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Passamos horas sentados a trabalhar, em reuniões, ao computador e muitas vezes só damos conta quando aparece a dor cervical, lombar ou aquela tensão constante nas costas. Doutora Vanessa Mendes, bom dia.

Bom dia.

Estamos a usar mal o computador ou é um problema quase inevitável dos tempos modernos?

O problema não é usar o computador. Todos nós temos de usar.

É a forma como usamos.

O problema é como usamos e durante quanto tempo. Não existe uma postura perfeita que resolva tudo, mas existe algo fundamental: evitar posições mantidas durante muito tempo, porque a nossa coluna não foi feita para estar horas na mesma posição.

O que é que devemos ajustar?

Há alguns pontos simples que fazem muita diferença. Por exemplo, o ecrã ao nível dos olhos, para evitar a flexão da cervical, os ombros estarem relaxados, sem elevação ou tensão, as costas apoiadas. Para isso, existem também cadeiras que sejam mais adaptadas, idealmente com suporte lombar. Pés bem assentes no chão, uso até de banco de pés.

Eu uso isso.

Para quem for mais baixo, ajuda muito. Isto ajuda-nos a manter os joelhos para fazer um ângulo de 90 graus. São pequenos ajustes, mas com grande impacto ao longo do dia.

Para as pernas não incharem. Quais são os erros mais frequentes, doutora?

O mais comum é quando colocamos o pescoço para a frente, quando aproximamos a cabeça do ecrã. Quando usamos, por exemplo, portáteis, isto é muito comum. Outro erro frequente é trabalhar com o portátil sem adaptação. Ecrã baixo, ombros fechados, postura encurvada e também ficar muito tempo na mesma posição, mesmo que seja a dita posição correta. A verdade é esta: não é só a postura, é o tempo nessa postura.

Portanto, doutora, não basta estarmos bem sentados, não é?

Exatamente. Mesmo com uma boa postura, o nosso corpo precisa de movimento. A recomendação prática é simples: fazer pausas regulares, idealmente a cada uma, uma hora e meia, como também já falámos, levantar, alongar, mudar de posição e isto reduz a sobrecarga muscular e até articular.

E quando é que devemos preocupar-nos? Quais são os sinais?

Quando surgem sintomas persistentes: a tensão muscular, a dor na cervical, normalmente a cervical e a lombar são as mais afetadas. Formigueiro ou dormência nos membros superiores ou até inferiores e também a limitação do movimento. Nestes casos, pode ser necessário avaliar e corrigir fatores posturais. E aqui penso que a mensagem mais importante a reter é que não existe uma postura perfeita se for mantida durante muitas horas.

Pois não aguenta.

Não, temos mesmo que fazer pausas. Existe, sim, uma combinação entre uma postura ajustada e o movimento regular. E o truque é, sem dúvida, não ficar demasiado tempo parado. Ajustar a postura, sim, mas sobretudo mexer-se mais ao longo do dia. São estas pequenas mudanças no dia a dia que podem prevenir dor e melhorar muito a nossa qualidade de vida.

tratardasaude@observador.pt é o nosso e-mail. É para onde pode enviar as suas dúvidas. Se preferir, também nos pode enviar o seu áudio, a sua mensagem de voz por WhatsApp 910024185. Doutora Vanessa, até amanhã.

Até amanhã. Obrigada.