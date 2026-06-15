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Hoje no Três Toques vamos aos primeiros clubes dos nossos jogadores portugueses.

Onde eles começaram.

Onde é que eles começaram? E há aqui factos.

Paulo foi no Académico de Viseu, não foi? Foi, exatamente.

Todos. Começaram todos lá. É curioso. Já vamos falar sobre isso. Há, aliás, um artigo do Tiago Gama Alexandre em destaque no Observador a falar sobre as origens dos jogadores, onde é que eles começaram a jogar futebol e há algumas curiosidades, já vamos falar disso. Vamos também falar de outra estreia, a estreia de Curaçau num campeonato do mundo. Não correu muito bem.

Pode dizer que tenha corrido mal.

O resultado não foi muito positivo, para dizer o mínimo, mas a verdade é que a seleção de Curaçau tem contagiado e tem conquistado os adeptos.

Já o Marco Paulo se tinha referido a isso, como maravilhoso Curaçau.

Não deixes nunca de bater, é um pedido. Isso foi o que o Curaçau disse à Alemanha.

Pois.

E vamos também à primeira grande estrela deste campeonato do mundo e se tivermos tempo, vamos falar aqui também de uma estreia no ciclismo, uma estreia um pouco feliz e azarada ao mesmo tempo. Vamos então aos primeiros clubes dos nossos jogadores. Sabiam que dos clubes dos campeonatos profissionais, ou seja, da primeira e da segunda ligas, só Porto, Benfica, Sporting e Estrela da Amadora é que deram jogadores à seleção. É verdade. Os outros todos começaram em clubes que ou estão nas distritais, alguns até já acabaram. Alguns são históricos do futebol português, mas não estão a viver o melhor momento.

Portanto, quer dizer que há elevador social no futebol português.

No futebol português funciona. Basta olhar, aliás, para esta lista de convocados. Temos, claro, o Cristiano Ronaldo, o mais antigo, que começou no Andorinha, o clube da Madeira, mas temos também Vitinha e Diogo Costa, que começaram no Rins, Pedro Neto e Trincão no Vianense, ou seja, o Vianense aqui a dar dois jogadores à seleção e o Rins também. Depois, Porto, Benfica, Sporting e Estrela da Amadora. Estrela da Amadora, Benfica e Porto, como eu disse, são os únicos clubes das ligas profissionais que formaram os jogadores desta seleção, como Gonçalo Guedes e Bernardo Silva do Benfica. Do Sporting, o Francisco Conceição, que curiosamente estreou-se no Sporting. No Porto temos o Rúben Neves, que foi o mais jovem capitão de uma equipa na Liga dos Campeões. Depois vamos descendo por essas divisões e encontramos, por exemplo, o Sintrense, onde se estreou Nélson Semedo, o Barreirense de João Cancelo, o Amora de Rafael Leão. O Beira-Mar, também um histórico do futebol português, que deu a esta seleção Samu Costa, o Olhanense com Gonçalo Ramos, Renato Veiga estreou-se no Atlético do Cacém, Tomás Araújo no Operário, mas um Operário lá de cima, do Norte. E então aqui vemos de facto uma grande diversidade de clubes formadores e é importante também sublinhar a relevância que estes clubes têm na formação. Normalmente, os jogadores acabam por sair ainda muito novos destes clubes, logo, assim que se destacam, costumam ir para clubes já com outra dimensão, mas é aqui que tudo começa. É nestes clubes, muitas vezes pequenas associações ou coletividades, que ajudam a revelar os futuros selecionáveis e como vemos olhando para a lista dos 27 convocados da seleção portuguesa, há aqui muito trabalho de fundo, muitas vezes carolice, trabalho feito por amadores, obviamente não são profissionais, mas que acabam por manter vivo o futebol nas camadas jovens e a um nível até diria mais popular. Depois as coisas passam para um outro nível quando estamos a falar das academias dos grandes clubes, mas para haver seleção, para haver grandes jogadores, é preciso este trabalho de sapa dos clubes mais pequenos, alguns dos quais até históricos do futebol português. Vamos olhar então para a seleção de Curaçau.

Curaçau.

O país mais pequeno do mundo a participar no mundial.

Eu acho que toda gente vibrou com o golo. No mundial ou num mundial?

Num mundial.

De sempre, ok.

De sempre.

A população de Curaçau.

Não sei se chega a 200 mil.

Vê-se já aqui.

Confirma. Cabo Verde tinha-

156 mil, é verdade.

Cabo Verde tinha, quando se apurou.

Um Viseu e meio, basicamente.

