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Este é o Três Toques da Rádio Observador.

E já temos definido aqui o quadro dos quartos de final da Liga dos Campeões. Em primeiro lugar, deixe-me só fazer aqui uma nota para mais uma remontada histórica, uma reviravolta.

Isto está na moda.

Avisuaram.

Está bem. Hoje é o Porto.

Hoje é o Porto. O Porto já ganhou fora. Agora precisa é evitar a remontada do adversário. Ontem o Sporting Braga conseguiu o apuramento também para os quartos de final da Liga Europa. Tinha perdido 2 x 0 contra o Ferencváros, na Hungria, e ontem venceu por 4 x 0. Uma exibição que teve semelhanças com a do Sporting. O Braga caiu em cima do adversário e recuperou dessa desvantagem da primeira mão. Vai para os quartos de final da Liga Europa. Foi a primeira equipa, ontem jogou antecipadamente. Hoje disputam-se os restantes jogos dos oitavos de final da Liga Europa. Ontem realizaram-se também os outros quatro jogos que faltavam da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. E bem, temos aqui nos quartos de final um verdadeiro lago dos tubarões, com jogos muito apetecíveis para estes quartos de final.

Paulo, vai apontando.

Sempre, pareço alteado.

Por exemplo, vamos ter um Real Madrid x Bayern de Munique, que é um confronto.

É um grande embate.

É um grande embate.

É um clássico.

Um clássico, é verdade. O Bayern de Munique já foi durante muitos anos a besta negra do Real Madrid. Entretanto, o Real Madrid conseguiu equilibrar as coisas. Agora, quanto a número de Champions, aí não há dúvida nenhuma, é o Real Madrid que lidera o Bayern.

Lidera de todos os clubes, é isso? Ou só frente ao Bayern?

Não, o Real Madrid tem 15 Champions. O Bayern, apesar de ser também um dos clubes com mais conquistas, tem apenas seis. Apenas em relação ao Real Madrid. Outro dos clubes que mais conquistas tem, o Liverpool, também está nestes quartos de final. Ontem eliminou o Galatasaray e agora vai enfrentar o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain que já tem um título, mas a história não conta assim tanto, porque o Paris Saint-Germain é mesmo uma das equipas mais fortes neste momento. Vamos ter um confronto espanhol, Barcelona x Atlético de Madrid. Ontem o Barcelona deu 7 x 2 ao Newcastle. Parece hóquei patins, mas foi futebol. E o Atlético de Madrid perdeu contra o Tottenham em Londres, mas já tinha uma vantagem de três gols da primeira mão e a derrota pela margem mínima de 3 x 2 não impediu a passagem do Atlético de Madrid aos quartos de final. Depois temos, claro, o Sporting x Arsenal. O Sporting aqui é o único clube fora das cinco principais ligas. É também importante sublinhar que não há clubes italianos nesta fase da Liga dos Campeões. Temos dois clubes ingleses, o Liverpool e o Arsenal estiveram em risco de serem eliminados. Estavam em risco, o Arsenal tinha conseguido o empate na primeira mão contra o Bayer Leverkusen, portanto, tinha boas perspetivas para passar. O Liverpool também tinha perdido pela margem mínima contra o Galatasaray, depois o segundo jogo era em casa, também tinha boas perspetivas, mas os restantes clubes ingleses foram eliminados. Temos três clubes espanhóis, Barcelona, Real Madrid e Atlético de Madrid, e depois um francês, parece anedota, um português e um alemão.

Entraram todos no bar.

Entraram todos aqui no bar nos quartos e vamos ver quem é que serve. O Sporting, claro, tem uma tarefa difícil. Só há três clubes entre estes oito que nunca ganharam a Liga dos Campeões: Sporting, Arsenal e Atlético de Madrid. Atlético de Madrid que já esteve em três finais. Três ou quatro.

Mas isso quer dizer que o futebol espanhol é muito forte, não?

Estes clubes são muito fortes. Eu diria que, no geral, a Liga Inglesa é mais forte, mas, por exemplo, se pusermos o Newcastle contra o Barcelona, a diferença é muito ficada. E mesmo entre os melhores clubes neste momento, ou seja, os melhores clubes espanhóis, neste momento, estão a um nível superior dos melhores clubes ingleses. Viu-se, aliás, na eliminatória do Real Madrid contra o Manchester City, que teve um resultado claro para o clube espanhol. Vamos ver agora como é que as coisas correm. A primeira mão está marcada para os dias 7 e 8 de abril. O Sporting joga a sete em casa contra o Arsenal. Depois, a segunda mão é na semana seguinte, o Sporting vai a Londres jogar contra o Arsenal no dia 15 de abril. E aí já saberemos então se o Sporting consegue essa tão desejada passagem às meias-finais. Seria um feito extraordinário, porque eu creio que a última equipa fora das cinco principais ligas a chegar às meias-finais foi por aí em 2019, foi o Ajax que conseguiu chegar e depois perdeu contra o Tottenham nas meias-finais. E desde 2004 que nenhuma equipa portuguesa consegue chegar às meias-finais. A última foi o Porto no ano em que se sagrou campeão europeu.

Vai ser agora, 22 anos depois.

Vinte e dois. Até dói.

Eu não te queria fazer contas.

É muito tempo, mas vamos ver. Hoje ainda há Porto, também na Liga Europa. Vamos acompanhar aqui também na Rádio Observador e amanhã falamos aqui disso.