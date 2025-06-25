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Três Toques com Bruno Vieira Amaral.

Posso já fazer uma pergunta sobre aquilo que acabamos de falar nas notícias? Quantas vezes o Benfica ganhou ao Bayern de Munique na história?

Uma.

Uma!

Ah, agora que eu me lembro.

Foi ontem, não?

Foi ontem. Finalmente. Foi preciso ir aos Estados Unidos.

Vocês lamentaram, felicíssimos.

Quem não é benfiquista não imagina, não sabe o que é.

Não se sabe a dimensão desta vitória.

Quando se lê Bayern, o alcance.

Um a zero, não foi?

O Porto tem uma excelente memória do Bayern de Munique. Foi campeão europeu pela primeira vez contra o Bayern de Munique em 1987, mas o Benfica não tem uma história nada parecida. Cada vez que aparece Bayern de Munique-

Tremem as pernas

...tremem.

Até ontem.

Até ontem. Isto agora é só jogar sempre nos Estados Unidos, é verdade. Agora são eles que têm medo de nós.

Agora são os alemães que tremem as pernas.

É isso, aos baveiros, aos bávaros.

Pronto, tinha que levar a conversa pra aqui.

Desculpa. Aos bávaros. Começado por B. Bem, gostam de tênis?

Sim.

Não só de ver, mas de praticar.

E sapatilhas também. Eu jogava muito com meu pai. Era muito bom. Até ele rasgar o tendão daquilo de jogar tênis. A partir daí, chapéu.

A partir daí não dá para jogar sozinho, mas é verdade. Maria João, esta pergunta então é pra ti. Quanto estarias disposta a pagar por uma raquete? Estragada.

No rim.

Estragada.

Uma raquete, o quê? Pra jogar?

Uma raquete.

Do primo do Paulo.

Pra jogar.

Sei lá, um investimento para um amador não pode ser muitas dezenas de euros.

Vinte e cinco euros.

Vinte e cinco euros.

Isso também.

Está falando de estragada.

Estragada. A piada é: uma raquete estragada, toda partida.

Só depois de saber a quem pertencia.

Pois é, aí é que está a questão, que é saber a quem é que pertenciam estas raquetes que estão à venda. Raquetes partidas.

Partidas do McEnroe.

Esse foi o primeiro.

Eu gostava de ter uma raquete assim partida do McEnroe.

Essas devem valer muito.

E há muitas. Dá pra fazer puzzle, quase, delas.

Neste caso, não é um McEnroe, nem de perto nem de longe, ainda não chegou a esse estatuto, mas o dinamarquês Holger Rune, que é um dos tenistas da nova geração, que se tem destacado, apesar de não ter tido muito sucesso nos últimos tempos, mas é um dos nomes fortes desta nova geração, tem uma loja on-line e, além de vender lá bonés e outros acessórios, pôs à venda duas raquetes que ele próprio partiu durante o jogo. Não é comum, ele diz, isso está no site.

Não é comum pôr à venda ou partir a raquete?

Não são muito comuns estes acessos de raiva. Ele diz que se consegue controlar, mas que de vez em quando acontece, e que pôs à venda porque cada raquete partida conta uma história. E é verdade. Imaginem que era apenas a raquete que ele usou no jogo e estava em perfeitas condições. Não contava uma história tão boa.

Não tinha sinais, aviso.

Podia ser uma raquete qualquer. Aquela é uma raquete partida por Holger Rune. Para saberem o preço, são 6 mil dólares, ou seja, cerca de 5200 euros. Uma parte deste dinheiro reverte para instituições de solidariedade.

Devia ser toda, mas tudo bem. Já agora. Não, ele no fundo acaba por ter um incentivo a partir raquetes. Reparem, na cabeça dele.

Pois, se eu partir esta- Partir as raquetes na cabeça, não.

Na cabeça de quem?

Na cabeça dele. O André estava a dizer: partir raquetes na cabeça dele.

Na cabeça dele, acaba por ter ali um...

