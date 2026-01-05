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Agora, em direto neste jornal está o eurodeputado do PSD, Sebastião Bugalho. Bom dia, Sebastião Bugalho. Obrigada por estar aqui conosco. Esperava que a União Europeia pudesse ter outro tipo de atitude e traçado as tais linhas vermelhas que acabamos de ouvir em relação aos Estados Unidos.

Bom dia, Carla. Bom ano.

Igualmente, obrigada.

Eu, com franqueza, percebo como faz essa pergunta com base naquilo que eu acabei de ouvir da doutora Martha Smith, mas não compreendo como faz essa pergunta com base naquilo que a União Europeia tem dito, ainda por cima recentemente, com uma posição tomada pela Comissão Europeia, com o apoio dos 27 Estados membros da União, inclusivamente o nosso, inclusivamente Portugal, em que diz e deixa lá reiterado que os membros permanentes do Conselho de Segurança, portanto está claramente a referir tanto os Estados Unidos da América, como a Rússia, como a China, têm uma obrigação maior a respeitar o direito internacional. E nesse mesmo comunicado, nessa mesma posição conjunta, a Comissão Europeia e os 27 Estados membros da União, inclusivamente nós, reiteram que o futuro dos venezuelanos deve ser decidido pelos venezuelanos e apoiam uma transição democrática e pacífica. Portanto, eu sinceramente não entendo a sua pergunta.

Não entende a minha pergunta. Muito bem. Nem quando ouvimos o presidente dos Estados Unidos.

Não me leve a mal, eu interpreto a sua pergunta com base naquilo que disse a Martha Smith.

Com certeza.

Com base naquilo que é a posição da Comissão.

Deixe-me acrescentar então um outro dado, e que tem a ver com as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, que falou também numa possibilidade da Gronelândia ser um território apetecível para os Estados Unidos. Isso não o deixa apreensivo?

Mais uma vez, é o que eu estou a dizer. Não é por acaso que a Comissão Europeia e 27 Estados membros da União Europeia, inclusivamente a Dinamarca e Portugal, publicaram ontem uma nota pública onde apelavam a que os membros permanentes do Conselho de Segurança, na qual, como sabe, se incluem os Estados Unidos, respeitassem o direito internacional. E não é por acaso que a primeira-ministra Mette Frederiksen ontem criticou duramente essas declarações, reafirmando a soberania do seu Estado. Portanto, a ideia de que a Europa está de braços cruzados e de cabeça baixa face às afirmações habitualmente invulgares do presidente Trump, eu peço imensa desculpa, mas só é plausível e só é crível junto das pessoas que querem criticar as instituições europeias e junto das pessoas que obviamente têm um problema de oposição com o presidente Trump. Eu percebo que elas o façam, não é a realidade. Está a ver?

Vê como uma ameaça essas declarações de Donald Trump, uma ameaça não só ao direito internacional, mas à União Europeia?

Repare que não é a primeira vez que a Comissão Europeia e que a Dinamarca têm que se defender dessas afirmações. Portanto, como é evidente, nós sendo um país europeu, estaremos ao lado da Dinamarca na defesa da sua soberania, como é evidente. Mas não passa pela cabeça de ninguém que não seja assim, percebe? Essa perceção de que, de repente, o senhor Trump diz e faz aquilo que entende e que não há uma reação, desculpe, mas não tem sido assim nas últimas 24 horas.

Então deixe-me compreender melhor, Sebastião Bugalho. Não há um antes e um depois da intervenção militar que os Estados Unidos fizeram na Venezuela. Os Estados Unidos continuam a ser um aliado com quem a União Europeia pode contar, apesar do comunicado que aqui recordou.

Repare, só duas notas sobre isso. Obviamente que há um antes e depois daquilo que aconteceu na Venezuela. Nós não sabemos é o que vai ser o depois. Acho que isso é uma posição relativamente moderada e sensata. Em relação às posições do presidente Trump, eu obviamente sou crítico de muitas delas e muitos dos líderes europeus e dos ministros das Relações Internacionais europeus já foram críticos, já se demarcaram. Vou dar aqui um exemplo que não tem a ver com a Venezuela para conseguirmos entender isso numa retrospectiva mais longa. As posições do governo português sobre o conflito no Médio Oriente e sobre aquilo que se passou em Gaza são completamente distintas daquilo que foi verbalizado pelo presidente Trump nos últimos dois anos, como sabe. Portanto, essa ideia de que os estados membros da União Europeia, inclusivamente Portugal, não têm autonomia na sua política externa, não dizem coisas diferentes do que os Estados Unidos da América, lamento, mas é de quem não acompanha a política internacional. Peço desculpa. Obviamente, não estou a falar de si. Não faltava. Mas está a ver o que eu quero dizer? Isso não é verdade. Mas depois também deixe-me dar uma segunda nota, se me permite. Eu também não sou fã, nem adepto, do modo de estar, de decidir, de fazer política e de comunicar do presidente Trump. Acho que ele suscita incerteza, instabilidade, isso é tudo verdade. Isso é criticável, não há dúvidas quanto a isso. Mas também tenho que lhe dizer que depois do senhor Trump fazer as suas habituais demonstrações de inusitado, há sempre um interlocutor do lado dos Estados Unidos da América que tem uma posição mais factual, mais moderada.

