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Nas imediações do Hard Rock Stadium, a Rádio Observador conseguiu encontrar familiares de Sidny Cabral, jogador de Cabo Verde, representou o Benfica na última temporada, já se transferiu para a liga turca e é um dos destaques desta seleção. Comigo tenho um primo, um irmão e um cunhado de Sidny Cabral. Vamos falar com eles. Muito boa tarde. Primo de Sidny Cabral. O seu nome?
Jelani.
Jelani, o que espera para este jogo?
Espero que eles lutem para ganhar e espero que vamos avançar.
Tem falado com o Sidny? Como é que está a equipa? Como é que ele está? Como é que está a correr este mundial para os jogadores?
Eles estão a sentir-se bem e só para ver como vai hoje. É isso.
Confiante para o jogo frente ao Uruguai?
Estou.
Depois do jogo com a Espanha, a expectativa de passar em frente?
Vamos passar. Com certeza, vamos passar.
Muito obrigado, primo de Sidny Cabral. Vou falar agora com o irmão, falo em inglês, neste caso. Em inglês, what do you expect of this game?
This game, this is a very important game and I have all the trust in Cabo Verde that they will perform very well. This is the dream for them to be in the World Cup and to pass the stage. This will be history, that will be written. So I think they will do very well, they will surprise us.
Aqui uma resposta, just to translate, uma resposta a dizer que espera que a equipa tenha um bom resultado, que consiga fazer uma boa exibição e que está confiante também na prestação da equipa. Have you talked to Sidny Cabral recently? How is it?
He is very calm. It surprised me because I used to play also and when I was in this situation, I was a little bit nervous, because it was a very big game or a tournament. But he is very calm, he's focused, really focused. He was happy to see us, the family, and I think he will perform also very well.
Muito obrigado. A traduzir também, a dizer que tem falado com ele, que ele está confiante com Sidny Cabral, está confiante que a equipa está bem, que sabe, porque também jogou futebol, sabe qual é o sentimento, mas que os jogadores estão confiantes nesta altura. Também umas pequenas palavras com o cunhado, small words with you. Tell me your name.
Telmo.
Telmo, what do you expect of this game?
I expect the team to work very hard and I think they're gonna win.
Have you seen the game with Spain also?
Yeah, we were there.
What are your thoughts about that game? Vozinha was a star here.
Yeah, I thought they were very disciplined. The defense, they hardly made any mistakes, and that's why they got the draw.
Thank you very much. Portanto, uma conversa com familiares de Sidny Cabral, um dos jogadores estrela desta equipa de Cabo Verde, o cunhado, o irmão e o primo, em direto na Rádio Observador.