Por falar em dinheiro, mas aqui não reverte para instituições de solidariedade. A polícia brasileira apanhou uma organização criminosa que fazia o quê? Desviava o salário de futebolistas. Futebolistas como o Gabigol, o Gabriel Barbosa.

Sabem tanto que nem se apercebem.

Agora, como é que funcionava este esquema? Eles falsificavam os documentos de alguns jogadores, abriam contas em nome dos jogadores e depois pediam que as transferências dos salários fossem feitas para-

Para tal CCP, essa conta

...para essa conta. É verdade. E conseguiram, com este esquema, só da conta do Gabriel Barbosa, que jogou no Benfica e estava no Flamengo, foram desviados 147 mil euros e chegou a haver movimentos de 188 mil euros. Mas foram apanhados. Não foi o único jogador, houve vários, mas é preciso alguma arte.

Sim, e engenho.

Então, não. Coragem.

Daqui não reverteu mesmo a favor de nenhuma instituição de solidariedade.

Só dos bolsos deles. Por um tempo.

Eu não sei quanto tempo os jogadores demoraram a perceber que-

O dinheiro estava a sair

...o dinheiro estava-- havia uma fuga na canalização.

Depende da seriedade com que olham para a conta.

E são tantos zeros.

Quem é que olha para a conta. Agora, para terminar, um toque muito sério, ou um pouquinho mais sério do que este, apesar deste último ter sido bastante sério. Em Espanha, foi detido um jovem, em Málaga, por ter feito ameaças de morte on-line a Álvaro Morata. Nós falamos aqui do assunto. O Álvaro Morata, jogador da seleção espanhola, falhou o pênalti que deu a vitória à Portugal na Liga das Nações.

E ficou completamente destroçado.

Exatamente. Mas nós sabemos como é que estas coisas são.

Aquilo foi no outro dia, não foi?

Sim.

Já sei.

Falhou o pênalti, depois viu-se que estava muito comovido no final.

Sim, todos os jogadores falham num desempate por pênaltis. Até o Ronaldo. Todos os jogadores. Aliás, até se costumava dizer que os melhores jogadores da equipe às vezes eram os mais propensos a falhar no desempate. Basta lembrar o Baggio, que deu a vitória ao Brasil no Mundial de 94. Mas agora vivemos na era das redes sociais e as pessoas às vezes exageram. E aqui, neste caso em particular, houve muitas críticas a Morata.

Mas só uma pessoa

Houve um rapaz que fez ameaças de morte, não só ao Morata, mas à família, e que foi apanhado pela polícia.

Acho muito bem.

Muito bem.

De início ainda tentou disfarçar a coisa. Criou uma conta falsa e depois alegou que teriam roubado os dados.

Esse é da piada.

Exatamente. Também é uma desculpa habitual. Já vimos muita boa gente a usar esta desculpa, mas no caso a polícia conseguiu apurar que tinha sido o rapaz a fazer estas ameaças e foi preso. Acho que esse é o caminho, de responsabilizar quem utiliza as redes sociais e aproveita o anonimato, muitas vezes, e a impunidade que grassa nas redes sociais para fazer ameaças que são ameaças sérias e que perturbam, como é óbvio, quem é alvo destas ameaças. Pode ser aqui um sinal para os adeptos que nestes momentos não conseguem controlar. Críticas ainda vá lá que não vá, agora ameaças de morte já é outro patamar. A resposta à pergunta do dia já está dada, não está?

Está.

Há uma vez Benfica.

Queres continuar a lembrar.

Eu quero esse momento histórico em que conseguimos pôr as pernas dos alemães a tremer.

Exato.

Aos benfiquistas e aos portugueses.

Nós estamos a ser atacados, todos nós, europeus e portugueses em particular, pelo nosso desempenho no Campeonato do Mundo de Clubes. Portanto, é muito bom aproveitar para celebrar esta vitória.

Era só o Benfica estar lá.

Atacados, sim, meu amigo. Atacados online por hordas de internautas. É verdade. Tens que acompanhar estas coisas. Isto pode haver aqui incidentes diplomáticos.