Talvez Viseu um dia ainda venha a participar no mundial.

Parece que está cada vez mais fácil participar num campeonato mundial de futebol.

Bem está. Com 48. Eu tenho sentimentos contraditórios em relação ao alargamento do mundial a muitos países, porque de fato acaba por ser uma festa para estes países. Aliás, houve críticas de Aleksander Čeferin, o presidente da UEFA, ao fato de se criar jogos muito desequilibrados com a entrada de muitas seleções, o que motivou uma reação de países como Curaçao, Cabo Verde, o Egito e Tunísia. Disseram que para estes países, isto é um sonho de décadas para muitos, alguns dos quais já tinham participado, como Haiti ou Congo, mas que estiveram muitos anos sem participar e à espera desse momento. E para outros, como Cabo Verde e Curaçao, é a primeira participação. Estamos a falar aqui de um momento muito importante, não só, claro, para os jogadores, mas também para as populações, para os povos destes países que sonhavam com uma participação no mundial. Sabemos que a FIFA é uma máquina de fazer dinheiro.

Pois, a dúvida é que a intenção da FIFA seja essa. Vamos dar alegria a uns países e a uns povos. Aos povos do mundo.

Mas a verdade-

Essa organização altruísta e tão transparente como a FIFA.

A verdade é que esse é um dos efeitos. Problemas de corrupção na FIFA existem há muitos anos, ou suspeitas de corrupção, em alguns casos confirmadas, noutros apenas suspeitas.

O Blatter não sei se chegou a ser acusado, tenho dúvidas.

Sim, a propósito das atribuições dos mundiais. Há sempre muito dinheiro a circular, e quando há dinheiro a circular, sabemos que a tentação da corrupção também existe. Vamos focar nos aspectos mais bonitos.

Vamos a isso, vamos dar as mãos aqui todos e vai correr tudo bem. E eles são uns santos.

Vamos dar um bocadinho do nosso coração a Curaçao. E olhando para o aspecto positivo, Curaçao levou 7 x 1 da Alemanha, e marcou um gol. 7 x 1, não foi 7 x 0.

Chegou a estar 1 x 1, não foi?

Chegou a estar 1 x 1. A Alemanha marcou e Livanu Komenencia foi o autor do gol de Curaçao, o primeiro gol de Curaçao no mundial.

A regra do mais forte vence. Aquela velha clássica.

A regra de são 11 contra 11 e depois ganha a Alemanha. Aliás, uma regra que tem sido subvertida e muito nos últimos anos, mas ontem confirmou-se. E a lembrar outros 7 x 1 do passado, como o da Alemanha contra o Brasil, já para não falar de outros.

De outros. Fica assim.

Pronto, deixamos isto no ar. Quem foi uma revelação para muitos, para mim foi certamente, deste mundial foi um jogador de Marrocos. Marrocos que fez uma grande exibição contra o Brasil, com destaque particular para Ayub Bouadi, de 18 anos, que se estreou agora no sábado frente ao Brasil. Ele foi formado no Lille, em França, e até há pouco tempo representava as seleções jovens de França, mas optou por representar Marrocos. Aliás, como muitos dos outros jogadores de Marrocos, não há nenhum do 11 que entrou contra o Brasil que nasceu em Marrocos. Nasceram em França, em Espanha, são todos descendentes de marroquinos.

E algum joga em Marrocos?

Dos 11 que entraram, não. Dos 11 que entraram nenhum joga em Marrocos, quase todos formados.

Não jogarem ainda é aquela, porque eu acho que a seleção portuguesa também a maioria não joga em Portugal.

Sim, a maioria. Há jogadores que jogam no exterior.

Só para referir o estado do futebol marroquino. O não nascer em Marrocos é que é surpreendente para mim.

Nenhum deles nasceu em Marrocos e nenhum fez a formação futebolística em Marrocos. O representarem agora clubes de outros países é natural, acontece com quase todos os países. Os jogadores, à exceção das grandes ligas, normalmente jogam em clubes estrangeiros, mas de fato nenhum marroquino dos jogadores que entraram contra o Brasil nasceu em Marrocos. Bouadi também não nasceu, nasceu em França e representava a seleção francesa nas camadas jovens e destacou-se, fez uma grande exibição. Não é uma promessa, é já uma certeza deste mundial, o que vai levar a um acompanhamento de perto da seleção de Marrocos e para ver o que este jovem faz nos próximos jogos. Vamos estar atentos e também estar atentos hoje à estreia de Cabo Verde contra a Espanha às 17h.

Mais uma nação pequena que pela primeira vez-

E a enfrentar um gigante.