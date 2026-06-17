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A Seleção Nacional já chegou ao Intercontinental, em Houston. Chegou por volta das 16h30, hora local. É adicionar seis horas para dar a hora de Portugal continental. A Seleção Nacional chegou num autocarro azul com a bandeira, um autocarro designado pela FIFA, tem também os patrocinadores desta competição. E chegou a seleção portuguesa sob forte apoio, eu diria cerca de 400, 500 pessoas, junto a este hotel. Estão instaladas baias de segurança para impedir que estes adeptos se aproximassem dos jogadores, mas foi possível passar muito apoio, muito carinho à seleção portuguesa. Há muitos estrangeiros, muitos norte-americanos, adeptos de outros países que estão aqui para ver os jogadores da seleção portuguesa. E há também, naturalmente, portugueses que estão nos Estados Unidos também para esse jogo frente ao Congo, que se joga esta quarta-feira. Tenho comigo Francisco Vilarinho. Francisco, estava a gritar muito pela seleção portuguesa.

Estava sim, não há nada como o nosso país. Vim pra aqui sem segundas intenções, sem bilhetes. Vim pra aqui pra apoiar o nosso país, apoiar a nossa portugalidade. Não há nada como isto. Eles são guerreiros, é isto, e espero que eles levem a taça pra casa, porque eles merecem, o Cristiano merece. Nós estamos aqui pra apoiá-los incondicionalmente, apoiá-los através de todos os jogos. Vou segui-los para todas as cidades. Acho que essa experiência só vou ter uma vez na vida, tinha mesmo que ser agora.

Então é uma experiência em que há confiança de que vai ser até o fim?

Eu tenho plena confiança que vamos acabar em New Jersey na final. Não há sequer uma dúvida na minha cabeça que isso vai acontecer.

Francisco, contava-me antes de falarmos aqui em direto que veio para Houston porque tem nos Estados Unidos da América uma amiga, trabalhar cá. Veio sem bilhete, mas a situação para este jogo frente ao Congo já mudou.

Nem sei como explicar, fiquei um bocado boquiaberto ou sem palavras, porque estava aqui a gritar e vieram ter comigo, perguntaram-me se eu era português, porque estava aqui a gritar de forma muito efusiva e não sei como, acabaram de me oferecer um bilhete pro jogo amanhã e eu tenho que agradecer ao Miguel pela amabilidade e pela gentileza dele. Fez-me, sem dúvida, o dia, a semana, não tenho palavras sequer para agradecer.

É um bilhete conquistado pela voz.

É um bilhete conquistado pela voz, sem dúvida alguma.

Muito obrigado, Francisco. Tudo correr bem. Boa sorte também para o jogo de amanhã. Um adepto da seleção portuguesa que está precisamente em frente ao Hotel Intercontinental e que foi gritando o nome de todos os jogadores à medida que iam saindo do autocarro. E assim que entraram todos os jogadores, recebeu a notícia de que tinha um bilhete para o jogo desta quarta-feira frente ao Congo e assim foi. Já tem um bilhete na mão para esta primeira jornada da seleção portuguesa no Mundial de Futebol.