E quem tem sido?

Esse tem sido o papel do secretário de Estado Rubio, com quem muitas vezes também discordo, mas, por exemplo, o presidente Trump teve uma posição totalmente, eu diria, negligente em relação aos líderes eleitos e democráticos da Venezuela, e o secretário de Estado Rubio, no mesmo dia, veio ter uma posição completamente diferente e mais moderada. E eu posso lhe dizer, só para dar algum contexto aos seus ouvintes, por exemplo, noutras matérias diferentes, mas também que nos tocam, como por exemplo, as tensões comerciais e as tarifas. Muitas vezes o presidente Trump tem uma posição e depois os embaixadores e os negociadores, nomeadamente nas reuniões com os interlocutores europeus, têm outra mais moderada Portanto, nós temos que ter muita cautela e temos que nos perguntar o que nos interessa a nós, enquanto portugueses, governantes e cidadãos. O que é que nos interessa? Primeira prioridade: as comunidades portuguesas. Defender os portugueses que estão na Venezuela. Isso parece-me evidente e compreensível que seja a nossa primeira prioridade. E nós para salvaguardarmos essa prioridade, o que é que precisamos? Precisamos de criticar os Estados Unidos da América? E isso adianta em quê, em defender as nossas comunidades? Não adianta em nada. Segunda prioridade: assegurar que os líderes eleitos e democráticos na Venezuela fazem parte da transição e lideram essa transição, que é a posição europeia subscrita pelo governo português. Essa é a nossa segunda prioridade. De que é que nos serve criticar os Estados Unidos da América e atacar o presidente Trump para conseguir essa segunda prioridade? Em nada. Está a ver?

Sim, e então é nesse sentido que devemos até entender a forma como a União Europeia está a acompanhar e a reagir. Há um risco nesta altura e sobre a Venezuela, concretamente, até porque é uma situação que conhece bem, Sebastião Bugalho, há o risco do país se transformar, de fato, num protetorado dos Estados Unidos? O que é que a União Europeia pode fazer para dar autonomia e autodeterminação aos venezuelanos?

Pois, esse é que é o ponto fundamental. Eu fico muito contente da Carla referir a questão da autodeterminação. É que o direito internacional não é só o respeito pelas fronteiras. Obviamente que essa é fundamental e que nós a defendemos sem qualquer hesitação. Mas o direito internacional também é o direito à autodeterminação dos povos, é aliás, o segundo ponto da Carta das Nações Unidas, como sabe. E nesse sentido, o direito internacional não é só a soberania das fronteiras, é também a soberania das urnas, a soberania das escolhas dos povos. E no dia 28 de julho de 2024, os venezuelanos escolheram um presidente, escolheram um movimento democrático. O presidente é o Edmundo González e o movimento democrático é liderado pela Maria Corina Machado, que recebeu o Prêmio Sakharov do Parlamento Europeu e recebeu o Nobel da Paz. Portanto, há uma legitimidade democrática na Venezuela. E por isso é que era tão importante no ano passado, agora há dois anos, porque já estamos em 2026, por isso é que foi tão importante nós reconhecermos aquele resultado eleitoral, nós reconhecermos a vitória de quem ganhou e chumbarmos a tentativa de usurpar a eleição de Nicolás Maduro, que foi o que o G7 fez, o que a Comissão Europeia fez e o que governos europeus fizeram. Por isso é que há aqui uma coisa que me deixa muito perplexo e tenho que deixar esta achega, que é: por que o direito internacional para algumas pessoas só conta nas últimas 24 horas e não contou nos últimos dois anos? Por quê? Essa é uma pergunta. Eu não consigo compreender como é que a reação do Partido Socialista Português está à esquerda do PSOE espanhol. Porque se a Carla for ler a reação do PSOE e do primeiro-ministro Pedro Sánchez, como deve imaginar, não é exatamente um correligionário meu. A primeira coisa que eles dizem é: o Nicolás Maduro não tinha ganho as eleições, não tinha legitimidade. E o Partido Socialista Português nem isto consegue dizer. Isso é gravíssimo, porque o direito internacional não é seletivo, não é só nas ocasiões e nos pontos que nós queremos. O direito internacional, se é para valer, então não é só nas fronteiras, é nas urnas. Então não é só para os Estados Unidos da América, é também para o ditador Nicolás Maduro. E para estes senhores e para muitos daqueles que participam do espaço público português, não contou. Portanto, eu sinceramente levo muito pouco a sério.

Sim. Sebastião Bugalho, muito obrigada. Muito obrigada por ter estado conosco. Obrigada até por responder às perguntas que não percebeu, pelo menos os tempos em que elas foram colocadas.

Eu percebi as suas perguntas. Eu percebo muito bem o grau de dissimulação de algumas afirmações que têm sido feitas por alguns agentes políticos portugueses. Lamento que haja um grande distanciamento da realidade da mesma forma como estamos a abordar aquilo que se está a passar na Venezuela.

Ainda bem que ouvimos sobre esse assunto. Muito obrigada, Sebastião Bugalho, eurodeputado do PSD. Um bom dia e um bom ano.