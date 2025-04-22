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E começa agora o Três Toques com o Bruno Vieira Amaral. Um Três Toques especial.

Sim, dedicado ao Papa Francisco, Jorge Bergoglio, fã-

Que gostava de futebol

...grande adepto de futebol e, em particular, do San Lorenzo Almagro, um clube argentino que, curiosamente, ganhou a sua única Taça Libertadores já durante o pontificado do Papa Francisco, em 2014, ou seja, um ano depois.

Depois, sim.

As preces deram certo.

Afinal de contas, vale a pena ter um papa como adepto. Temos uma pergunta do dia, porque a Argentina também ganhou um Campeonato do Mundo durante o pontificado de Francisco, mas quantos ganhou ao todo?

Ganhou, nos últimos 12 anos?

Ganhou em 2022.

Dois ou três.

Isso não é resposta. Ou é dois ou é três. A Carla diz três.

Porque ou é dois ou é três. Houve um com a mão de Deus.

Um com a mão de Deus.

Dois com menos.

Com a mão de Deus.

O Brasil ganhou para aí cinco, não?

O Brasil ganhou cinco?

Só estou a pôr as coisas em perspetiva.

Porque é que não fiz essa pergunta hoje?

Porque nós já falámos sobre isso.

Eu acho que já falámos sobre isso. Eles têm o número de estrelas na camisola.

É verdade. Três. Maria João, três. Carla. Paulo?

Estou na dúvida se dois ou três, também. Vou dizer dois só para ser diferente.

Também.

Para isto não ser monolítico.

Está bem.

Elas ganharam. Assim eu posso continuar a queixar-me.

Ok. E há muitas histórias. Claro que com a morte do Papa Francisco voltaram várias histórias da sua ligação e da sua paixão pelo futebol, o que pode parecer estranho para um papa. Não é o primeiro. O Papa João Paulo II também tinha uma história com o futebol, mas Jorge Bergoglio, o Papa Francisco, não tinha muito jeito para o futebol. Era fã, era grande adepto. O pai levava-o a ver os jogos, mas ele considerava-se um pata-dura, ou seja, tinha dois tijolos.

Era o que ia à baliza.

Nem sei se dava para ir à baliza. Mas era um grande fã do San Lorenzo de Almagro, que era o clube de um jogador bem conhecido dos portugueses e, em particular, dos adeptos do Sporting, Beto Acosta, que foi fundamental na conquista do título do Sporting em 2000, quando o Sporting voltou a conquistar o campeonato ao fim de 18 anos. Beto Acosta é uma das figuras do San Lorenzo Almagro, que quando se retirou, quando abandonou o clube, o próprio Bergoglio, na altura ainda não Papa Francisco, disse-lhe: "Por que é que te foste embora? Agora não conseguimos marcar um golo a ninguém". E ele tinha este à vontade com os jogadores, porque costumava ir ao balneário do San Lorenzo de Almagro antes dos jogos para benzer os jogadores, para lhes dar sorte. Só que, e isto foi no início deste milénio, o treinador Alfio Basile, que chegou a orientar a seleção argentina, chegou uma altura e disse que não queria lá Jorge Bergoglio, porque dava azar. É verdade. Tirou-o do balneário, disse: "Isto não vale a pena, este está sempre aqui a benzer e isto não funciona, é melhor mandá-lo embora". E acabou por dar sorte quando foi para o Vaticano. Curiosamente, o Papa Francisco nunca voltou à Argentina depois de ter sido eleito papa. Mas mesmo assim, deu sorte ao seu clube e o clube, claro, agora despediu-se.

Sim, está a homenageá-lo.

Francisco, exatamente. Ele era o sócio número 88235 e o clube homenageou. Os adeptos são conhecidos como os corvos. E então eles puseram essa mensagem nas redes sociais a dizer que o Papa Francisco será um corvo para sempre, um corvo, um adepto do San Lorenzo Almagro. Eu descobri aqui também uma história curiosa a propósito de Karol Wojtyla, o Papa João Paulo II, que chegou a ser guarda-redes.

Esse sim.

É verdade, chegou a ser guarda-redes.

Ele era muito atlético.

Tinha uma bela presença e muito desportivo naqueles tempos na Polónia. Karol Wojtyla chegou a ganhar a alcunha de Lolek, o guarda-redes. É verdade. E se não sabem, eu digo-vos que em 1990, quando o Mundial decorreu em Itália, no Itália 90, ele abençoou a bola, benzeu a bola do jogo inaugural desse mundial. Portanto, não era um papa completamente afastado das coisas do mundo, não só das questões políticas, mas também do futebol. Era um apreciador do futebol. Em relação ainda ao Papa Francisco, encontrei aqui nas notícias o dia em que recebeu uma camisola do Benfica assinada por dois jogadores argentinos e ele ficou muito contente por serem dois jogadores campeões do mundo, Enzo Fernández e Otamendi. Foi-lhe entregue por um português que levou a camisola ao Vaticano e tinha lá a assinatura e ele ficou logo todo contente por ter a assinatura.

Ontem vi que foi umas imagens do Rui Costa a entregar-lhe uma camisola do Benfica. Não sei se não seria essa.

Não foi essa, foi noutra ocasião, mas tinha essa assinatura destes dois jogadores. Por último, e para fechar esta ligação entre futebol e religião, eu descobri aqui a história de um ex-jogador do Manchester United e do Norwich. Isto é uma coisa que nós costumamos aqui falar no Três Toques, que é o que é que os jogadores fazem depois de deixarem o futebol.

Estás sempre a pensar na reforma.

Na reforma. Este Phil Mulrine abandonou o futebol e foi para a igreja, e é padre atualmente. Eu estive a fazer esta pequena, esta breve investigação. Chegou a jogar, quer dizer, não jogou, foi suplente não utilizado em dois jogos da Irlanda do Norte contra Portugal em 1997. Em 2009, ele então retirou-se dos relvados e foi para os altares e hoje é padre na Irlanda do Norte, Phil Mulrine, que jogou no Manchester United e a maior parte da carreira esteve no Norwich.

Deve ter pedido muitas vezes perdão pelas vezes que xingou o árbitro.

Ora, são coisas que acontecem.

Muitos atos de contrição.

O Papa Francisco diz que quando era pequeno e ia ver os jogos, os insultos mais aceitáveis, mesmo assim, eram "desgraçado".

Ah! Vai-se dando.

Era o melhor que se ouvia.

Irra!

Irra, é isso.

O mais simpático.

Também podia trazer aqui, não sei se se lembram, certamente, da história da capela do Estádio da Luz. Não se lembram? Foi a mulher do presidente Manuel Damásio, Margarida Pietro.

A Margarida Pietro.

Que mandou fazer uma capela no Estádio da Luz. Não se lembram?

Uma capela na catedral.

É verdade, nos anos 90, quando Manuel Damásio foi presidente. Há várias histórias sobre religião.

Isto chega a ofender.

Guarda isso. Guarda isso para uma próxima.

Para uma outra ocasião. Hoje fica aqui a nossa homenagem a esse grande fã do futebol e do San Lorenzo de Almagro, Papa Francisco Jorge Bergoglio.

Então e quantos campeonatos do mundo ganhou a Argentina?

Quantos campeonatos? Quantos? Foram três. Três campeonatos. Não, o Paulo também acertou. Hoje também estás abençoado.

Tudo, tudo, tudo. A conta que Deus fez.

Faz todo o sentido.