Episódio 3: "O gang do dinheiro"

É um círculo muito restrito, e a discrição é a palavra-chave. O “Judoca”, o “Finlandês”, o “Talhante”, o “Violoncelista”, o “Centauro” e o “Banqueiro” são os homens com quem Putin pode contar para manter a fortuna a salvo, até mesmo de uma guerra. Mas há ainda uma carta fora do baralho, o “Joker”. Uma figura que, quando a “operação especial” na Ucrânia começou, surpreendeu o mundo ao revelar que é muito mais próxima de Putin do que muitos poderiam pensar. Esse homem chama-se Roman Abramovich.

