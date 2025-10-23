Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

No bairro do Zambujal, os cafés não têm nomes, têm alcunhas.

Esses cafés davam sempre o nome da pessoa. Café do Dá, o Café do Tíchio.

O café que pertencia a Odair Moniz não é diferente.

Nós chamamos Dá, porque Dá em crioulo é dado, é uma pessoa que se dá às pessoas.

Agora é gerido pela família e abre poucas vezes por semana. Quando pode, é lá que Edgar Cabral passa para tomar café. Lidera a associação de moradores e lembra-se muito bem do amigo que morreu baleado pela polícia na Cova da Moura.

Quando não íamos no meu carro, íamos no dele buscar o pão e os bolos que nós entregamos às pessoas para a nossa comunidade.

Um ano depois da morte de Odair Moniz, os moradores do Zambujal procuram viver com normalidade, mas o tema ainda pesa. É o que explica João Figueira.

As pessoas calam-se. É complicado. A gente não sabe o que aconteceu, se foi ele que foi o culpado, se foi a polícia.

E admite que a noite de há um ano deixou marcas.

Eu nessa noite não dormi. Ardeu um autocarro aqui, arderam os caixotes do lixo todos.

Os moradores anseiam por respostas. Juvenal Pereira diz que quer ver a justiça a funcionar.

O bairro todo, de uma certa forma, ansioso para saber o que é que vai acontecer a quem fez aquilo ao homem. E havia de fazer justiça.

Pouco mudou de há um ano para cá. E na perspectiva de Edgar Cabral, o que mudou foi para pior.

Com a polícia está muita tensão maior. Temos tido a polícia aqui para fazer intervenção e sente-se ali que estão à espera que alguém faça algo para terem algum motivo para nos atacarem.

Os moradores alertam que é preciso mais iluminação e videovigilância nas ruas. Enquanto essa ajuda não chega, a comunidade mostra-se unida numa semana que pode ser complicada para o bairro do Zambujal.

Beijada, tia. Força, tem que ser