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Nasceu em 1943, filho da fadista Maria Albertina. Cresceu, por isso, num ambiente ligado à música e à palavra. Tornou-se uma das grandes vozes da rádio portuguesa, profundamente ligado à evolução da rádio em Portugal. Começou a carreira com apenas 17 anos no Rádio Clube Português, uma entrada no mundo da rádio que aconteceu por acaso.

"Senta-te a um microfone e agora diz aí qualquer coisa." Eu disse: "O quê?" Ele foi buscar um jornal, um diário de notícias, e disse assim: "Lê o artigo de fundo." Eu olhei pro jornal e li um pedaço do artigo de fundo do senhor Augusto Castro. Ele disse: "Sim, senhor, este rapaz tem boa voz. Hoje à tarde vens fazer uma prova como deve ser."

A história, na voz do próprio Cândido Motta, da primeira entrevista no Rádio Clube Português. Mais tarde, já na década de 70, Cândido Motta destaca-se. Foi pioneiro nos programas em estilo de antena aberta. Na altura, o passageiro da noite na Rádio Comercial, um programa noturno em que convidava os ouvintes a telefonarem pra rádio e intervirem direto em antena. Após um longo percurso na rádio, na década de 90, Cândido Motta passou pra televisão, onde trabalhou de perto com personalidades como Herman José, em momentos como este. As vozes de Herman José e Cândido Motta. O locutor teve também um papel político, sempre se assumiu como uma pessoa civicamente empenhada. Foi militante do Partido Comunista Português e era uma presença regular como locutor e apresentador do palco 25 de Abril, na Festa do Avante.