Lições da geringonça? "Não se conversa com o PS, vence-se o PS", diz Pedro Filipe Soares

Na Convenção do BE, Pedro Filipe Soares garante "não ter medo" de ir a eleições. Geringonça ensinou aos bloquistas que com o PS "não se conversa, vence-se". Afasta "reforma" de Catarina Martins.