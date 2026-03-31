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Hoje no Três Toques vamos a Kylian Mbappé, como prometido ontem, e à assustadora seleção francesa. Assustadora para os adversários. Pois. Mete medo. Vamos a um caso de espionagem futebolístico-militar e a uma cristã devota que é namorada de uma das estrelas do Chelsea. Começamos por Kylian Mbappé, que é a grande estrela da seleção francesa, é a grande estrela do Real Madrid. No Real Madrid, a época não tem sido estrondosa e já lhe tem valido algumas críticas. Alguns adeptos do Real Madrid dizem que Mbappé está mais preocupado com o Mundial 2026. Por um lado, compreende-se, é o grande torneio do ano. Kylian Mbappé foi campeão do mundo em 2018, foi um dos melhores jogadores desse mundial realizado na Rússia. Outros tempos. Outros tempos. Parece que foi há oito anos, e foi mesmo. Kylian Mbappé diz que críticas todos têm, no Real Madrid a exigência é muita. Ele diz que até Di Stéfano e Cristiano Ronaldo foram criticados no Real Madrid, porque a exigência é muito elevada. Ele diz que não se preocupa com isso. Claro, quer estar em boa forma no mundial, mas que também quer brilhar ao serviço do Real Madrid. No mundial, vai enfrentar muita concorrência, apesar de ser ele, de facto, a grande estrela da seleção francesa. Para a frente de ataque, além de Mbappé, temos Dembélé, Desiré Doué, e aqui só aqueles que rimam. Depois ainda Kolo Muani, Zaire-Emery, e Ekitiike. São muitos jogadores. Tu queres é falar francês. Français. Quase todos eles a jogar em alguns dos melhores clubes europeus. A concorrência é muito forte. Claro que Mbappé parte um bocadinho à frente de todos os outros, mas é uma seleção que mete medo aos adversários. No outro dia ganham ao Brasil, num dos jogos de preparação, depois ganham à Colômbia, uma vitória por 3x1, e demonstrou que é capaz de, neste momento, ser a seleção em melhor forma e a grande favorita para a conquista do mundial. Vamos ver em que condições chegará Mbappé ao mundial. Quem não sabemos se ainda vai ao mundial é a Itália. Ainda não está apurada? Ainda não está apurada. Como é que é possível? Como é que é possível? Já não foi. Magani Rocca. Já não foi aos dois últimos mundiais. O Paulo não quer saber. O Paulo falou o italiano dele e agora não quer saber. Agora ficas tu com os lances. A Itália não foi aos dois últimos mundiais. Estás a brincar. Não, foi. É verdade. Em 2018 e 2022. Então e só agora é que me dizes uma coisa dessas? O Paulo a apostar tudo na seleção italiana para este mundial. Estou aqui há oito anos enganado. Pensavas que até tinha sido campeão do mundo. Claro, eu pensava. Com a performance que eles têm tido nos últimos mundiais, isto vai correr bem. Sim, ou Itália ou Alemanha. Não, por acaso não. Os últimos mundiais referes-te ao de 2006. Olha, todos os anos. Esse foi o último mundial que correu bem à Itália. Qual? 2006. Foram campeões do mundo. Em 2010 e 2014 estiveram lá, mas saíram na fase de grupos. Nos dois últimos, nem sequer conseguiram o apuramento e agora estão em risco de também não conseguir. Sabes que na nossa idade a memória mais antiga é a que fica. A memória de curta duração é que se vai. Vocês são umas autênticas Doris. Nós ficámos em 2006. Em 2006. E os italianos também. Eles também ficaram. Mas atenção que eles agora recorrem a tudo para tentar ir ao mundial. E a tudo é mesmo a tudo. Define tudo. Tudo, vamos ver. Aparecem nos jogos todos, é isso? Mais do que isso. Onze. Aparecem 11. Usam até soldados. Hoje a Itália vai jogar contra a Bósnia-Herzegovina, é o jogo decisivo. Quem ganhar vai ao mundial, quem não ganhar não vai ao mundial. E então, o que é que aconteceu? A equipa da seleção da Bósnia está a treinar no centro de treinos em Sarajevo e ao lado ficam as instalações militares da força operacional da União Europeia no país. Chama-se a esta força