poucos anos é que se tornou a grande festa. Mas é verdade, para a Igreja Católica é a Páscoa, que é o centro de todo o ano. O Natal é importante.

É a razão de existir.

Pois, exato.

Não sei quanto a vocês, mas já estou a ficar com fome, mas tu, Marco, ainda tinhas aqui preparado um último segmento, quase como um miminho. Um balanço.

Que era qual? Balanço.

Ele depois prega-me estas partidas. Diz respeito ao hino nacional, não sei se te lembras.

Sei, desculpa. Sim, a grande polémica do ano, nem foi deste ano. Sim, vamos voltar, temos que voltar a essa polémica.

Vamos voltar ao hino.

Vamos voltar ao hino. Não sei se ouviram o presidente da República a cantar o hino também e também foi utilizado para-

Eu lembro-me perfeitamente onde estava no apagão e onde estava quando ouvi o presidente Marcelo cantar o hino.

Foram os dois momentos do ano.

Foram dois dos momentos. Estava no carro e tive que encostar.

Foi na seleção dos miúdos, não foi?

Sim.

Tive que parar o carro, porque temi não conseguir.

E depois falam dos anjos.

Exato. Mas falando dos anjos.

Já que estamos a falar de Natal.

Nós não falámos disto ao longo do ano, até mesmo durante o processo, mas houve uma palavra em particular, que nem foi uma palavra que tenha sido propriamente desmontada pela Joana Marques naquele momento, mas uma palavra que várias pessoas me enviaram nessa altura a perguntar se eles estavam a dizer bem ou não, que é "igrejos". Eles tinham os seus igrejos na voz. E claro que é "egrégios", que está no hino. Mas o curioso é que as pessoas, muitas delas apontaram para dois pontos da palavra, sendo que um deles eles disseram bem, apesar do que nós consideramos, e outro não. É claro que não é igrejos, é egrégios, mas no início da palavra eles disseram I. E na verdade, tradicionalmente, está lá escrito um E, mas tradicionalmente nós dizemos I. Muitas palavras começam por E com o som I. É tradicional em português, nunca foi considerado um erro. Talvez agora nos últimos tempos, há às vezes uma certa tendência para a hipercorreção, as pessoas estejam a achar que é erro. Por exemplo, a palavra economia sempre foi dita com I no início, mas agora já recebi mensagem de pessoas: "Por que as pessoas todas agora andam a dizer mal economia?" Não.

Sempre disseram assim.

Agora é que estão algumas pessoas a convencer-se que deveria ser sempre um economia. Há zonas do país onde se diz de outra maneira, como sabemos, é sempre assim, nunca podemos generalizar. Mas egrégios era com I. No século XIX, quando se começou a cantar, certamente que eles diriam com I, curiosamente. Portanto, aí temos um ponto para os anjos e um ponto para o resto do país.

Já que falámos dos anjos.

Ai! Os anjos com o E. Com mais uma pessoa.

Susana.

Sim. Pelo menos pensei que fosse com a Joana Marques, mas nada.

Quem sabe um dia.

Não podemos dizer nunca. Muito obrigado ao Ricardo Conceição e à Maria João Simões, que se juntaram aqui a nós neste episódio especial.

Foi muito giro. Obrigada. Boas festas.

Gostei muito de vos ter aqui. São sempre bem-vindos, quando quiserem. Está bem? Um beijinho, feliz Natal e obrigado, Marco. Um grande abraço.

Feliz Natal a todos.

Vejo toda a gente feliz. Sobre a mesa há cores e sabores.

Só eu não paro de pensar em ti.

Como deve estar noutro lugar. Já passa da meia-noite por entre tantos presentes abertos.

Há um guardado que é para ti.

Nem um minuto vou eu esperar. Nesta noite branca sou um boneco de neve. E tenho a certeza

Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter. Quando os teus lábios tocarem nos meus. Oiço música alegre enquanto vou a descer pela rua. Em cada passo mais perto de ti. Sou guiado pelas estrelas do céu. Tudo parece magia. Aqui o tempo já não interessa. Quando estou bem junto a ti. Ergo bem alto o meu troféu. Aqui estou eu pra te dizer Feliz Natal. É o que eu desejo com todo o coração. Nunca te esqueças que o meu é teu. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter. Quando os teus lábios tocarem nos meus. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter. Quando os teus lábios tocarem nos meus. Nesta noite branca, sou um boneco de neve. E tenho a certeza que vou derreter. Quando os teus lábios tocarem nos meus.