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Bem-vindo à nossa terra.

Sim, senhora. Gosto muito desta terra.

Na primeira visita a um mercado nesta campanha eleitoral, André Ventura foi muito solicitado em Ourém.

Oh, chefe!

Um beijinho aqui, uma fotografia ali, um pedido acolá.

Não desista.

Nunca desisto.

Acabe com os ladrões.

Vou acabar.

Acabe com eles.

Vou pô-los todos dentro da cadeia.

E veja se arranja mais igual a si.

Entre legumes, pão, fruta e enchidos, Ventura foi fugindo às compras, até que foi chamado por uma senhora com uma queixa.

240€ de pensão de viúva, tenho que estar aqui nisto.

Perante este caso, Ventura lá fez uma compra.

Eu vou estar e vou comprar aqui qualquer coisa.

À frente do candidato, uma banca com várias peças de bijuteria.

Ora, o que é que me vai ficar melhor aqui?

Perante a dúvida, André Ventura fisgou um produto.

Já sei. Olhe, vou levar uma vela para o dia das eleições.

Escolha feita, mas há agora uma nova dúvida.

Não, laranja, não.

A laranja é bonita.

Epá.

Mas é igual ao azul.

Não, é mais o azul.

É um salzinho.

Um sal?

Um salzinho. Um salzinho para o mau-olhado.

Também devia ser, para tirar os maus olhados.

E de que é feita uma vela para o mau-olhado?

Sal e arruda.

Sal e arruda. De acordo com dona Isilda, é disto que o candidato precisa.

O mais rápido possível. Quando nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser o mais rápido possível.

Mas acha que ele precisa de sorte?

Toda a gente precisa.

André Ventura fez questão de pagar sem descontos, mas a dona Isilda tinha outros planos.

Quanto é que é?

É 20.

Era isto.

A senhora nem fez um desconto.

Não, não há cá desconto.

É assim, elas são de 25.

Já me lixou.

A visita do candidato prosseguiu pelas bancas do peixe e foi aí que André Ventura ganhou um novo cântico.

O Ventura é fixe, o resto que se lixe. Ventura fixe.

Isso é um bom lema. "O Ventura é fixe, o resto que se lixe." Isto é melhor do que o "Soares é fixe".

O resto que se lixe. André Ventura é fixe, o resto que se lixe.