Eufor. Não euforia, quase, mas é Eufor. Estava um soldado italiano com um telemóvel a filmar o treino da seleção da Bósnia e continuou a filmar. Espionagem. Ora aí está. Espionagem. Porque houve 15 minutos abertos à comunicação social, para o treino ser visto por toda a gente, e ele continuou a filmar mesmo depois desses 15 minutos. E os jogadores e responsáveis técnicos da seleção da Bósnia repararam: "Espera aí, o que se passa aqui?" Porque esta base fica mesmo ao lado do centro de treinos. Foi um episódio que já mereceu críticas por parte da Federação Bósnia e diz a federação que irá apresentar uma queixa formal junto da missão da Eufor. Isto não vai passar pela UEFA, isto vai diretamente para a representação militar da União Europeia na Bósnia. Portanto, podemos ter aqui um conflito diplomático, militar, para além de futebolístico. O futebolístico é logo à noite, às 19h45. Vamos ver se a Itália consegue finalmente regressar a um mundial. Como estamos a ver, eles estão-- É decisivo hoje. Hoje é mesmo. Quer dizer, hoje é ou vai ou racha. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Hoje tem de ganhar. E se houver um empate, vão a pênaltis. Eu estou por eles. Estás pela Itália. Com prolongamento antes, ou não? Com prolongamento. Como tudo a que têm direito. Vais fazer uma direta, Paulo. Ia fazer uma carbarana. Uma directa. É assim tão tarde? Joga a selecção. Não. Depois ele joga a selecção contra os Estados Unidos. Então achas que o Paulo vai perder? Joga a selecção contra os Estados Unidos. O Paulo nunca perde. O Paulo nunca perde. Paulo, com natas ou sem natas, a carbonara? Sem natas, claro, só com ovo. Só com ovo. Com ovos, claro. Isso é um assunto polémico, é um tema muito polémico. Não é nada polémico, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida? É sem natas. Diz que é sem natas. Sem natas. Sem natas. Eu ponho sem natas. Desculpem, estou em desvantagem. Isso é uma carbonara. Uma carbonara com natas é como o mundial sem a Itália. Mas não esteve nos últimos dois. Por isso mesmo, não foi a mesma coisa? E soube bem? É um sabor diferente. Tens razão. Sobretudo para o público feminino, que gosta sempre muito da participação da seleção italiana. Não é verdade, Carla? Porque está a perguntar a mim? Posso perguntar à Maria João, mas ela agora está distraída. Bem, por falar em coisas que dão um sabor diferente à vida, vamos à namorada de Cole Palmer, chama-se Olivia Holder. O Cole Palmer é uma das estrelas do Chelsea, como vocês bem sabem. A Olivia Holder é muito popular nas redes sociais e se vocês seguirem esse link que eu vos enviei, compreenderão porquê. Mas apesar de ser muito popular. Não mandei nada. Vou lá pôr o link. Sim. Que é para vocês saberem daquilo que eu estou a falar. Já está. E agora o Avita a perguntar: "Podeste ou não?" Qual link? Eu tinha o link para mim. Onde é que eu clico? Eu guardei o link para mim. A Olivia Holder, como poderão ver é uma rapariga- Isto é inteligência artificial. É, quase. Parece. É uma rapariga muito vistosa. É bonita e vistosa. Agora, o que dizem? Luzidia. Muito luzidia. Brilha muito, é muito brilhante. Dizem os amigos que pode não parecer, mas a igreja é uma parte muito importante da vida da Olivia. Claro que ela é um modelo e influencer bonita e glamorosa, mas sabe que a beleza é apenas superficial e por isso a fé é muito importante para ela. E a Bíblia é a leitura favorita da Olivia Holder. Vê-se logo. Até porque ela aparece muitas vezes com crucifixos. Então percebe-se logo que a Bíblia é uma das leituras favoritas. A Madonna também aparecia. Também aparecia. Um dia vamos fazer aqui a análise- Dos crucifixos ...do Like a Prayer? Sim, e o Like a Virgin também. Não, mas o Like a Prayer. Há uma teoria interessante. Fazer a análise semiótica. Semiótica do Like a Prayer. É muito interessante. Deixo-vos com esta sugestão: sigam a Olivia Holder, porque a fé é muito importante. Sigam, mas vão acabar é perdidos.