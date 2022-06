Sismo Afeganistão/Paquistão. "É um tipo de sismo muito perigoso"

O sismo do Afeganistão/Paquistão "não é habitual" visto que ocorreu "no interior de uma placa tectónica". É o que explica o sismólogo João Duarte Fonseca, que admite uma subida no n.º de mortes.