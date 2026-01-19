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Com pouca surpresa e muita satisfação, foi assim que a manhã começou na Praça da Fruta, onde o resultado das eleições é hoje o principal tema entre os moradores. A jogar em casa, António José Seguro tem a simpatia dos conterrâneos e por isso o resultado não surpreende.

Já esperava e fiquei satisfeita pelo político que é e sendo aqui, que foi aqui, está aqui a morar em Caldas da Rainha, fiquei muito satisfeita por ele ter ganho.

Satisfação e um sentimento de proximidade que alguns admitem ter influenciado o voto. Afinal, António José Seguro é uma figura conhecida nas Caldas da Rainha.

Algumas vezes, a passear até às compras, no café. Sim, ele faz muito a vida por aqui ao fim de semana.

Entre orgulho local e expectativas para a segunda volta, é assim que se faz a leitura da noite eleitoral no Mercado da Fruta.

Penso que ele, seja, tenho a certeza que ele vai vencer esta vitória, que ele já a tem na mão.

Opinião que se repete.

Eu espero muito bem e para isso lutarei que o António José Seguro seja presidente.

Esperança depositada em António José Seguro.

Olhe, só peço que ele tome bem conta da gente, que bem precisamos. Acho que ele que é o homem para isso.

Confiança não falta no candidato, que vive nas Caldas da Rainha já há mais de vinte anos. Dia oito, os moradores prometem não ter dúvidas na hora de ir votar